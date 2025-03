Panama aggiorna le proprie forze aeronavali, all’indomani dello scontro con Trump

Panama ha investito 187 milioni di dollari per acquisire capacità avanzate di pattugliamento, salvataggio e carico per il Servizio Aeronavale Nazionale. tutto questo avviene dopo una viva discussione con Donald Trump sul controllo del Canale di Panama.

Circa 78 milioni di dollari del finanziamento sono stati assegnati all’azienda brasiliana Embraer per la consegna di quattro aerei da attacco leggero A-29 Super Tucano.

Il resto è stato stanziato per due aerei da trasporto tattico medio CASA C-295 sviluppati da Airbus.

Gli A-29 saranno utilizzati per la sorveglianza, il supporto aereo ravvicinato, le operazioni speciali, l’interdizione della droga, il monitoraggio dei confini e l’addestramento avanzato.

I C-295, invece, saranno impiegati per la logistica militare avanzata, gli aiuti umanitari e sociali, la ricerca e il salvataggio, il trasporto marittimo e la lotta agli incendi.

Al momento della consegna, entrambi i tipi di velivoli sostituiranno gradualmente le 14 piattaforme del governo centroamericano che sono state assegnate a missioni simili fin dagli anni Ottanta.

“Questa decisione strategica di acquisizione si basa su un’analisi rigorosa di varie piattaforme aeree e risponde alla necessità di disporre di mezzi adeguati per affrontare le attività illecite all’interno del territorio nazionale”, ha dichiarato il Servizio Aeronavale Nazionale.

“Si ribadisce che questi velivoli non saranno acquisiti per nessun altro scopo se non quello di garantire la sicurezza dello spazio aereo, terrestre e marittimo di Panama, attraverso pattuglie aeree, con una gamma di capacità che lo Stato panamense non ha mai avuto”.

L’Embraer A-29 e l’Airbus C-295

L’A-29 misura 11 metri (36 piedi) di lunghezza e pesa 3.200 chilogrammi (7.055 libbre).

Può essere armato con mitragliatrici, minigun, cannoni, bombe guidate e non guidate e missili multidominio.

L’aereo è alimentato da un motore turboelica Pratt & Whitney Canada PT6A-68C da 1.600 cavalli e da un’elica Hartzell a cinque pale per una velocità massima di 590 chilometri (367 miglia) all’ora, un’altitudine fino a 10.600 metri (34.776 piedi) e un’autonomia di 2.800 chilometri (1.740 miglia).

Il C-295 misura 24 metri (79 piedi) di lunghezza e pesa 11.000 chilogrammi (24.251 libbre).

Ha una capacità di carico utile di 9.250 chilogrammi (20.393 libbre) e può ospitare oltre 70 passeggeri.

È dotato di due motori turboelica Part & Whitney PW127G da 2.644 cavalli ciascuno e di un’elica Hamilton Sundstrand a sei pale per velocità fino a 482 chilometri (300 miglia) all’ora, un massimale di servizio di 9.145 metri (30.000 piedi) e un’autonomia di 5.000 chilometri (3.107 miglia).

Panama non ha un vero e proprio esercito, ma ha forze aeronavali che svolgono funzione di controllo e polizia. Un fattore curioso è che questi acquisti avvengano dopo lo scontro fra Donald Trump e il governo panamense sul controllo del Canale. Quindi lo stato migliora le proprie capacità di controllo e autodifesa proprio in questo momento, fornendosi da aziende brasiliane ed europee.