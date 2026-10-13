Pasticcio Eurozona: la BCE prepara lo scudo per Roma e Madrid, ma lascia Parigi al suo destino

Il debito pubblico francese ha superato la quota vertiginosa di 3.500 miliardi di euro e i mercati finanziari hanno iniziato a presentare il conto. A Francoforte, tuttavia, i portoni della Banca Centrale Europea non sembrano affatto intenzionati ad aprirsi con la consueta prontezza per soccorrere Parigi, almeno per ora.

Gli analisti di JP Morgan prospettano uno scenario che fino a poco tempo fa sarebbe parso inverosimile: la BCE sarebbe pronta a erigere una barriera protettiva attorno a Italia, Spagna e Grecia, lasciando invece la Francia ad affrontare la propria tempesta da sola.

Il dogma delle regole contro il gigante d’Oltralpe

Non si tratta di una scelta di simpatia politica, bensì della rigida architettura dei trattati europei. Come evidenzia l’economista Greg Fuzesi di JP Morgan, la banca centrale non ha il potere legale di trasformarsi nel bancomat a fondo perduto dei deficit statali fuori controllo.

L’arma principale ideata per fermare le turbolenze speculative è il TPI (Transmission Protection Instrument), introdotto nell’estate del 2022. Lo strumento consente l’acquisto mirato di titoli di Stato sul mercato secondario, ma a un patto ferreo: il Paese beneficiario deve dimostrare una rigorosa disciplina di bilancio.

La Francia attuale non soddisfa minimamente questi criteri. Con un disavanzo che viaggia sopra il 5% del PIL, una spesa pubblica ingessata e una grave frammentazione parlamentare che paralizza qualunque manovra correttiva, Parigi è formalmente esclusa. Lo spread transalpino si è allargato di oltre 40 punti base in poche settimane, arrivando a quota 138 punti: gli investitori cominciano a perdere la pazienza.

L’ironia dello spread: la periferia diventa rifugio

Per decenni i governi di Parigi hanno dispensato lezioni di rigore e sobrietà ai Paesi dell’Europa mediterranea. Oggi il quadro si è clamorosamente capovolto:

Spagna e Grecia registrano tassi di crescita solidi e conti pubblici in progressivo miglioramento.

registrano tassi di crescita solidi e conti pubblici in progressivo miglioramento. L’Italia , pur gravata da un debito elevato, mantiene una rotta fiscale più prudente e prevedibile per i mercati.

, pur gravata da un debito elevato, mantiene una rotta fiscale più prudente e prevedibile per i mercati. La Francia si ritrova a essere il nuovo anello debole e la fonte primaria di instabilità per la moneta unica.

Qualora le vendite sui titoli francesi dovessero contagiare ingiustamente i BTP italiani o i Bonos spagnoli, la BCE avrebbe titolo per azionare lo scudo protettivo in loro favore. Per Parigi, invece, le mani dell’Eurotower resterebbero legate.

Paese Deficit/PIL stimato Requisiti TPI Ruolo nella crisi Francia Sopra il 5% Non idonea Epicentro del rischio Italia In rientro Idonea (per contagio) Bersaglio speculativo Spagna Sotto il 3,5% Idonea (per contagio) Baluardo difensivo Germania Sotto il 2,5% Paese benchmark Danneggiata dai tassi alti

L’illusione del cordone sanitario

Anche gli analisti di UBS confermano che il consiglio direttivo della BCE preferirebbe difendere i Paesi contagiati piuttosto che intervenire direttamente su Parigi. Del resto la mentalità classica dei banchieri è quella di prendere l’anello debole e farne l’esempio per gli altri. Tuttavia, l’idea di isolare la seconda economia dell’unione monetaria appare quantomeno illusoria.

Robin Brooks, già capo economista dell’IIF e uno dei maggiori critici dei paesi mediterranei, osserva con lucidità che la BCE si muoverà inizialmente con titubanza, come una debuttante al ballo. Secondo Brooks, Francoforte cercherà di proteggere Roma e Madrid per evitare accuse di interferenza nella politica interna francese, ma l’esperimento non potrà reggere a lungo: con Parigi in fiamme, nessun muro finanziario potrà davvero blindare i rendimenti del resto d’Europa.

Non si può pensare di spegnere un incendio chiudendo a chiave la stanza da cui divampano le fiamme. La crisi del 2008 insegna molto in questo: quando il Tesoro e la Federal Reserve decisero di non intervenire a favore di Lehman Brothers, anche per farne un esempio per gli altri: il risultato fu il fallimento di Lehman e miliardi di dollari distribuiti alle altre per evitare che facessero la stessa fine. Nella finanza agire caso per caso in una crisi può essere deleterio: o si salvano tutti o meglio non salvare nessuno.

Il ricatto politico e il salvataggio obbligato

La Francia verrà davvero lasciata al suo destino? Ne dubitiamo fortemente. Parigi è troppo grande per fallire, ma il sostegno arriverà soltanto dopo una dura forma di ricatto politico.

Le istituzioni comunitarie e i falchi del rigore attenderanno che la pressione dei mercati diventi insostenibile per imporre a Parigi pesanti impegni di bilancio. Solo allora la BCE interverrà, ricorrendo a canali indiretti come la flessibilità dei reinvestimenti del piano pandemico PEPP o prestiti agevolati al sistema bancario.

Le ricadute reali: dall’Eliseo al collasso immobiliare tedesco

Cosa significa tutto questo per l’economia quotidiana di famiglie e imprese? Una crisi del debito sovrano produce immediatamente tassi d’interesse bancari più pesanti, rate dei mutui più salate e prestiti congelati per le aziende.

Un intervento della BCE mirato a raffreddare i rendimenti e ad abbassare finalmente il costo del denaro non aiuterebbe soltanto Parigi:

Abbatterebbe la spesa per interessi a carico dello Stato italiano. Darebbe ossigeno alle imprese manifatturiere strangolate dal credito caro. Salverebbe il mercato immobiliare tedesco, oggi sovradimensionato, bloccato dalle vendite e minacciato da pericolose insolvenze.

L’ortodossia delle regole comunitarie rischia ancora una volta di sacrificare l’economia reale sull’altare dei vincoli contabili. Alla fine, Francoforte dovrà scegliere tra i propri manuali procedurali e la tenuta dell’intero continente.