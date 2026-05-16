Pechino 2026: il grande show tra Trump e Xi. Molta forma, poca sostanza economica e lo stallo su Taiwan

Il vertice di Pechino del maggio 2026 tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping si è chiuso in un clima di apparente cordialità. Un incontro caratterizzato da una sfarzosa accoglienza diplomatica e da numerose dichiarazioni di reciproco rispetto. Tuttavia, per comprendere se questo evento storico sia stato un successo o un buco nell’acqua, è necessario separare l’evento mediatico dai reali accordi economici presi a porte chiuse. Alle folle politiche mondiali i due leader non potevano dare uno spettacolo che non fosse perfettamente mediato, patinato, e così è stato, anche se dietro l’apparenza ha regnato una certa diffidenza.

La visita è stata descritta da molti osservatori come “sostanzialmente vuota” dal punto di vista dei progressi concreti. Nonostante le grandi aspettative, il risultato principale è stato un nuovo quadro diplomatico chiamato “stabilità strategica costruttiva“. Si tratta di un concetto utile a mantenere la competizione geopolitica entro limiti sicuri, spingendo la cooperazione solo nei settori meno problematici. La situazione di competizione fra le due potenze rimane l’attuale, ma con una sorta di tacito accordo per non superare certi limiti. Meglio che niente.

L’atmosfera e la “Diplomazia dei Giardini”

Il summit è stato un capolavoro di abilità scenica cinese. Tutto è stato progettato su misura per lusingare il Presidente Trump e dare al mondo un’immagine di stabilità in un momento di grave crisi globale, segnato dalla guerra in Iran del 2026. L’accoglienza è stata maestosa: Trump è stato ricevuto da centinaia di studenti festanti, bande militari e le formali ispezioni delle truppe. C’è stata anche una visita al Tempio del Cielo, onore riservato a pochissimi.

Il momento più esclusivo è stato il raro invito a visitare Zhongnanhai, il complesso blindato dove vivono i massimi leader del Partito Comunista Cinese. Durante una passeggiata in questi ex giardini imperiali, subito ribattezzata “diplomazia dei giardini”, Xi Jinping ha promesso a Trump i semi delle storiche rose cinesi da piantare alla Casa Bianca. Questo gesto teatrale serviva a ricambiare l’ospitalità ricevuta da Xi a Mar-a-Lago durante il primo mandato di Trump. Il rapporto personale è apparso molto caloroso. Trump ha definito Xi “un grande leader”. Tuttavia, i sorrisi e la chimica personale servono ad abbassare i toni, ma non bastano a risolvere i problemi strutturali dell’economia.

Ovviamente il calore personale è stato contornato da molta diffidenza: alla cena di stato non è ben chiaro se Trump abbia mangiato il cibo cinese o gli sia stato servito quello preparato da cuochi americani, ad esempio. Una diffidenza da Rinascimento italiano che non sarebbe esattamente fuori luogo, visti gli avanzamenti nanotecnologici cinesi. Anche tutta l’elettronica portata in Cina dalla delegazione era “Usa e getta”: nessuno ha portato il proprio telefono, a quanto pare, per evitare che vi fossero impiantati spyware. Fidarsi, ma mai troppo.

L’economia reale: numeri al ribasso e accesso ai mercati

Dal punto di vista commerciale e macroeconomico, i risultati del vertice sono stati modesti e ben al di sotto delle speranze di Washington. L’obiettivo americano di riequilibrare la bilancia commerciale e stimolare la domanda interna tramite massicce esportazioni non è stato raggiunto.

Settore Aspettative USA Risultato Reale del Vertice 2026 Aviazione Vendita di 500 aerei commerciali. Annuncio di 200 aerei Boeing (non ancora confermato da Pechino). Cifra deludente rispetto ai 300 jet del 2017. Agricoltura Nuovi massicci accordi per soia e carne, essenziali per il settore primario USA. Nessun nuovo acquisto reale. Il Segretario al Tesoro ha ammesso che si trattava di vecchie vendite già concordate a ottobre. Roba scritta tanto per non tornare con fogli bianchi Tecnologia Limitare l’accesso cinese a chip avanzati per frenare lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale. Approvata la vendita di chip NVIDIA H200 a 10 colossi cinesi (tra cui Alibaba, Tencent, ByteDance).

