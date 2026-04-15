Per la prima volta, robot ucraini sconfiggono i russi

Le forze ucraine hanno conquistato una posizione russa utilizzando esclusivamente robot armati e droni, segnando una rapida transizione verso il combattimento automatizzato che riduce le perdite umane. Il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato all’inizio di questa settimana che i soldati di Putin si sono arresi senza che alcun soldato ucraino corresse alcun pericolo.

“Per la prima volta nella storia di questa guerra, una posizione nemica è stata conquistata esclusivamente da sistemi senza pilota: sistemi terrestri e droni”, ha affermato in un discorso in occasione della Giornata dell’Armaiolo Ucraino.

“Gli occupanti si sono arresi e l’operazione è stata condotta senza fanteria e senza perdite da parte nostra”. Questi veicoli terrestri senza pilota (UGV) vengono utilizzati sul campo di battaglia per operazioni d’assalto, per evacuare i feriti e per individuare e neutralizzare le mine. Zelensky ha dichiarato che negli ultimi tre mesi sono state effettuate oltre 22.000 missioni con sistemi robotici e che più di 280 aziende stanno sviluppando rapidamente queste unità.

«In altre parole, sono state salvate più di 22.000 vite umane quando un robot è entrato nelle zone più pericolose al posto di un soldato. Si tratta di alta tecnologia a protezione del valore più alto: la vita umana», ha aggiunto. L’Ucraina punta a produrre più di 20.000 robot terrestri quest’anno, di cui il 99% di produzione nazionale.

La crescente enfasi sui robot da combattimento coincide con la letalità che i droni hanno assunto sul moderno campo di battaglia per i soldati umani. La costante sorveglianza e gli attacchi con droni hanno creato, a febbraio 2026, una “zona di fuoco” che si estende per 20 chilometri oltre le posizioni in prima linea, costringendo i singoli soldati a barricarsi o a fare affidamento sull’oscurità notturna, su mantelli antitermici o sulla nebbia per muoversi senza rischiare un attacco. Questi droni stanno ora causando la maggior parte delle perdite sul campo di battaglia da entrambe le parti, mentre la guerra su vasta scala entra nel suo quinto anno. Gli ultimi droni militari testati dall’Ucraina in combattimento integrano software di bordo autonomo e capacità basate sull’intelligenza artificiale per tracciare e colpire i bersagli anche in caso di perdita di comunicazione con gli operatori umani a causa di interferenze nemiche.

In confronto, l’impiego di robot terrestri nella guerra russo-ucraina è stato relativamente modesto, con l’Ucraina che ha segnalato migliaia di missioni di robot terrestri al mese contro centinaia di migliaia di sortite di droni al mese. Tuttavia, gli ultimi dati suggeriscono che l’esercito ucraino ha intensificato gli sforzi per impiegare un maggior numero di robot per il trasporto di rifornimenti e le evacuazioni mediche, riducendo così l’esposizione umana alle minacce dei droni. L’Ucraina ha anche impiegato sempre più spesso tali robot in ruoli di combattimento, armati con mitragliatrici e lanciagranate o talvolta equipaggiati per esplodere come bombe mobili.

Secondo il Telegraph, ogni robot può costare dalle 7.500 alle 22.000 sterline e avere un raggio d’azione fino a 50 chilometri. Un robot, noto come DevDroid TW 12.7, non è più grande di un tosaerba a motore, ma è armato con una mitragliatrice Browning M2 calibro .50. Può essere controllato a distanza fino a 24 chilometri o navigare sul terreno utilizzando l’intelligenza artificiale.

A dicembre, un DevDroid armato di mitragliatrice pesante ha respinto ripetuti attacchi russi sul fronte orientale per 45 giorni senza la presenza di un solo soldato in quella posizione. Le truppe russe erano bloccate da un fuoco incessante, convinte di trovarsi di fronte a numerosi combattenti ucraini. Persino con la copertura della nebbia e del maltempo, non riuscirono a sfondare.

Il comandante del drone affermò che il mezzo difendeva posizioni che normalmente avrebbero richiesto fino a sei soldati, permettendo alle truppe ucraine di rimanere al sicuro.

“Il nemico esercitava una pressione offensiva quotidiana sulle posizioni avanzate”, dichiarò Mykola “Makar” Zinkevych, all’epoca comandante della Compagnia d’Assalto NC-13.

La Compagnia d’Assalto NC-13 è un’unità del Terzo Corpo d’Armata specializzata in veicoli terrestri senza pilota (UGV).

“Fino all’ultimo, il nemico non è stato in grado di rilevare la presenza di un veicolo terrestre senza pilota (UGV) con modulo di combattimento in quella posizione”. Il drone si allontanava brevemente dalla sua postazione ogni due giorni per la manutenzione e il rifornimento di munizioni da parte di un equipaggio di stanza a circa 3,8 km dalla linea del fronte.

Ogni sessione durava circa quattro ore e comprendeva la manutenzione delle armi, il rifornimento di munizioni e la ricarica della batteria del drone.