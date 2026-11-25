Quando un investimento rischioso non si riesce più a vendere senza perdere soldi, Wall Street rispolvera sempre lo stesso trucco: lo impacchetta in una scatola nuova, ci aggiunge altro debito sopra e lo rivende. È esattamente quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove il New York State Common Retirement Fund — uno dei più grandi fondi pensione pubblici americani, con circa 310 miliardi di dollari in gestione — starebbe preparando un’operazione di ingegneria finanziaria da 4 miliardi di dollari che ricorda molto da vicino i famigerati CDO (collaterized Debt Obbligation) della crisi del 2008.

La domanda che sorge spontanea riguarda milioni di risparmiatori: le pensioni degli americani, e i fondi pensione in generale, sono davvero a rischio perché stanno comprando derivati pericolosi? La risposta richiede chiarezza. Tecnicamente non stiamo parlando di un derivato puro, ma di una cartolarizzazione chiamata CFO (Collateralized Fund Obligation). E c’è un dettaglio ancora più inquietante: in questo caso il fondo pensione non si limita a comprare un prodotto complesso, ma lo costruisce in casa propria, tenendosi la fetta più rischiosa pur di incassare contanti oggi senza ammettere perdite contabili. La differenza con i Collaterized Debt OBbligation, i titoli composti del 2007, è veramente poca.

Glossario essenziale: cosa significano CDO, CFO, Private Credit e Gating

La finanza americana ama nascondere concetti semplici dietro sigle inglesi incomprensibili. Per capire davvero cosa sta succedendo ai soldi dei pensionati, basta tradurre in italiano corrente i sei termini chiave di questa vicenda:

Termine Che cos’è in parole semplici Perché è importante qui Private Credit (Credito privato) Prestiti concessi alle aziende da fondi privati invece che dalle banche tradizionali. Rende molto sulla carta, ma non è quotato in Borsa: se vuoi riavere i tuoi soldi in fretta, spesso non c’è nessuno pronto a comprarlo. CDO (Collateralized Debt Obligation) Un “pacco” di mutui o debiti (spesso rischiosi) impacchettati insieme e rivenduti a fette con diversi livelli di rischio. È lo strumento simbolo della crisi subprime del 2007-2008. CFO (Collateralized Fund Obligation) Il “cugino moderno” del CDO: dentro il pacco non ci sono singoli mutui, ma quote di interi fondi di investimento privati. Trasforma quote bloccate e difficili da vendere in titoli obbligazionari rivendibili sul mercato. Tranche Senior vs Tranche Equity Le due fette principali del pacco: la Senior viene pagata per prima (meno rischio), la Equity prende solo ciò che resta e subisce per prima le perdite. New York vende la fetta Senior agli esterni e tiene per i suoi pensionati la fetta Equity, cioè quella che assorbe subito i colpi. NAV e NAV Loan Il NAV è il valore stimato di un fondo; il NAV Loan è un prestito ottenuto dando in pegno quel valore. Crea leva su leva: ci si indebita sopra fondi che hanno già contratto altri debiti. Gating (“Cancelli chiusi”) La clausola con cui un fondo blocca o limita i rimborsi quando troppi clienti chiedono indietro i soldi insieme. Nel 2026 molti fondi di credito privato hanno tirato giù la saracinesca, intrappolando gli investitori.

Il piano da 4 miliardi di New York: cassa oggi, rischi domani

Secondo quanto riportato da Bloomberg, il fondo pensione dello Stato di New York sta valutando di conferire le proprie quote in circa 20 fondi di private credit — gestiti da colossi come Blackstone, Blue Owl, Sixth Street, Pimco e Ares — dentro un veicolo finanziario per emettere un CFO da circa 4 miliardi di dollari. Sarebbe una delle più grandi operazioni mai viste di questo genere e rappresenterebbe un salto di qualità notevole: finora i CFO erano strumenti usati quasi esclusivamente dai gestori dei fondi alternativi, non dai loro investitori istituzionali (i cosiddetti LP, limited partners, cioè i fondi pensione che ci mettono i soldi).

Il fondo avrebbe già informato alcuni gestori, chiedendo di aprire i libri contabili ai potenziali acquirenti, anche se l’affare potrebbe ancora saltare e la lista finale dei fondi potrebbe cambiare. Tutti i soggetti coinvolti hanno rifiutato di commentare — e nel mondo opaco del credito privato, il silenzio equivale quasi a una conferma.

Il meccanismo, noto in gergo come waterfall (a cascata), è semplice quanto spietato:

Il fondo pensione inserisce le sue quote illiquide in una società veicolo.

Il veicolo emette obbligazioni provviste di rating e le vende a compratori di reddito fisso, soprattutto compagnie assicurative . Qui sta il paradosso regolamentare: molte assicurazioni hanno limiti severi nel comprare direttamente quote di fondi privati rischiosi, ma possono tranquillamente mettersi in pancia un’obbligazione con rating garantita esattamente dalle stesse quote, solo perchè è “Diversificata” nella garanzia. Solo che i debiti alla base saranno diversificati, ma non per questo sono meno rischiosi.

Il fondo di New York incassa liquidità immediata cedendo la fetta sicura (senior), ma trattiene la tranche equity, cioè quella più rischiosa.

Chi sostiene l’operazione afferma che tenere l’equity serva a “rassicurare” i compratori del debito. Tradotto dal politichese finanziario, significa che i pensionati dello Stato di New York restano esposti alla fetta più fragile di un castello costruito su asset difficili da valutare. Se i pagamenti delle aziende debitrici rallentano, se il valore dei fondi scende o se le quote vanno svendute, la fetta equity brucia per prima (first loss, last out). E c’è un ulteriore strato di pericolo: molti dei fondi sottostanti sono già indebitati tramite linee di credito e NAV facilities. Siamo davanti a debito costruito sopra altro debito.