La presenza di CEO di primo piano come Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) e Jensen Huang (Nvidia) ha mostrato un cambio di priorità. L’interesse delle aziende americane non è più solo esportare merci, ma mantenere l’accesso a un mercato cinese sempre più forte e autosufficiente in settori chiave. Si va per comprare e vendere, mantenendo comunque un filo di collegamento.

Geopolitica: le quattro Linee Rosse e lo stretto di Hormuz

Pochi giorni prima dell’incontro, la diplomazia cinese aveva fissato in modo chiaro e netto quattro “linee rosse” invalicabili per gli Stati Uniti:

La questione di Taiwan. Taiwan è parte della Cina.

La democrazia e i diritti umani. Niente prediche o ingerenze.

I percorsi e i sistemi politici interni. Il PCC è il leader.

Il diritto allo sviluppo economico della Cina. Niente freni ingiustificati all’espansione economica.

Sulla spinosa questione del Medio Oriente e della guerra in Iran, i due leader hanno trovato un accordo di minima. Entrambi non vogliono che l’Iran ottenga un’arma nucleare. Inoltre, è interesse vitale e comune mantenere aperto lo Stretto di Hormuz per garantire il flusso del petrolio. Un blocco prolungato causerebbe una grave crisi di offerta a livello globale e un’impennata dell’inflazione, un colpo fatale per le economie occidentali. La Cina ha promesso di non fornire armi a Teheran e si oppone a dazi o blocchi militari nello stretto.

C’è un “Ma”: Pechino si è rifiutata di fare pressioni attive sull’Iran per forzare una pace. Cambiare il regime iraniano (“regime change”) non è un interesse cinese; al contrario, l’Iran serve a Pechino come ostacolo contro l’influenza americana. Alla fine, chi subisce i danni maggiori da questa instabilità commerciale ed energetica è l’Europa, molto più dipendente della Cina da quelle rotte.

Sulla questione di Taiwan, considerata da Xi la “linea rossa” assoluta, il confronto è stato duro. Xi ha avvertito che errori su Taiwan metterebbero in grave pericolo i rapporti. La risposta di Trump è stata molto contenuta e pragmatica. Ha evitato scontri diretti e si è limitato a dire di non voler combattere una guerra a “9.500 miglia di distanza”, creando una voluta ambiguità. Sebbene il Segretario di Stato Rubio abbia confermato che la politica formale americana non cambia, Trump sembra non voler dare garanzie assolute di difesa militare all’isola.

Successo o insuccesso? Un bilancio

Come valutare questo incontro? Insomma, benino, ma non benissimo. Intanto, è positivo che il vertice ci sia stato.

Sotto il profilo dell’immagine e del breve termine, è un successo. L’incontro ha abbassato le tensioni verbali e azzerato il rischio immediato di una guerra commerciale rovinosa. La formula della “stabilità strategica costruttiva” crea un argine contro incidenti non voluti. Trump torna a casa con il prestigio di un leader globale e la promessa (seppur debole) dei 200 aerei Boeing. Xi Jinping ottiene il vero premio: tempo prezioso. Una relazione stabile permette all’industria cinese di continuare a crescere senza strappi verso la totale indipendenza tecnologica.

Tuttavia, sotto il profilo strutturale, è un insuccesso. Trump ha evitato scontri frontali con grande saggezza, ma non ha portato a casa soluzioni eclatanti. Le concessioni commerciali si sono rivelate scatole vuote o vecchi accordi riciclati. Il deficit commerciale americano rimane un problema irrisolto. Sul fronte della sicurezza, l’incertezza regna sovrana: la guerra in Iran continua a minacciare i prezzi globali dell’energia e Taiwan rimane una polveriera.

Le due superpotenze hanno fatto un passo indietro dal precipizio, ma lo hanno fatto basandosi solo sui rapporti personali. Le grandi rivalità economiche sono state coperte, per ora, da una pioggia di petali di rosa.