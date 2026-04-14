Petrobras fa ancora centro: nuova scoperta a Campos. Alla faccia della transizione, il Brasile corre sul petrolio e incassa dividendi record

Petrobras ha effettuato l’ennesima scoperta di idrocarburi in acque profonde nel bacino di Campos, al largo delle coste del Brasile, segnando un altro successo nella sua strategia volta a ricostituire le riserve. La scoperta è stata effettuata all’interno del Blocco C-M-477, a circa 200 chilometri al largo delle coste dello Stato di Rio de Janeiro.

Petrobras gestisce il blocco con una quota di partecipazione del 70%, insieme a BP Plc, che detiene il restante 30%.

La scorsa settimana, Petrobras ha firmato un accordo da 450 milioni di dollari con Petronas Petróleo Brasil per acquisire la quota restante del 50% nel giacimento Tartaruga Verde e nel Modulo III del giacimento Espadarte nel Bacino di Campos. Questa mossa riporta Petrobras al 100% della proprietà e della gestione di questi asset chiave, che attualmente producono circa 55.000 barili di petrolio al giorno.

Petrobras è intenzionata a potenziare le proprie riserve di idrocarburi, come dimostrano i numerosi accordi per le piattaforme con i giganti OFS Valaris, Seadrill, Transocean, Ventura Offshore e Constellation Oil Services. La scoperta nel bacino di Campos segue una serie di recenti successi esplorativi per Petrobras, tra cui una scoperta di petrolio in giacimenti carbonatici di alta qualità (pre-sale) confermata nel pozzo Pituau alla fine di marzo 2026.

Oltre al bacino di Campos, la società sta esplorando attivamente il Margine Equatoriale e ha recentemente verificato estensioni di gas in Colombia. L’intensificazione delle attività di esplorazione della società fa parte del suo Piano Strategico volto a garantire la sicurezza energetica nazionale e a ricostituire le riserve nei bacini di produzione maturi durante la transizione energetica.

Il titolo Petrobras (PBR) sta volando, con le azioni che sono salite alle stelle dell’83,5% da inizio anno, trainate da eccezionali performance operative nei suoi giacimenti pre-sale, da elevati dividendi distribuiti e dagli alti prezzi del petrolio. L’azienda ha mantenuto flussi di cassa solidi e ha ricompensato gli investitori nonostante le fluttuazioni dei prezzi del petrolio e del gas, rafforzando la propria posizione come titolo energetico dalle migliori performance.

I giacimenti Pre Salt al largo del Brasile, “pre sale”, solo giacimento

Petrobras ha registrato una massiccia crescita della produzione grazie ai propri asset offshore “pre-sale” di alta qualità e a basso costo, come Búzios e Mero, che offrono costi di produzione inferiori a 40 dollari al barile. Questi asset hanno rappresentato oltre l’80% della produzione totale nel 2015 e hanno contribuito a far crescere la produzione complessiva di petrolio e gas dell’11%. Il rendimento da dividendi del titolo, pari al 5,60%, è tra i più alti tra le società di esplorazione e produzione quotate al NYSE.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link