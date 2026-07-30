Pechino sfida Trump e arma Teheran: 400 missili antiaerei pronti al recapito. L’impatto economico globale

Un’inchiesta dell’agenzia Reuters fa tremare le cancellerie di tutto il mondo. La Cina starebbe per consegnare all’Iran tra i 300 e i 400 sistemi missilistici antiaerei portatili (MANPADS) del valore di circa 70 milioni di dollari.

La mossa smentisce apertamente le rassicurazioni che il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver ricevuto direttamente dal leader cinese Xi Jinping. Questa escalation militare rischia di accendere la miccia sui prezzi dell’energia e sui costi del trasporto marittimo globale.

La triangolazione da Hong Kong e la spinta al riarmo iraniano

Secondo fonti di intelligence, il contratto di fornitura riguarda missili a guida ad infrarossi modello QW-12 e FN-16. L’accordo sarebbe stato firmato tramite una società veicolo con sede ad Hong Kong, la Zhongqing Baoshang International Investment.

I sistemi verrebbero trasferiti via aerea da Urumqi, nella Cina occidentale, per poi transitare attraverso rotte commerciali terrestri o aeree verso l’Iran. Sia Pechino che Islamabad negano fermamente il loro coinvolgimento, definendo le notizie del tutto prive di fondamento.

Tuttavia, Teheran ha urgente bisogno di ripristinare le proprie difese aeree a corto raggio dopo i prolungati attacchi subiti.

Dettaglio dell’operazione Specifiche tecniche ed economiche Tipologia armamenti Missili portatili MANPADS (QW-12, FN-16) Volume della fornitura Tra 300 e 400 unità antiaeree Valore stimato 60 – 70 milioni di dollari Intermediario finanziario Zhongqing Baoshang Int. (Hong Kong) Scopo operativo Difesa a bassa quota contro droni e elicotteri

Il QW-12 è un missile infrarosso, il FN-16 è a doppia banda, infrarossa e ultravioletta. Entrami hanno gittata di 6000 mt circa.

Le dirette conseguenze

L’ingresso di armamenti cinesi nel teatro mediorientale non è solo un problema geopolitico, ma porta con sé impatti diretti sulle tasche di imprese e consumatori:

Ipertensione sul prezzo del greggio: L’aumento del rischio di un’escalation diretta nel Golfo Persico spinge al rialzo i futures sul petrolio Brent e WTI, con un immediato effetto inflazionistico sui carburanti.

L’aumento del rischio di un’escalation diretta nel Golfo Persico spinge al rialzo i futures sul petrolio Brent e WTI, con un immediato effetto inflazionistico sui carburanti. Innalzamento dei costi assicurativi marittimi: Le rotte che attraversano lo Stretto di Hormuz vedono un balzo istantaneo dei premi per il rischio di guerra sulle navi cargo e sulle petroliere.

Le rotte che attraversano lo Stretto di Hormuz vedono un balzo istantaneo dei premi per il rischio di guerra sulle navi cargo e sulle petroliere. Escalation delle tariffe doganali: Se Trump risponderà alla sfida di Pechino con ritorsioni commerciali, potremmo assistere a una nuova tornata di dazi USA sui beni cinesi, frenando la crescita del commercio globale.

Nelo stesso tempo è evidente che Pechino non può permettersi una vittoria degli USA schiacciante e diretta, e le rassicurazioni date al Presidente USA potrebbero non avere un grosso valore. Trump potrebbe rispodnere in modo duro, soprattutto dopo i recenti attacchi a sorpresa lanciati contro le truppe americane in Giordania.