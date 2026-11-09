Pechino accelera sul nucleare:? Il nuovo missile intercontinentale DF-61 è già operativo nelle esercitazioni. Cosa cambia per gli equilibri mondiali

La Cina ha bruciato le tappe del riarmo strategico portando il suo nuovissimo missile balistico intercontinentale a capacità nucleare, il DF-61, direttamente nelle esercitazioni di routine in appena quattordici mesi dal suo debutto pubblico. L’annuncio della televisione di Stato CCTV ha acceso un campanello d’allarme nei centri di comando occidentali: Pechino sta davvero producendo e integrando armi atomiche a una velocità mai vista prima, oppure siamo di fronte a una abile mossa di ottimizzazione industriale?

La notizia ha un peso specifico enorme. Ridurre gli anni necessari per rendere operativa un’arma in grado di colpire qualsiasi punto del pianeta significa alterare i tempi di reazione della deterrenza globale.

Secondo quanto riferito da Shao Yongling, ex ricercatrice della Forza Missilistica dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA), il passaggio del DF-61 dalla sfilata militare di Pechino del settembre 2025 all’addestramento operativo dei reparti è stato molto più rapido rispetto al ciclo tradizionale dei missili intercontinentali del passato.

Shao ha spiegato a CCTV, in occasione del 66° anniversario del primo lancio balistico cinese, che l’arma aveva già completato lo sviluppo, la definizione del progetto e i test di affidabilità prima ancora di essere mostrata al pubblico.

Una maturità tecnica che ha permesso alle truppe di saltare le lunghe fasi di rodaggio.

Ma cosa sappiamo esattamente di questo gigante silenzioso? Pechino mantiene il consueto riserbo sulle specifiche ufficiali, lasciando agli analisti internazionali il compito di incrociare i dati disponibili.

Gittata stimata: le valutazioni variano tra i 12.000 e i 15.000 chilometri secondo il South China Morning Post, ma la società di intelligence della difesa Janes arriva a stimare un raggio d’azione massimo di circa 18.000 chilometri.

le valutazioni variano tra i 12.000 e i 15.000 chilometri secondo il South China Morning Post, ma la società di intelligence della difesa Janes arriva a stimare un raggio d’azione massimo di circa 18.000 chilometri. Capacità di carico: secondo le stime più accreditate, il vettore può trasportare fino a 12 testate nucleari indipendenti (MIRV), capaci di colpire bersagli diversi contemporaneamente.

secondo le stime più accreditate, il vettore può trasportare fino a 12 testate nucleari indipendenti (MIRV), capaci di colpire bersagli diversi contemporaneamente. Mobilità e impiego: è un sistema mobile su gomma gestito dalla Forza Missilistica del PLA, progettato per muoversi rapidamente, nascondersi e sopravvivere a un eventuale primo colpo nemico per garantire la rappresaglia atomica.

Con queste cifre, il DF-61 supera ampiamente il vecchio DF-31A (che con oltre 11.000 chilometri già copre quasi tutti gli Stati Uniti continentali) e si affianca al potente DF-41.

Proprio il confronto con i modelli precedenti aiuta a capire il salto temporale. Ankit Panda, specialista di armi nucleari presso il Carnegie Endowment for International Peace, ha confermato che i precedenti missili cinesi impiegavano molto più tempo per entrare in servizio attivo, ammettendo che il DF-61 «sembra effettivamente notevolmente più rapido», pur ricordando la scarsità di dati pubblici sui test di volo.

Il suo collega del Carnegie, Tong Zhao, ha messo in fila i numeri della storia militare cinese per chiarire la differenza:

Modello ICBM Anno di presentazione o test Entrata in servizio / Note operative Gittata stimata DF-31 1999 Circa 2006 (7 anni dopo) Oltre 11.000 km (versione A) DF-41 Test 2012-2018 Svelato in servizio nel 2019 Fino a 15.000 km DF-61 Settembre 2025 Già in addestramento a fine 2026 12.000 – 18.000 km

Dietro questo apparente miracolo ingegneristico potrebbe però esserci una spiegazione molto più pragmatica e legata al risparmio sui costi di sviluppo.

Secondo Tong Zhao, la rapidità sarebbe straordinaria se si trattasse di un progetto partito da zero, ma diventa del tutto logica se il DF-61 fosse in realtà un’evoluzione profonda del già rodato DF-41, migliorato nelle procedure di lancio e nella capacità di bucare gli scudi antimissile avversari.

Questa tesi è condivisa da Mackenzie Knight-Boyle, ricercatrice presso il Nuclear Information Project della Federation of American Scientists. L’esperta ha fatto notare che il DF-61 e il DF-41 utilizzano veicoli di lancio (TEL) e contenitori del missile praticamente identici.

«La velocità con cui il missile è progredito nell’addestramento, così come la sua compatibilità con le reti di comando e supporto esistenti, avrebbe senso se si trattasse in effetti di una versione modificata dell’ICBM DF-41 piuttosto che di un missile completamente nuovo», ha precisato Knight-Boyle.

Non è detto quindi che Pechino abbia scoperto una formula magica per dimezzare i tempi della ricerca aerospaziale. Piuttosto, l’industria militare cinese sta applicando una ferrea logica di standardizzazione: usare telai, reti di comunicazione e logistica già pronti per abbattere i tempi di addestramento e i costi di produzione.

Resta comunque un margine di dubbio sulla reale operatività su larga scala. Un ex analista dell’intelligence statunitense ha osservato che non ci sono ancora immagini satellitari che confermino il dispiegamento di intere unità operative di DF-61, operazione che richiede infrastrutture dedicate e una produzione in serie di camion di lancio e testate.

Tuttavia, le ricadute strategiche ed economiche di questa mossa sono già sul tavolo.

David Logan, professore di studi sulla sicurezza alla Tufts University, avverte che un arsenale nucleare più mobile e difficile da distruggere al primo colpo rende Pechino meno vulnerabile a un attacco preventivo americano. Da un lato questo può ridurre il rischio di reazioni dettate dal panico, ma dall’altro potrebbe rendere la leadership cinese più audace nelle crisi regionali.

C’è poi il capitolo dei bilanci pubblici, ed è qui che la questione tocca direttamente l’economia reale.

Come sottolinea Ankit Panda, sistemi flessibili come il DF-61 aumentano l’incertezza a Washington sulla capacità cinese di espandere rapidamente il proprio arsenale. Il risultato? «Questo potrebbe alimentare l’insicurezza negli Stati Uniti e intensificare le pressioni competitive».

In termini semplici, mentre la Cina ottimizza le linee di montaggio aggiornando piattaforme esistenti su camion già collaudati, gli Stati Uniti si trovano costretti a rincorrere la minaccia finanziando programmi di ammodernamento nucleare e scudi spaziali dai costi astronomici. Un grande affare per gli appaltatori della difesa e un ottimo stimolo per la produzione industriale militare, ma un riproporsi della Guerra Fredda e della sua corsa agli armamenti, con un rischio incrementato dal fatto che ora i grandi giocatori non sono più solo due, ma tre,