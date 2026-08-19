Peter Thiel si butta anche sul Petrolio argentino di Vaca Muerta

Peter Thiel, presidente di Palantir e grande investitore internazionale dai molteplici interessi, ha acquisito una quota dell’1% in una delle maggiori società operanti nel giacimento di scisto di Vaca Muerta in Argentina: l’ennesima conferma delle prospettive di questo giacimento, considerato il secondo più grande al mondo per petrolio e gas da scisto, in un contesto di crisi globale.

Thiel ha acquistato la quota in Vista sotto forma di American Depositary Shares (ADS) per un valore di 76 milioni di dollari, secondo un documento depositato presso le autorità di vigilanza citato da Reuters. L’acquisto è avvenuto quattro mesi dopo un incontro tra il venture capitalist e il presidente argentino, Javier Milei. Durante l’incontro, secondo quanto riferito da Milei, i due hanno discusso di politiche economiche e dell’opposizione del presidente argentino alle imposte sul patrimonio. Tutte parole che sicuramente sono piaciute molto a Theil.

Il presidente argentino sta inoltre considerando i data center come fonte di entrate per lo Stato, sfruttando i vasti spazi aperti – e pianeggianti – disponibili in Patagonia, regione caratterizzata da un clima fresco che riduce il fabbisogno di raffreddamento dei potenziali gestori di data center. La disponibilità immediata di petrolio e gas, in particolare di quest’ultimo, sarebbe essenziale per attirare gli investitori nel settore dei data center verso l’economia argentina, afflitta da una crisi cronica.

Vista produce circa 160.000 barili equivalenti di petrolio al giorno nel giacimento di Vaca Muerta, con investimenti nella formazione che ad oggi superano i 6,5 miliardi di dollari e piani per investire ulteriormente – e non è l’unica. Anche le grandi compagnie petrolifere hanno consolidato la propria presenza nel giacimento, posizionandosi al centro di un ennesimo boom petrolifero. Tale boom non ha ancora contribuito a sostenere l’economia del Paese nel suo complesso, ma è in atto, e alcuni osservatori ritengono che alla fine inizierà a portare benefici all’economia. Attualmente l’Argentina produce circa 890.000 barili di petrolio al giorno, una quantità più che interessante e in crescita:

Dopo un avvio lento all’inizio di questo decennio, la produzione di petrolio e gas nel giacimento di Vaca Muerta è ora in forte espansione. Gli ultimi dati sulla produzione hanno mostrato che la produzione di greggio ha raggiunto il massimo storico di 887.227 barili al giorno a maggio, con un aumento del 19% rispetto all’anno precedente. Anche la produzione di gas naturale è salita a 5,5 miliardi di piedi cubi al giorno, un dato appena inferiore al record di 5,7 miliardi di piedi cubi al giorno registrato nel luglio 2025. A maggio 2026 la produzione di gas naturale è aumentata del 5,4% rispetto ad aprile e dell’11% rispetto all’anno precedente.

Grazie a Vaca Muerta, l’Argentina ha superato la Colombia diventando il quarto produttore di petrolio dell’America Latina — una posizione che potrebbe migliorare in futuro, dato che il governo sta dando priorità allo sviluppo dell’industria energetica locale, incoraggiando progetti infrastrutturali volti ad aumentare la capacità di prelievo di Vaca Muerta.

La crisi energetica causata dalla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran non ha fatto altro che mettere in luce il potenziale dell’Argentina e di Vaca Muerta come importante fonte di petrolio e gas. Grazie a investimenti per miliardi da parte della principale società statale locale, YPF, e delle grandi compagnie petrolifere, gli analisti prevedono che la produzione di petrolio nel giacimento raggiungerà tra 1 milione e 1,5 milioni di barili al giorno entro il 2030. Già oggi, il petrolio e il gas provenienti da Vaca Muerta costituiscono la maggior parte della produzione totale di petrolio e gas dell’Argentina. Il petrolio da scisto rappresenta il 70,6% del totale, mentre il gas da scisto rappresenta il 69,8% della produzione totale di gas del Paese.

Thiel evidentemente crede in questa fonte energetica, come crede nella vittoria di Milei nella prossima tornata elettorale presidenziale dell‘ottobre 2027.