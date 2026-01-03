Per gli Usa l’Italia è diventato uno dei mercati più attrattivi per gli investimenti

Spread basso, consolidamento dei conti, Piazza affari da record, e soprattutto stabilità del governo Meloni, questi sono alcuni degli elementi che il Council of foreign affairs americano (Cfr) consiglia agli investitori Usa di guardare con sempre maggior interesse al nostro paese per investire.

Da tempo ormai i capitali statunitensi stanno ridefinendo il ruolo dell’Italia nelle strategie globali di investimento. Con oltre 4 miliardi di nuovi investimenti annunciati, una presenza industriale da 351.000 addetti, flussi Ide in crescita controcorrente in Europa e un private banking da 1.400 miliardi di euro, l’Italia emerge come piattaforma europea per mercati privati e wealth management. Milano si consolida come hub di riferimento per i grandi gestori Usa, mentre il caso Nexi–Tpg segnala una nuova posizione: apertura al capitale estero, ma tutela degli asset strategici.

E poi c’è la grande convergenza tra Meloni e Trump che certo gioca a favore in questo senso per il nostro paese. Ed in questo contesto i tanto temuti dazi americani sembrano avere sortito grandi effetti negativi sull’export italiano. Per l’Italia, seconda potenza industriale europea dopo la Germania, l’arrivo di Trump alla Casa Bianca ha segnato una svolta. Dal settore farmaceutico alle macchine utensili, passando per il settore tessile e agroalimentare, nel 2024 l’Italia ha esportato merci per 70 miliardi di euro verso gli Stati Uniti, suo secondo partner commerciale. A settembre c’è stato un vero e proprio balzo con un +34%.

Un grande successo poi è stata la missione del Mimit a Washington ad ottobre, proprio per attrarre investimenti, con l’annuncio di oltre 4 miliardi di euro di nuovi investimenti americani. “Le imprese americane stanno guardando all’Italia con una rinnovata fiducia”, ha dichiarato la delegazione del Mimit. L’interesse non riguarda solo tecnologia e industria, ma anche mercati privati, fintech, infrastrutture e segmenti cruciali per la clientela wealth. L’Italia viene percepita come un mercato stabile, competitivo e con ampio potenziale di rendimento per il capitale americano.

Secondo l’Ey Attractiveness Survey 2025, l’Italia ha registrato una crescita del 5% nei progetti di investimento esteri, salendo a 224 iniziative, mentre in gran parte d’Europa gli Ide sono diminuiti. Parallelamente, Trading Economics rileva a settembre 2025 un incremento di 3,57 miliardi di euro nei flussi di investimenti diretti esteri. Questi dati indicano che l’Italia è uno dei pochi Paesi europei a mostrare una traiettoria positiva, attirando capitale in modo crescente e sistematico. C’è anche da notare come nel 2024, l’Italia abbia registrato un record storico nell’attrazione di investimenti esteri greenfield, con oltre 35 miliardi di euro, superando Germania e Francia. “Siamo oggi considerati il Paese più affidabile in Europa per solidità governativa e resilienza produttiva”, aveva dichiarato a giugno il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso.