Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), l’Arabia Saudita ha incrementato la produzione di greggio ben oltre la sua quota OPEC+ lo scorso mese, unendosi ad altri produttori del Golfo Persico in una corsa all’esportazione di petrolio mentre Israele entrava in guerra con l’Iran.

Il Regno ha aumentato la produzione di circa 700.000 barili al giorno, raggiungendo 9,8 milioni di barili giornalieri, con circa il 70% della nuova fornitura destinato all’export, secondo il rapporto mensile dell’IEA. Si tratta di una rara violazione dei limiti concordati con l’OPEC+ da parte di Riad, che in passato ha spesso rimproverato altri membri per aver superato le quote di produzione.

Anche Iraq, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti hanno aumentato la produzione, superando le loro quote OPEC, ha riferito l’IEA. La produzione iraniana, invece, è scesa di 400.000 barili al giorno a giugno, passando da un massimo di sette anni di 3,5 milioni di barili a 3,08 milioni di barili giornalieri, sebbene le infrastrutture petrolifere del paese siano rimaste in gran parte indenni dalle ostilità.

Questo aumento di produzione arriva in un momento in cui i mercati petroliferi globali si dirigono verso un sostanziale surplus. Secondo l’IEA, il consumo mondiale di petrolio crescerà quest’anno di soli 700.000 barili al giorno, il ritmo più lento in 16 anni, escluse le crisi pandemiche del 2020. Si tratta di una revisione al ribasso rispetto alle stime del mese precedente.

La produzione al di fuori del cartello OPEC+ crescerà a un ritmo doppio rispetto alla domanda globale, con Stati Uniti, Guyana, Brasile e Canada che continuano a registrare un boom produttivo, secondo l’IEA, con sede a Parigi, che consiglia le principali economie sulle politiche energetiche.

I futures sul petrolio sono scesi di circa il 13% da metà giugno, attestandosi vicino ai 69 dollari al barile a Londra, ignorando il conflitto Israele-Iran a causa dei segnali di eccesso di offerta e delle preoccupazioni per la guerra commerciale del presidente Donald Trump, che pesano sui prezzi.“Negli ultimi mesi si è registrato un significativo rallentamento della domanda di petrolio, specialmente nei paesi in via di sviluppo”, ha dichiarato l’IEA.

L’Arabia Saudita ha guidato l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) verso un aumento della produzione più rapido del previsto negli ultimi mesi, rompendo con anni di tentativi di sostenere i prezzi attraverso restrizioni dell’offerta. I delegati hanno indicato diverse motivazioni per questo cambiamento, tra cui il desiderio di Riad di penalizzare i membri OPEC+ che superano le quote, come il Kazakistan, o di riconquistare quote di mercato perse durante anni di tagli alla produzione.

Secondo l’IEA, a giugno i sauditi hanno superato la loro quota OPEC+ di circa 400.000 barili al giorno. I dati di tracciamento delle petroliere avevano già indicato un forte aumento delle esportazioni di greggio saudita il mese scorso, suscitando speculazioni sul fatto che il Regno e altre nazioni del Golfo stessero riposizionando le forniture fuori dalla regione durante il conflitto Israele-Iran. Il rapporto dell’IEA rappresenta la prima prova chiara che l’aumento delle spedizioni si è tradotto in un significativo incremento della produzione.

Otto membri chiave dell’OPEC+, guidati dall’Arabia Saudita, hanno un piano provvisorio per riavviare altri 548.000 barili al giorno a settembre, completando il ritorno di una tranche di 2,2 milioni di barili di forniture sospese. I paesi prevedono di fare una pausa a ottobre prima di decidere se procedere con un ulteriore strato di produzione inattiva, hanno dichiarato i delegati giovedì.

Per il momento, le condizioni di mercato rimangono resilienti, con le raffinerie che aumentano le operazioni per soddisfare la domanda stagionale di carburanti durante l’estate dell’emisfero settentrionale, secondo l’IEA.“Gli indicatori di prezzo suggeriscono un mercato fisico del petrolio più scarso rispetto a quanto indicato dall’abbondante surplus nei nostri bilanci”, ha osservato l’agenzia, evidenziando le differenze tra i contratti futures mensili – noti come time-spreads – e i margini “sani” per le raffinerie. Questa scarsità di petrolio però dovrebbe risolversi nei prossimi mesi lasciando spazio a un’abbondanza di oro nero che si farà sentire sui prezzi.