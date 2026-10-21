Pasticcio a Berlino: un errore del Ministero fa scattare l’aumento delle tasse sul tabacco con la data sbagliata. Caos fra i produttori

Un clamoroso errore burocratico ha fatto piombare nel caos l’industria tedesca del tabacco, rischiando di bloccare da un momento all’altro la distribuzione e la vendita di sigarette in tutta la Germania. Il Ministero Federale delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la nuova legge fiscale con una data sbagliata, rendendo l’aumento delle imposte immediatamente operativo invece di rinviarlo al 2027, come accadeva solitamente.

Mentre produttori e commercianti si preparavano a una transizione graduale verso rincari fino a circa dodici euro a pacchetto, la pubblicazione ufficiale ha fissato l’entrata in vigore al giorno successivo alla firma: mercoledì 21 ottobre.

Il risultato pratico è stato il panico immediato tra le imprese del settore. Senza i nuovi contrassegni fiscali dello Stato, qualsiasi pacchetto uscito dagli stabilimenti sarebbe risultato formalmente fuorilegge. L’Associazione tedesca dell’industria del tabacco (VdR) ha lanciato un allarme drammatico: senza un intervento immediato, la produzione avrebbe dovuto fermarsi all’istante per non incorrere in reati tributari.

La reazione delle aziende è stata durissima. L’accusa rivolta al ministero guidato dal vicecancelliere Lars Klingbeil (SPD) è di assoluta incompetenza. Non capita tutti i giorni che una potenza industriale veda un dicastero pubblicare una legge per poi ammettere poche ore dopo: “Scusate, non era questo che intendevamo“.

Un banale refuso che blocca un comparto

L’origine del pasticcio sembra risiedere in un banale copia-incolla non verificato. Nella riforma approvata nel 2021, il testo stabiliva con precisione che gli aumenti sarebbero partiti dal 1° gennaio successivo. Questa volta, invece, i funzionari hanno inserito la formula standard di rito: entrata in vigore “il giorno successivo alla sua promulgazione”.

Per evitare la chiusura immediata delle linee produttive e il collasso delle consegne, il Ministero ha dovuto correre ai ripari in fretta e furia:

Ha aperto d’urgenza una procedura per correggere il testo legale.

Ha informato la Direzione Generale delle Dogane, chiedendo di non sanzionare gli operatori.

Ha concesso alle fabbriche di continuare le consegne con i vecchi bollini e ai negozi di vendere le scorte attuali.

Resta però una situazione giuridica paradossale. Come ha fatto notare Jan Mücke dell’associazione dei produttori (BVTE), la filiera lavora ora in base a rassicurazioni verbali e toppe burocratiche provvisorie, mentre la legge formalmente in vigore imporrebbe il blocco delle merci. In teoria, da oggi, le sigarette tedesche sono fuorilegge.

I numeri della riforma e le ricadute economiche

La legge voluta dal Bundestag punta a un forte incremento del gettito fiscale e a una riduzione dei consumi, programmando rincari progressivi fino al 2030.

Dal punto di vista economico, la vicenda dimostra come la fretta legislativa crei incertezza distruttiva per le imprese, paralizzando la logistica e gli investimenti. Fare meno norme, ma scritte con perizia, gioverebbe alla stabilità del mercato.

Certo che con un prezzo a 12 euro al pacchetto vedremo le code dei fumatori alla frontiera: in Austria un pacchetto costa al massimo 6 euro, anche con aumenti resterà molto più basso. La situazione è simile con il Lussemburgo e con la Polonia. Una manna per i tabaccai di questi paesi. Anche la produzione in nero e di contrabbando vedrà un boom: con certi prezzi ai fumatori quasi conviene coltivarsi il tabacco in casa!

Comunque il tanto celebrato mito della precisione teutonica incassa un altro colpo. Se anche nei ministeri non leggono i testi di legge e fanno dei grossi pasticci, come si può pretendere che li comprendano e applichino i cittadini ?