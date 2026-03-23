Petrolio alle stelle e venti di guerra: United Airlines taglia i voli. Se il mercato “libero” presenta il conto all’aviazione USA

Nonostante gli Stati Uniti si fregino da anni di una raggiunta indipendenza energetica grazie allo shale gas e alle trivelle del Texas, la realtà economica globale è un osso molto più duro da masticare. La crisi nel Golfo Persico, ormai trasformatasi in un conflitto aperto che coinvolge l’Iran, sta dimostrando che non basta estrarre greggio nel giardino di casa per isolarsi dagli shock internazionali. I prezzi, purtroppo per le compagnie aeree, si decidono a Londra e New York, non nel terminal di un aeroporto del Midwest.

La prima vittima illustre di questo nuovo scenario è United Airlines. La compagnia di Chicago ha rotto gli indugi, diventando il primo grande vettore statunitense a passare dalle preoccupazioni verbali ai tagli lineari. Scott Kirby, CEO di United, ha inviato un memorandum al personale che suona come un bollettino di guerra economica: la capacità di volo sarà ridotta del 5%.

Il paradosso del carburante: quando i costi superano i profitti

L’analisi di Kirby è di un realismo quasi brutale, tipico di chi deve far quadrare i conti in un momento in cui la teoria economica incontra la dura realtà geopolitica. Negli ultimi venti giorni, il prezzo del carburante per jet è più che raddoppiato. Per dare un’idea della magnitudo del fenomeno, se i prezzi attuali dovessero stabilizzarsi, United si troverebbe a gestire un incremento di spesa annuale di 11 miliardi di dollari solo per il cherosene.

Considerando che nell’anno della sua massima redditività storica la compagnia ha incassato meno di 5 miliardi di dollari di utile, è facile comprendere come l’attuale situazione sia, matematicamente, insostenibile. La soluzione keynesiana della crescita viene qui messa alle strette da uno shock dell’offerta che non lascia spazio a molte manovre, se non la protezione dei flussi di cassa.

La strategia: tagliare il superfluo per salvare il futuro

United non sta entrando nel panico, ma riduce con una precisione chirurgica . I tagli non colpiranno indiscriminatamente, ma si concentreranno su:

Rotte a bassa redditività: voli infrasettimanali o notturni (off-peak) dove il riempimento non giustifica il costo del carburante.

Hub di Chicago O’Hare: una riduzione mirata per ottimizzare le connessioni. Molti voli sono dei doppioni, per cui ci sarà della capacità residua.

Destinazioni a rischio: la sospensione totale dei servizi verso Tel Aviv e Dubai, ormai troppo vicine al cuore del conflitto. In questo modo si riducono i rischi in generale.

In sintesi, ecco come United intende rimodulare la propria operatività:

Voce di Taglio Percentuale sulla Capacità Tipologia di Intervento Voli Off-peak ~ 3% Riduzione frequenze martedì/mercoledì e voli red-eye Hub Chicago ~ 1% Ottimizzazione rotte interne Medio Oriente ~ 1% Sospensione voli Tel Aviv e Dubai Totale 5% Contrazione totale prevista per il 2024

Previsioni fosche: petrolio a 175 dollari?

Ciò che preoccupa maggiormente gli analisti non è tanto il taglio immediato, quanto le previsioni a lungo termine del management di United. Kirby sta modellando il piano industriale ipotizzando un petrolio che potrebbe toccare i 175 dollari al barile, con una stabilizzazione sopra quota 100 dollari almeno fino alla fine del 2027.

È una visione che smentisce i sogni di una “inflazione transitoria” e ci proietta in un’economia di guerra permanente. Nonostante la domanda di voli sia ai massimi storici – United ha registrato le dieci settimane con il maggior numero di prenotazioni proprio di recente – il costo marginale per trasportare un passeggero sta superando il ricavo marginale. In un sistema economico sano, la domanda dovrebbe guidare l’offerta; qui, è il costo dell’energia a strozzare entrambe.

Una nota di ottimismo tecnico

Nonostante il quadro a tinte fosche, United prosegue con il rinnovo della flotta, confermando l’arrivo di 120 nuovi aeromobili quest’anno, tra cui i moderni Boeing 787. L’idea è chiara: meglio volare meno, ma farlo con aerei che consumano una frazione del carburante rispetto ai vecchi modelli. Una lezione di efficienza che molti governi europei, ancora legati a visioni burocratiche dell’energia, farebbero bene a studiare.

Mentre Delta e altre compagnie americane per ora si limitano ad aumentare i prezzi dei biglietti, United ha scelto la via della contrazione dell’offerta. Resta da vedere chi avrà ragione: se il mercato assorbirà i rincari o se, come probabile, la crisi del Golfo costringerà tutti a mettere a terra i giganti dei cieli.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link