Patto di Stabilità, fine del QE e debito: l’Europa prigioniera di un modello fallito

Il ritorno del Patto di Stabilità e Crescita, dopo la parentesi pandemica, si intreccia con un altro passaggio decisivo: l’uscita progressiva della Banca Centrale Europea dalle politiche di acquisto massiccio di titoli pubblici. Non si tratta di un semplice cambio di fase, ma del venir meno di un equilibrio artificiale che per anni ha nascosto le debolezze strutturali dell’Eurozona, oggi destinate a riemergere con forza. Tra nuove regole fiscali e fine del sostegno monetario, l’Europa si trova esposta a tutte le contraddizioni di un impianto mai realmente aggiornato.

Il nodo, però, è più profondo. Il modello economico su cui si fonda la Unione Europea è stato concepito oltre trent’anni fa, in un contesto ormai irriconoscibile. Da allora il mondo è cambiato radicalmente: globalizzazione, shock energetici, competizione tra blocchi economici, ritorno delle politiche industriali. Stati Uniti e Cina hanno adattato strumenti e strategie; l’Europa, invece, è rimasta ancorata a un’impostazione teorica che oggi appare sempre più inadeguata.

Il nuovo Patto di Stabilità viene presentato come più flessibile, ma nella sostanza sostituisce regole formali con margini decisionali affidati alla Commissione Europea. I percorsi di rientro del debito diventano così oggetto di negoziazione politica. Non è un progresso: è un passaggio da vincoli espliciti a una gestione discrezionale, meno prevedibile e più concentrata nelle mani di un livello tecnocratico privo di un diretto riscontro democratico.

Il paradosso è evidente: gli Stati sono chiamati a chiedere autorizzazione per utilizzare risorse proprie, anche di fronte a emergenze come il caro energia. Le clausole di salvaguardia, che avrebbero dovuto rappresentare un correttivo alle rigidità del sistema, restano di fatto inutilizzabili o subordinate a valutazioni contingenti. Si determina così una compressione sistematica della capacità di intervento pubblico, proprio nel momento in cui sarebbe più necessaria.

Su questo punto si innesta un equivoco rilevante nel dibattito pubblico. Oggi si discute se “sforare” o meno il Patto di Stabilità, ma si tratta di una rappresentazione fuorviante. L’Italia è già formalmente all’interno della procedura per deficit eccessivo, avendo registrato nel 2025 un disavanzo pari al 3,07%, quindi oltre la soglia prevista. Non siamo di fronte a un’ipotesi di sforamento: lo sforamento è già accertato e inquadrato nel percorso europeo di rientro. Il tema reale è un altro: l’attivazione delle clausole previste dal quadro normativo europeo, in particolare dall’articolo 26, che consentirebbero – in presenza di circostanze eccezionali come il caro energia – di escludere dal computo del deficit le spese destinate a sostenere famiglie e imprese. Non si tratta quindi di chiedere deroghe arbitrarie, ma di applicare strumenti già esistenti, che dovrebbero avere carattere quasi automatico in situazioni di questo tipo. Invece, anche su questo terreno prevalgono margini di discrezionalità enormi, difficilmente giustificabili. In sostanza, non si tratta di sforare, ma semplicemente di poter utilizzare risorse nazionali, non prestiti, senza che queste vengano contabilizzate nel computo del deficit.

A questo si aggiunge la fine del Quantitative Easing. Per anni, la BCE ha svolto una funzione di stabilizzazione implicita, comprimendo i rendimenti e attenuando il rischio di frammentazione finanziaria. Ma quel sostegno ha anche occultato le fragilità di fondo. Con il progressivo ritiro degli acquisti, il mercato torna a determinare i prezzi, mentre gli Stati restano vincolati da regole che ne limitano la capacità di risposta.

Ne deriva una doppia stretta: da un lato vincoli fiscali più stringenti, dall’altro condizioni finanziarie più onerose. Un meccanismo intrinsecamente pro-ciclico, che rischia di amplificare le fasi di rallentamento invece di attenuarle, in evidente contrasto con qualsiasi impostazione macroeconomica orientata alla stabilizzazione.

Ancora più evidente è il limite strutturale della BCE. A differenza delle principali banche centrali globali, essa opera con un mandato sostanzialmente centrato sulla stabilità dei prezzi. La Federal Reserve, al contrario, integra esplicitamente obiettivi di occupazione e crescita. L’Eurozona resta così un’eccezione: una grande area economica affidata a una banca centrale che ignora, per statuto, una parte essenziale delle dinamiche economiche.

Questa impostazione non è soltanto limitante, ma profondamente distorsiva. In un contesto di crescita debole e produttività stagnante, concentrare l’azione sulla compressione dell’inflazione significa trascurare il funzionamento dell’economia reale. Si finisce per sacrificare investimenti, occupazione e prospettive di sviluppo sull’altare di un parametro teorico.

Il problema è aggravato dall’assenza di coordinamento tra politica monetaria e politica fiscale. Le due leve agiscono senza una strategia comune, spesso in direzioni divergenti. Da un lato si restringono le condizioni di credito, dall’altro si comprimono gli spazi di bilancio: il risultato è un corto circuito istituzionale che non trova equivalenti nelle altre grandi economie avanzate.

Il quadro complessivo è quello di un modello che non si è mai realmente adattato ai cambiamenti globali. Mentre altri sistemi economici utilizzano in modo integrato politica fiscale, monetaria e industriale, l’Europa continua a imporre a sé stessa vincoli che ne riducono la capacità di crescita e ne indeboliscono la posizione competitiva.

Il combinato disposto tra nuovo Patto di Stabilità e fine del QE non segna quindi un ritorno alla normalità, ma l’ingresso in una fase più esposta e fragile. Senza il sostegno della banca centrale e con margini fiscali compressi, l’Eurozona si trova oggi in condizioni strutturalmente più vulnerabili.

Il punto centrale è che non si tratta di errori contingenti, ma di un’impostazione sistemica. Un modello concepito in un’altra epoca, mai realmente aggiornato e sempre meno in grado di interpretare la realtà economica contemporanea.

E qui si innesta il nodo politico. La governance europea appare sempre più inadeguata rispetto alla complessità delle sfide in atto. Le decisioni vengono assunte all’interno di un circuito ristretto, che privilegia continuità e conservazione dell’esistente rispetto alla capacità di innovazione. Non è solo un problema di regole, ma di classe dirigente.

In un contesto globale che richiederebbe visione strategica e leadership, l’Unione Europea si affida invece a figure che raramente esprimono il livello di autorevolezza necessario. Non è un caso isolato, ma il riflesso di un equilibrio che tende a selezionare profili compatibili con l’impianto esistente, più che capaci di metterlo in discussione.

Il risultato è un sistema che si auto-perpetua. Un sistema che evita correzioni profonde perché queste implicherebbero una revisione radicale dell’architettura costruita negli ultimi decenni. Ma è proprio questa assenza di revisione a rappresentare il rischio maggiore.

In un mondo che corre, l’Europa resta ferma. E quando un sistema si rifiuta di cambiare, non è il futuro ad adattarsi a lui: è lui che viene progressivamente escluso dal futuro. Continuare su questa strada non significa difendere l’Europa, ma accompagnarla verso la marginalità economica e politica. Ma è questo quello che vogliono o non se ne rendono conto?

Antonio Maria Rinaldi