Parigi brucia e il mattone crolla: quanto costa il caos delle rivolte a chi ha comprato casa (e perché Milano e Roma devono guardare con attenzione)

Le fiamme di Parigi non stanno bruciando soltanto le auto in sosta e le vetrine dei negozi, ma stanno letteralmente mandando in fumo i risparmi di una vita di centinaia di migliaia di famiglie.

Il violento fine settimana di guerriglia urbana del 17 e 18 ottobre, esploso a margine delle proteste per il potere d’acquisto, ha inferto un colpo durissimo al mercato immobiliare francese. Mentre la politica discute, chi negli ultimi anni si è indebitato per comprare un appartamento nella capitale — una delle città più care d’Europa — si ritrova oggi con un bene svalutato, difficile da vendere e ostaggio dell’insicurezza.

Non è un semplice rallentamento ciclico. È la dimostrazione plastica di una legge economica tanto elementare quanto dimenticata dai governi contemporanei: senza sicurezza fisica e ordine pubblico, il valore della proprietà privata evapora.

Il bollettino di guerra e la paralisi delle compravendite

I numeri del fine settimana sembrano usciti da un bollettino militare più che da una cronaca sindacale. Le autorità francesi hanno registrato numeri impressionanti:

Oltre 2.500 arresti in tutto il Paese e quasi 1.000 tra poliziotti e gendarmi feriti negli scontri.

in tutto il Paese e quasi negli scontri. Almeno 3.000 esercizi commerciali saccheggiati o devastati, secondo quanto comunicato dal ministro del Commercio e delle Pmi, Serge Papin.

saccheggiati o devastati, secondo quanto comunicato dal ministro del Commercio e delle Pmi, Serge Papin. Danni materiali stimati dalla Federazione del commercio in diverse centinaia di milioni di euro, con il coprifuoco imposto dal lunedì sera a Parigi, Lione, Bordeaux, Lille e Nizza.

Nel mirino dei saccheggiatori sono finite anche le stesse agenzie immobiliari, quasi fossero il simbolo di una ricchezza ormai inaccessibile. Yann Jéhanno, presidente della rete Laforêt, ha confermato la devastazione di quasi una decina di filiali tra Parigi, Marsiglia, Rennes e Digione.

Nel secondo e nel decimo arrondissement della capitale i locali sono inagibili, con i centralini divelti e le fotocopiatrici distrutte a colpi di mazza. A Rennes, come ricordato con amaro realismo dal presidente della Fnaim (la federazione nazionale dell’immobiliare) Loïc Cantin, la storica agenzia Giboire è stata assaltata dai casseurs per la settima volta in dieci anni. Quando il saccheggio diventa una consuetudine stagionale, difficile stupirsi se il mercato si ferma, soprattutto quando vengono distrutte le agenzie immobiliari che promuovono gli immobili sul mercato.

L’effetto contagio: dalla guerriglia ai quartieri di lusso

L’aspetto più interessante, dal punto di vista economico, è la velocità con cui la paura si trasmette dalle zone calde come Place de la République o Nation fino ai salotti buoni.

Nel settimo arrondissement, a due passi dalla Tour Eiffel e dall’Assemblea Nazionale, non c’è stato alcun saccheggio. Eppure, come testimonia Jérémie Vayssières, direttore della locale agenzia L’Adresse, i telefoni hanno smesso di squillare. I clienti non rispondono agli annunci e le visite vengono sospese. La ricaduta del danno d’immagine è stata fortissima.

Emblematico il caso di una giovane investitrice dell’Europa dell’Est che era pronta a visitare e acquistare un piccolo immobile nella prestigiosa rue de Bourgogne, e che ha congelato tutto dopo aver visto le immagini degli scontri rimbalzare sulle televisioni internazionali. Il capitale, per sua natura, è timido; quello immobiliare, che non può essere spostato con un clic, lo è ancora di più. Quando poi si aggiungono rischi alla persona c’è letteralmente una fuga.

Mobilisations du 17 octobre: les images des dégâts autour de la place de la République à Paris pic.twitter.com/lJC2ZWBcLu — BFM (@BFMTV) October 18, 2026

Il conto salato per i proprietari: la trappola del debito e dei tassi

Ma chi paga davvero il conto di questa anarchia urbana? Lo pagano i cittadini comuni, la classe media e medio-alta che negli ultimi cinque o sei anni ha acquistato casa a Parigi confidando nella storica tenuta del mattone della Ville Lumière.

