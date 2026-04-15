Petrolio e “Preveggenza”: quel Miliardo di Dollari scommesso un minuto prima del Cessate il Fuoco

Sono stati scommessi quasi 1 miliardo di dollari sul calo dei prezzi del petrolio, appena poche ore prima che gli Stati Uniti annunciassero un cessate il fuoco con l’Iran. È proprio questa operazione ad essere ora sotto esame.

Martedì il deputato statunitense Ritchie Torres ha sollecitato le autorità di regolamentazione a indagare su un’impennata di attività nel mercato petrolifero verificatasi in un intervallo di un minuto prima dell’annuncio. Le operazioni erano di fatto scommesse sul calo dei prezzi del petrolio. E infatti sono scesi. I futures sul greggio sono scesi di circa il 15% dopo che il cessate il fuoco è stato reso pubblico.

Si trattava di scommesse cartacee, ovvero contratti legati al prezzo futuro del petrolio. Se un trader ritiene che i prezzi del petrolio scenderanno, vende quei contratti in anticipo e li riacquista a un prezzo inferiore in seguito. Maggiore è l’oscillazione, maggiore è il profitto. E il tempismo è tutto.

E in questo caso, Torres ritiene che il tempismo sia stato un po’ troppo perfetto.

Piazzare quasi 950 milioni di dollari in scommesse al ribasso poco prima di un annuncio geopolitico in grado di influenzare il mercato solleva una semplice domanda: è stata una previsione azzeccata o qualcuno sapeva cosa stava per succedere?

Torres vuole che la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission esaminino la questione insieme. Altri legislatori, tra cui i senatori Elizabeth Warren e Sheldon Whitehouse, stanno già sollevando preoccupazioni su operazioni simili, effettuate con tempismo perfetto, legate a importanti decisioni politiche su Iran, Venezuela e dazi.

Da quando è iniziato il conflitto con l’Iran, il greggio è salito di circa il 40% ed è stato scambiato a oltre 100 dollari al barile, poiché i flussi attraverso lo Stretto di Hormuz, che normalmente rappresentano circa il 20% dell’offerta globale, sono stati interrotti.

Questo tipo di volatilità crea numerose opportunità. Grandi oscillazioni significano grandi profitti per i trader che si sono posizionati correttamente. Ma i mercati dovrebbero funzionare sulla base di informazioni pubbliche, non di accesso privilegiato.

Se queste operazioni fossero basate su informazioni privilegiate, varerebbero il confine verso il territorio illegale. ‘insider trading è pesantemente punito negli USA.

Le autorità di regolamentazione cercano ora di scoprire se si è trattato di questo posizionamento repentino o di qualcosa di completamente diverso.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link