L’ironia del calendario salta agli occhi. Solo a gennaio 2026, il fondo di New York aveva impegnato altri 550 milioni di dollari in strategie di credito, portando questo comparto vicino al 9% del patrimonio totale. Dieci mesi dopo, eccolo costretto a inventare un’architettura complessa pur di tirare fuori liquidità senza passare dal mercato secondario, dove gli acquirenti pretendono forti sconti che obbligherebbero a registrare perdite ufficiali a bilancio.

I “cancelli chiusi” del 2026: Blue Owl, Partners Group e il flop Blackstone

Perché questa fretta improvvisa di fare cassa? Perché il 2026 è stato l’anno in cui il mercato del credito privato ha iniziato a mostrare la corda, tenendo i “cancelli” dei rimborsi quasi sempre abbassati.

Il caso più eclatante è quello di Blue Owl, che ha bloccato i riscatti sul suo fondo retail OBDC II a febbraio 2026, ha chiuso di nuovo i rubinetti ad aprile — dopo che un clamoroso 41% dei sottoscrittori di OTIC ha chiesto indietro i propri soldi — e ha ripetuto il blocco a luglio. Il contagio ha poi varcato i confini del credito arrivando al private equity: il 3 giugno, Partners Group è diventato il primo fondo del settore a limitare i rimborsi agli investitori.

Sebbene qualche titolo di giornale parli di richieste in calo, i numeri raccontano una fila che non scorre affatto:

Nel terzo trimestre (Q3) gli investitori hanno chiesto di ritirare 4,2 miliardi di dollari dai due principali fondi non quotati di Blue Owl, dopo i 4,7 miliardi del Q2 e il record di 5,4 miliardi del Q1 .

Entrambi i fondi continuano però a rimborsare appena il 5% a trimestre.

Secondo Reuters , gran parte delle richieste su OCIC nel terzo trimestre sono vecchi ordini ripresentati da clienti rimasti intrappolati mesi prima. Con il tetto del 5%, smaltire la coda del 16,8% su OCIC richiederà circa tre trimestri e mezzo , mentre per la coda di circa il 39% su OTIC serviranno quasi due anni , sempre che non arrivi nessun altro a chiedere i soldi indietro.

In Borsa, dove almeno si può vendere ogni giorno, il titolo Blue Owl (OWL) langue intorno ai 9 dollari, vicino ai minimi storici toccati ad aprile.

Non va meglio nemmeno ai giganti che provano a strutturare questi pacchetti. Blackstone ha lavorato per mesi a un proprio CFO da 3 miliardi di dollari, chiamato Project Eclipse, basato su circa 700 partecipazioni datate di un vecchio fondo secondario Strategic Partners (il 23% delle quote aveva 15 anni o più). Ad agosto non riusciva a vendere la tranche equity e a settembre ha dovuto archiviare tutto: gli investitori si sono spaventati per la leva finanziaria e per l’anzianità degli asset, nonostante sul debito subordinato fossero promessi rendimenti fino al 12%. Quindi, alla fine, Blackstone si è tenuta tutto e ha scartato il Project Eclipse.

Le pensioni sono davvero in pericolo? Il trucco del “rinvia, fingi e impacchetta”

Arriviamo al nodo centrale: i pensionati americani rischiano di perdere l’assegno domani mattina? Conviene restare con i piedi per terra. Su un colosso da 310 miliardi di dollari, un’operazione da 4 miliardi pesa poco più dell’1,3% del patrimonio complessivo (con l’intero portafoglio di credito vicino al 9%). Un singolo CFO andato male non farebbe fallire il fondo pensione pubblico dello Stato di New York, che peraltro gode della copertura fiscale statale.

Il vero pericolo, tuttavia, non è il singolo episodio, ma il precedente sistemico che rischia di aprire. La banca d’affari Evercore prevede che le emissioni di CFO raddoppieranno nel 2026, sfondando quota 30 miliardi di dollari, con operatori come AlpInvest, Coller e Ardian pronti a lanciarsi nella corsa. Se l’operazione di New York dovesse andare in porto, decine di altri fondi pensione americani — molti dei quali meno solidi e con i soldi bloccati negli stessi fondi chiusi — seguirebbero subito la stessa strada.

In finanza questa tattica ha un nome cinico: extend, pretend, securitize (rinvia, fai finta di niente e cartolarizza). Per un decennio il credito privato ha promesso rendimenti stellari grazie al cosiddetto “premio di illiquidità”, cioè il compenso extra per chi accetta di non poter vendere subito. Oggi quel conto è arrivato sul tavolo, ma nessuno vuole scoprire quale sia il vero prezzo di mercato di quei crediti, probabilmente più basso rispetto ai valori scritti nei bilanci.

Il risultato finale riguarda tutti i cittadini, anche chi non ha mai investito in un fondo alternativo. Le fette senior di questi pacchetti finiscono nei bilanci delle stesse compagnie assicurative già scosse dal contagio del credito privato a marzo — le stesse aziende che custodiscono polizze vita, fondi integrativi e risparmi di milioni di famiglie. Quando si impila debito su debito pur di evitare di guardare in faccia la realtà, la storia insegna una lezione fin troppo chiara: i gestori incassano comunque le commissioni, ma alla fine il conto torna sempre sulle spalle dei risparmiatori e dei contribuenti. Perché impacchettare “merda di cane in merda di gatto”, come dicevano ne “La grande scommessa”, non migliora la qualità del prodotto, e i pensionati rischiano di non prendere tutta la pensione che si aspettano.