Petrolio e Hormuz: anche la saudita Aramco taglia la produzione

Secondo fonti citate lunedì da Reuters, Saudi Aramco ha iniziato a ridurre la produzione di petrolio in due dei suoi giacimenti, poiché le tensioni nello Stretto di Hormuz stanno iniziando a soffocare le esportazioni di greggio attraverso il Golfo.

La mossa arriva poche ore prima che il gigante petrolifero saudita pubblichi martedì i suoi risultati finanziari per il 2025 , ponendo l’attenzione sul fatto che il più grande esportatore mondiale di petrolio sia in grado di mantenere il flusso di greggio durante l’escalation della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Bisogna dire che , rispetto a 30 giorni fa, la situazione del mercato petrolifero è completamente cambiata.

Non è stato immediatamente chiaro quali giacimenti petroliferi siano stati colpiti né di quanto sia stata ridotta la produzione. Aramco ha rifiutato di commentare i tagli riportati.

I tagli alla produzione rappresentano uno dei segnali più evidenti che le perturbazioni intorno a Hormuz stanno iniziando a limitare l’offerta dalla regione che normalmente esporta circa un quinto del petrolio mondiale. Il traffico di petroliere attraverso la strategica via navigabile ha subito un forte rallentamento negli ultimi giorni, poiché le attività militari, i rischi per la sicurezza e le cancellazioni delle assicurazioni rendono sempre più difficile il trasporto marittimo.

Aramco ha iniziato a dirottare alcuni carichi di greggio verso il porto di Yanbu sul Mar Rosso, nel tentativo di aggirare lo Stretto di Hormuz utilizzando la rete di oleodotti est-ovest dell’Arabia Saudita. Il sistema consente al regno di trasportare il greggio dai suoi giacimenti petroliferi orientali ai terminali di esportazione sul Mar Rosso, evitando la rotta marittima del Golfo.

Tuttavia, l’oleodotto non può sostituire completamente gli enormi volumi che normalmente lasciano l’Arabia Saudita attraverso Hormuz, il che significa che ora stanno cominciando a manifestarsi strozzature nelle esportazioni man mano che i serbatoi di stoccaggio si riempiono.

Altri produttori del Golfo stanno incontrando le stesse difficoltà di esportazione, poiché la crisi dei trasporti marittimi si sta diffondendo in tutto il sistema energetico della regione.

La produzione di greggio dai giacimenti meridionali dell’Iraq è crollata di circa il 70% dall’inizio della guerra, passando da circa 4,3 milioni di barili al giorno a circa 1,3 milioni di barili al giorno. L’Iraq meridionale rappresenta la stragrande maggioranza della produzione e delle esportazioni petrolifere del Paese.

“Lo stoccaggio di greggio ha raggiunto la capacità massima e la produzione rimanente dopo il forte calo sarà utilizzata per rifornire le raffinerie del Paese”, ha dichiarato a Reuters un funzionario della Basra Oil Company.

L’attività di esportazione ha subito un drastico rallentamento. Domenica, solo due petroliere sono state caricate nei terminal di esportazione dell’Iraq meridionale, ciascuna con un carico di circa 2 milioni di barili. Secondo i dati di tracciamento delle navi, queste ultime sono rimaste nel Golfo Persico.

Il Kuwait ha ora iniziato ad adottare misure simili, dato che le scorte nella regione stanno raggiungendo il limite massimo. Il Kuwait ha iniziato a chiudere la produzione in diversi giacimenti petroliferi perché il blocco del traffico delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz ha lasciato il Paese con una capacità limitata di stoccare ulteriore greggio.