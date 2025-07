I produttori dell’OPEC+ dovrebbero concordare ad agosto un altro aumento significativo della produzione per settembre, che completerebbe la revoca dei tagli di 2,2 milioni di barili al giorno (bpd), ha affermato Goldman Sachs dopo che l’alleanza ha sorpreso il mercato con un aumento superiore alle previsioni per agosto.

Il gruppo OPEC+ è pronto a revocare gli ultimi 550.000 bpd dei 2,2 milioni di bpd tagliati a settembre, ha affermato la banca d’investimento in una nota pubblicata nel fine settimana.

Sabato, gli otto produttori OPEC+ che hanno sospeso le forniture al mercato hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio in modo più aggressivo del previsto ad agosto.

Durante la riunione virtuale di sabato, gli otto membri principali guidati dall’Arabia Saudita hanno concordato di aggiungere 548.000 barili al giorno all’offerta globale, superando le precedenti aspettative di un aumento di 411.000 barili al giorno. La mossa mette il blocco sulla buona strada per revocare completamente i precedenti tagli di 2,2 milioni di barili al giorno con quasi un anno di anticipo rispetto al previsto.

“L’annuncio di sabato di accelerare l’aumento dell’offerta rafforza la nostra fiducia nel fatto che il cambiamento, che abbiamo iniziato a segnalare la scorsa estate, verso un equilibrio più a lungo termine incentrato sulla normalizzazione della capacità di riserva e della quota di mercato, sul sostegno alla coesione interna e sulla disciplina strategica dell’offerta di scisto statunitense, sta proseguendo”, hanno scritto gli analisti di Goldman Sachs in una nota riportata da Reuters .

Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman hanno citato “gli attuali fondamentali sani del mercato petrolifero e le prospettive economiche globali stabili”, nonché “le scorte petrolifere basse”, come motivi alla base della loro decisione di aumentare la produzione di agosto più del previsto.

La decisione riflette i fondamentali rialzisti a breve termine per questa estate. Il superaumento conferma inoltre il cambiamento di rotta dell’OPEC, che è passata dalla difesa dei prezzi del petrolio all’aumento della produzione e della quota di mercato per i produttori come l’Arabia Saudita che hanno rispettato le quote, e alla punizione dei produttori che hanno sovraprodotto e ora devono rinunciare alla maggior parte della loro quota dell’aumento della produzione. Tra questi produttori in eccesso, l’Iraq e la Russia sembrano cercare di allinearsi, ma il Kazakistan continua a sfidare l’OPEC+ e pompa centinaia di migliaia di barili al giorno oltre il suo tetto massimo di produzione, adducendo l’impossibilità di costringere le grandi compagnie petrolifere straniere a ridurre la produzione dai nuovi progetti.

L’aumento effettivo della produzione dell’OPEC+ sarà inferiore a quanto suggerisce il dato principale, a causa delle compensazioni per la sovrapproduzione precedente.

Ciononostante, secondo gli analisti, il superaumento di agosto – e forse anche di settembre – accelererebbe l’eccesso di offerta sul mercato dopo che la domanda estiva di picco inizierà a diminuire in autunno e in inverno.