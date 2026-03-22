Petrolio e pragmatismo: l’Alaska segna un record storico nelle concessioni. Le major ignorano i ricorsi

Il mondo sta tornando a caccia di petrolio e alcuni stati ne stanno approfittando. La prima vendita di concessioni nella Riserva petrolifera nazionale dell’Alaska degli ultimi sette anni si è rivelata l’asta di maggior successo mai registrata nella zona, con le grandi compagnie petrolifere che hanno presentato offerte per centinaia di lotti, a dimostrazione del fatto che non hanno rinunciato alle risorse petrolifere dell’Alaska nonostante le difficoltà legate allo sviluppo e le controversie legali.

La vendita di concessioni petrolifere e di gas di questa settimana per la National Petroleum Reserve in Alaska, una delle cinque previste nel prossimo decennio ai sensi del One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) dell’amministrazione Trump, ha registrato un record di 163,7 milioni di dollari in offerte più alte e ha portato a un totale di 187 concessioni, assegnate a società tra cui ExxonMobil, ConocoPhillips e un consorzio di filiali di Repsol e Shell.

La vendita di concessioni ha stabilito un record per l’Alaska in termini di entrate generate, numero di appezzamenti oggetto di offerte e seconda superficie più estesa venduta in un’unica vendita, ha dichiarato il Bureau of Land Management.

Il BLM ha messo all’asta 625 appezzamenti per un totale di circa 5,5 milioni di acri, ripristinata alla fine dello scorso anno dall’amministrazione Trump. Sotto la presidenza Biden non si sono tenute vendite di concessioni nella Riserva petrolifera nazionale dell’Alaska.

Nella prima vendita dal 2019, un totale di 11 società ha presentato offerte su 187 appezzamenti che coprono 1.334.967 acri.

L’amministrazione Trump, lo Stato dell’Alaska e l’associazione locale del settore petrolifero e del gas hanno accolto con favore i risultati della vendita record dei diritti di locazione come un voto di fiducia per il ruolo dell’Alaska nel dominio energetico americano, mentre gli ambientalisti hanno promesso di contestare in tribunale qualsiasi trivellazione petrolifera e di gas, così come stanno già facendo per il programma di locazione stesso.

“L’asta odierna sottolinea il ruolo vitale della Riserva petrolifera nazionale dell’Alaska nel rafforzare la sicurezza energetica degli Stati Uniti, alimentando al contempo la crescita economica in tutto lo Stato”, ha affermato il Segretario degli Interni Doug Burgum.

Il governatore repubblicano dell’Alaska Mike Dunleavy ha osservato che la vendita dei diritti di concessione “rafforza il ruolo dell’Alaska come produttore energetico affidabile, sostiene posti di lavoro ben retribuiti per le nostre famiglie, fornisce entrate aggiuntive allo Stato e rafforza la sicurezza energetica americana in un momento in cui la sicurezza energetica è più importante che mai”.

L’Alaska Oil and Gas Association e altre organizzazioni imprenditoriali dello Stato hanno affermato che «la forte partecipazione e i risultati senza precedenti sottolineano la rinnovata fiducia degli investitori nel North Slope dell’Alaska e nel potenziale a lungo termine delle risorse dello Stato».

«L’amministrazione Trump merita il merito di aver contribuito a ripristinare l’accesso e la certezza nella riserva petrolifera, consentendo all’industria di andare avanti con impegni significativi», ha dichiarato Steve Wackowski, presidente e amministratore delegato dell’Alaska Oil and Gas Association.

« Tale fiducia è fondamentale per promuovere lo sviluppo responsabile delle vaste risorse dell’Alaska, sostenere l’occupazione, mantenere il sistema di oleodotti Trans-Alaska e rafforzare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti in un mondo sempre più incerto.”

La Riserva petrolifera nazionale ospita già un imponente progetto di sviluppo petrolifero: il progetto Willow da 9 miliardi di dollari di ConocoPhillips, che è stato approvato dall’amministrazione Biden nel 2023 e dovrebbe iniziare a produrre petrolio nel 2029. Il picco di produzione è previsto a circa 180.000 barili al giorno (bpd) di greggio.

In futuro, lo sviluppo di ulteriori risorse nella Riserva petrolifera nazionale dell’Alaska non sarà un compito facile e veloce. Le condizioni sono più difficili rispetto ad altre aree, mentre gli ambientalisti hanno promesso di opporsi sia all’ultima vendita di concessioni che a qualsiasi futuro piano di trivellazione e sviluppo di petrolio e gas.

Due gruppi rappresentati da Earthjustice, il Center for Biological Diversity e Friends of the Earth, hanno riavviato il contenzioso il mese scorso contestando le vendite di concessioni e il piano di gestione sottostante, che apre 18,5 milioni di acri all’interno della Riserva di 23 milioni di acri a potenziali trivellazioni e infrastrutture petrolifere e di gas.? Altre tre cause legali contestano anch’esse la vendita di concessioni o le decisioni ad essa correlate.

“I risultati di questa vendita saranno disastrosi per l’area circostante,” ha affermato Hallie Templeton, Direttrice Legale di Friends of the Earth U.S.?

“Continueremo a portare l’amministrazione Trump in tribunale per il suo palese disprezzo della legge federale e il totale fallimento nel proteggere quest’area vulnerabile e in rapido declino del nostro pianeta.

Però trump sembra comunque deciso a voler andare avanti con il proprio piano per concedere più autorizzazioni all’estrazione e la situazione internazionale sembra essere tale da rendere questa mossa gradita.