A Parigi il prezzo medio viaggia nel 2026 intorno ai 9.560-9.850 euro al metro quadro, già in calo del 10,5% rispetto ai picchi del 2021, con punte che nel sesto e settimo arrondissement raggiungono i 14.000-17.000 euro al metro quadro. Su cifre simili, anche una minima variazione percentuale si traduce in una voragine patrimoniale.

Il meccanismo di trasmissione della crisi è spietato e agisce su due fronti contemporaneamente:

Il crollo della domanda e dei prezzi: Laforêt registrava già a fine settembre un calo annuo dei compromessi dell’1,8%, che ora rischia di precipitare al -5% nello scenario peggiore. Chi deve vendere oggi per motivi familiari o lavorativi è costretto a concedere sconti pesanti, bruciando decine di migliaia di euro di capitale proprio. L’impennata dei tassi d’interesse: I disordini di piazza e lo stallo sulla legge di bilancio 2027 hanno spaventato i mercati finanziari. Il rendimento degli OAT (i titoli di Stato francesi a 10 anni) è balzato tra il 4,93% e il 4,96%, superando persino il BTP italiano, fermo al 4,59%.

Poiché le banche francesi calcolano il costo dei mutui proprio sulla base degli OAT, i tassi sui prestiti immobiliari corrono dritti verso la soglia psicologica del 4% entro fine anno. Meno credito per gli acquirenti significa meno domanda, e meno domanda significa un ulteriore taglio al valore delle case già acquistate. Il mix di insicurezza e tassi d’interesse elevato rischia di avere ricadute pesanti in un mercato dove la domanda già latitante.

Nel frattempo Parigi con il coprifuoco sembra tornata ai tempi del Covid

Second night of curfew in certain sectors in Paris. A gendarmerie helicopter and several police drones are flying over the capital.#17octobre #24octobre #Paris #CouvreFeu https://t.co/tFYPHuDdv2 — John Spectator (@johnspectator) October 21, 2026

Città / Zona di riferimento (Dati 2026) Prezzo medio (€/m²) Fascia di pregio / Centro (€/m²) Rischio svalutazione da insicurezza e tassi Parigi 9.560 – 9.853 € 14.000 – 17.000 € Molto alto: Mercato bloccato, OAT quasi al 5% e fuga degli investitori esteri. Milano 5.665 € 10.000 – 16.500 € Moderato ma in crescita: Prezzi ai massimi storici, alta sensibilità alla percezione di sicurezza. Roma 3.875 € 10.000 – 15.100 € Contenuto / Selettivo: Sostenuto dal segmento prime, ma vulnerabile al degrado urbano.

Accadrà lo stesso a Milano, Roma e nelle grandi città italiane?

Guardando i falò parigini da questo lato delle Alpi, la domanda sorge spontanea: le grandi metropoli italiane rischiano una doccia fredda simile?

In questo autunno 2026 il mercato italiano appare per ora più solido di quello francese, complice anche una maggiore stabilità dei nostri titoli di Stato rispetto alla tempesta che sta travolgendo Parigi. A Milano il prezzo medio richiesto ha toccato i 5.665 euro al metro quadro (+2,2% annuo), con il centro storico, Brera e CityLife stabilmente tra i 10.000 e i 14.000 euro, e punte di 16.500 euro per il segmento di altissimo pregio. Anche Roma cresce, con una media di 3.875 euro al metro quadro (+6,4%) e valori prime che superano capitali come Madrid e Berlino.

Tuttavia, chi ha comprato casa a caro prezzo a Milano, Roma o Firenze (4.779 €/m²) non dovrebbe dormire sonni troppo tranquilli. L’esperienza parigina insegna che le quotazioni da capogiro si reggono su un patto implicito: chi paga 7.000 o 12.000 euro al metro quadro non sta comprando solo mattoni e cemento, ma acquista sicurezza, servizi funzionanti e decoro urbano. I multimilionari che vorrebbero comprare casa per sfruttare la tassazione favorevole potrebbero decidere di disertare i centri più insicuri e rivolgersi verso aree tranquille, le piccole città o le innumerevoli ville signorili che decorano il nostro territorio possono essere un obiettivo migliore.

Se le amministrazioni delle grandi città italiane continueranno a sottovalutare il tema della sicurezza urbana trattandolo come una semplice “percezione”, il rischio è che a pagare il conto, proprio come a Parigi, siano le famiglie che hanno investito nel mattone i sacrifici di una generazione, ma forse questo è proprio uno degli obiettivi delle amministrazioni più di sinistra.