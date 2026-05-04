Crescita inattesa degli ordini industriali USA: l’intelligenza artificiale e le politiche di Trump spingono la manifattura

Se qualcuno si aspettava un rallentamento dell’economia reale americana, i dati di marzo 2026 sugli ordini industriali rappresentano una brusca sveglia. Mentre il consenso degli analisti si era posizionato su un timido +0,5%, la realtà dei fatti ha consegnato un robusto +1,5% su base mensile, portando il totale a 630,4 miliardi di dollari. Non solo: il dato di febbraio, inizialmente dato come piatto, è stato rivisto al rialzo a +0,3%.

Si tratta di una crescita su tutta la linea che spazza via i timori di recessione imminente e ci racconta una storia molto chiara: la spesa in conto capitale (capex) negli Stati Uniti sta correndo a ritmi vertiginosi, spinta da due motori principali che sembrano ignorare del tutto il livello dei tassi di interesse.

I due motori della ripresa: AI ed “Effetto Trump”

Analizzando le componenti del dato, emergono dinamiche estremamente interessanti per chi osserva le reali ricadute economiche:

Il boom dell’Intelligenza Artificiale: Gli ordini di beni capitali non legati alla difesa e al netto degli aerei (il cosiddetto “core capex”) sono stati rivisti a un impressionante +3,4%. Questo dato, unito al +3,6% del settore computer e prodotti elettronici, conferma che la costruzione di infrastrutture legate all’AI e ai data center è passata dalla fase delle promesse a quella degli ordini concreti.

Gli ordini di beni capitali non legati alla difesa e al netto degli aerei (il cosiddetto “core capex”) sono stati rivisti a un impressionante +3,4%. Questo dato, unito al +3,6% del settore computer e prodotti elettronici, conferma che la costruzione di infrastrutture legate all’AI e ai data center è passata dalla fase delle promesse a quella degli ordini concreti. La geopolitica e il “Made in USA”: Il settore dei trasporti segna un +0,8%, ma al suo interno nasconde due veri e propri balzi. Gli aerei e i componenti per la difesa registrano un +17,8%, specchio evidente delle tensioni in Medio Oriente e del conseguente riarmo. Ancora più eclatante è il +30,9% relativo a navi e imbarcazioni. Qui è palese l’effetto delle recenti spinte politiche dell’amministrazione Trump, volte a privilegiare il naviglio di costruzione americana per il commercio nazionale e internazionale.

Bene anche i beni non durevoli, che registrano un +2,1%, a dimostrazione di una domanda interna che tiene.

Magazzini sotto controllo e ricadute economiche

Ma sono ordini reali, oppure le fabbriche stanno producendo per il magazzino? Il rapporto scorte/spedizioni, sceso a 1,51 mesi (da 1,52), ci rassicura. La domanda reale tiene il passo con la produzione, smarcando il campo dall’ipotesi di un accumulo involontario di scorte. Le spedizioni vere e proprie (+1,2%) confermano che l’attività sta effettivamente impattando l’economia reale in questo trimestre.

Quindi in questo momento l’indsutria USA sta tirando. Brutto dirlo, ma la spinta è soprattutto militare e pubblica. Le scorte di bombe , missili e aerei devono essere ricostituite. Non solo: si ordinano più navi per commercialre, senza pagare diritti portuali, con gli USA, oltre a ordini di nuovi mezzi per la marina.

Resta da capire, nei prossimi mesi, quanto questa accelerazione sia sostenibile e se non rischi di riaccendere pressioni inflazionistiche sui beni industriali. Per ora, tuttavia, la fabbrica America lavora a pieno regime.