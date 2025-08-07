Perché l’aviazione USA acquista i Tesla Cybertruck? Per usarli come bersagli

L’aviazione militare statunitense sta valutando l’acquisto di due Tesla Cybertruck , ma non per un uso militare, semplicemente per utilizzarli come bersagli di lusso per munizioni di precisione durante i test e l’addestramento. Questo perchè la USAF si attende che questi mezzi siano utilizzati da forze ostili, come rivelato da TWZ.

I Cybertruck sono tra i 33 veicoli bersaglio che l’Air Force Test Center (AFTC) intende acquistare e far consegnare al White Sands Missile Range (WSMR) nel New Mexico, secondo i documenti contrattuali recentemente pubblicati online . Il WSMR è gestito dall’esercito statunitense , ma l’aeronautica militare ha una presenza significativa in loco .

Non ci sono requisiti di marca per le altre berline, furgoni bongo , pick-up e SUV che figurano nella lista degli acquisti dell’AFTC. L’uso principale previsto per tutti i veicoli è il supporto al programma Stand Off Precision Guided Munitions (SOPGM) del Comando Operazioni Speciali degli Stati Uniti (SOCOM) e alla relativa formazione. Il SOPGM copre diverse munizioni a guida di precisione lanciate dall’aria specifiche per operazioni speciali, tra cui diverse varianti dell’ AGM-114 Hellfire , il missile AGM-176 Griffin , la GBU-69/B Small Glide Munition (SGM) e la GBU-39B/B Laser Small Diameter Bomb (LSDB).

Il requisito esplicito per i Cybertruck, che non devono essere in condizioni di marcia ma devono poter essere trainati da un altro veicolo, richiede una giustificazione formale di esclusiva fonte, una copia della quale è stata condivisa online dall’AFTC.

“Il 13 febbraio 2025 è stata condotta una ricerca di mercato per valutare la concorrenza del Tesla Cybertruck, valutandone il design, i materiali, la resistenza agli urti e le tecnologie innovative. Lo studio ha rivelato che il design aggressivo e futuristico del Cybertruck, abbinato al suo esoscheletro in acciaio inossidabile non verniciato, lo distingue dai concorrenti che utilizzano tipicamente carrozzerie in acciaio verniciato o alluminio”, spiega il documento di giustificazione. “Inoltre, la sua architettura elettrica a 48 V offre potenza ed efficienza superiori, una caratteristica che i concorrenti stanno appena iniziando a sviluppare. Approfondite ricerche su Internet e contatti con il settore da parte di [omissis] non hanno individuato veicoli con caratteristiche paragonabili a quelle del Cybertruck”.

Ancora più importante,

“[omissis] intende utilizzare veicoli specifici prodotti da Tesla per le prove di volo di addestramento sui veicoli target. Nel teatro operativo è probabile che il tipo di veicoli utilizzati dal nemico possa passare ai Tesla Cyber truck [sic], poiché è stato riscontrato che non subiscono i normali danni previsti in caso di impatto violento“, aggiunge. ”I test devono rispecchiare situazioni reali. Lo scopo dell’addestramento è preparare le unità alle operazioni simulando scenari il più possibile simili a situazioni reali”.

Il documento non fornisce ulteriori dettagli sul “teatro operativo” o sul “nemico” in questione, anche se qualche dubbio c’è.

A partire da questa primavera, sono stati venduti circa 46.000 Cybertruck , anche se il numero esatto non è chiaro. Attualmente, Tesla offre i Cybertruck in vendita solo in Nord America , anche se alcuni esemplari sono stati esportati in altre parti del mondo. Tesla ha annunciato ad aprile che intendeva avviare la vendita diretta in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar entro la fine dell’anno.

Senza ulteriori contestualizzazioni, è difficile dire cosa possa aver portato a credere che i nemici degli Stati Uniti potrebbero presto guidare dei Cybertruck. Vale la pena notare che gli obiettivi primari dell’arsenale SOPGM del SOCOM, almeno per quanto è di dominio pubblico, sono stati i terroristi e i militanti, in particolare quelli che viaggiano in auto e camion, in Medio Oriente , Asia meridionale e centrale e alcune parti dell’Africa .

I finestrini e i pannelli laterali del Cybertruck si sono dimostrati resistenti ai proiettili, in grado di fermare proiettili subsonici di calibro pistola, una caratteristica che è stata ampiamente pubblicizzata quando il veicolo è stato presentato per la prima volta nel 2019. Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha descritto il veicolo, che ha un prezzo al dettaglio a partire da circa 80.000 dollari, come “a prova di apocalisse” .

Allo stesso tempo, il Cybertruck è stato oggetto di richiami, controversie e critiche per le sue prestazioni effettive , le caratteristiche (o la loro mancanza) , i problemi di sicurezza , la qualità costruttiva , i termini di servizio per la proprietà e altro ancora. Quest’anno sono state segnalate un calo delle vendite .

L’aspetto aggressivo ha attratto chi vuole fare un uso militare del Cybertruck. Diverse aziende stanno ora offrendo Cybertruck con armature aggiuntive e altre caratteristiche destinate a potenziali clienti delle forze dell’ordine, militari e della sicurezza privata.

Uno dei modelli della linea STING di Unplugged Performance, un esempio di Cybertruck blindato attualmente in commercio. Unplugged Performance

Ci sono state alcune vendite di Cybertruck alle forze dell’ordine , tra cui la polizia di Dubai . All’inizio di quest’anno, il Dipartimento di Stato americano ha fatto notizia per un possibile acquisto di Cybertruck , un piano che successivamente ha dichiarato di aver accantonato a tempo indeterminato .

The Dubai Police General Command has added the Tesla Cybertruck, the modern electric car with a futuristic design, to its tourist police luxury patrol fleet. pic.twitter.com/eubpvfjVbA — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) June 16, 2024

L’anno scorso, Ramzan Kadyrov, il capo dittatoriale della Repubblica cecena semi-autonoma della Russia, ha anche mostrato diversi Cybertruck con mitragliatrici da 12,7 mm montate sul retro e ha affermato di averne inviati alcuni per partecipare ai combattimenti in Ucraina. Non è chiaro come e dove Kadyrov, che è stato sanzionato dal governo degli Stati Uniti e da altri paesi, abbia acquisito i veicoli. In seguito ha affermato che Tesla ne aveva disattivato almeno uno da remoto.

Kadyrov of Chechnya published a video with Tesla Cybertruck with a machinegun installed pic.twitter.com/HQmLLbeCbP — Liveuamap (@Liveuamap) August 17, 2024

Quello che sappiamo è che l’Air Force sta cercando di acquistare una coppia di Cybertruck per lanciare missili e bombe durante i test e le esercitazioni, in previsione della possibilità che le forze americane possano incontrare nemici alla guida di questi veicoli in futuro.