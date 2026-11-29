A novant’anni compiuti lo scorso ottobre, Paolo Savona continua a dare lezioni di realismo a intere generazioni di giovani manager e presunti esperti digitali. Chiuso a marzo il mandato settennale alla guida della Consob per tornare ai suoi studi, l’ex ministro per gli Affari europei ha scelto il convegno di Etica ed Economia di Nemetria, a Foligno, per lanciare un allarme preciso.

Il suo intervento, pubblicato su Milano Finanza il 28 novembre 2026, mette a nudo un mercato dell’intelligenza artificiale diventato in pochi anni costoso, oscuro e potenzialmente pericoloso.

Mentre tanti trentenni della consulenza ripetono formule alla moda senza capire cosa giri davvero sotto il cofano, il professore emerito va dritto al cuore del problema economico.

Savona rivendica con una punta di ironia il suo destino di economista sempre controcorrente. Nel 2018, da ministro, fu convocato in Parlamento con l’accusa di speculare in borsa solo per aver fondato Euklid, società che gestiva portafogli tramite algoritmi. Allora la politica non capiva la tecnologia.

Oggi il vento è girato, ma la confusione è rimasta la stessa, così come l’incomprensione del problema. Tutti giurano di conoscere e padroneggiare l’AI, eppure quasi nessuno spiega quali metodi matematici utilizzi davvero.

Per rompere questo muro di opacità, Savona ha creato con alcuni colleghi la Fondazione Aval, ente senza scopo di lucro che ha messo a punto due strumenti concreti. Il primo interviene su un terreno delicatissimo: l’econometria applicata alle previsioni macroeconomiche. Non è un passatempo da accademici chiusi in biblioteca, ma una questione che tocca le tasche di tutti, anche se solo spiegarlo è ostico: come spiegare una scienza che usa formule matematiche e statistice per prevedere l’economia?

Però è comprensibile a tutti la sua importanza. Se uno Stato costruisce il bilancio pubblico su stime di crescita sbagliate, saltano immediatamente i conti su tasse, spesa pubblica e debito. Da un semplice errore di calcolo nascono crisi sociali, tensioni politiche interne e scontri diretti con l’Europa.

Nel maggio 2025 la Fondazione Aval ha diffuso proiezioni basate sull’AI più accurate di quelle prodotte dai centri tradizionali. In netta controtendenza rispetto alle scatole nere vendute sul mercato, nel 2026 Savona, Antonio Simeone e Marco D’Ambra hanno pubblicato per intero il modello logico-matematico e la sua integrazione con strumenti generativi come ChatGPT.

Il secondo modello, chiamato VertiScan, guarda invece alle aziende e agli utenti comuni. Qui arriva la stoccata più dura verso il mondo aziendale moderno. Molti dirigenti usano l’intelligenza artificiale come un abito da sfoggiare (AI dressing) o una verniciata di facciata per sembrare moderni (AI washing).

Un gioco rischioso, che negli Stati Uniti sta già presentando il conto nei tribunali. Chi adotta sistemi opachi senza verificarne validità e legalità si espone a pesanti responsabilità civili, penali e amministrative.

Per evitare questo salto nel buio, VertiScan offre una triplice verifica:

controlla la fondatezza scientifica degli algoritmi impiegati;

verifica il rispetto delle leggi vigenti sull’intelligenza artificiale;

misura se lo strumento serve davvero all’obiettivo perseguito dall’impresa.

C’è però una minaccia ancora più seria dietro l’angolo. Lo sviluppo della cosiddetta AI agentica — sistemi capaci di agire in autonomia imitando funzioni del cervello umano, anticamera della powerful AI e della Super Intelligence — cambia radicalmente lo scenario.

Questi agenti indipendenti possono compiere atti in grado di mettere a rischio la sicurezza dello Stato, delle imprese e dei cittadini.

La conclusione di Savona unisce etica e buonsenso economico. Con l’AI nulla è più come prima, esattamente come accadde quando la società decise di certificare bilanci aziendali e farmaci per proteggere le persone.m Non bastano leggi fatte solo di autorizzazioni burocratiche e multe a posteriori. Servono certificazioni ufficiali su scienza, norme e risultati. Una lezione di lucidità che, a novant’anni, lascia indietro gran parte dei giovani guru digitali. Meglio studiare prima, che pentirsi dopo. Purtroppo studiare stanca, soprattutto in Italia.