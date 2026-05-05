Liuyang, il “botto” fatale della fabbrica del mondo: 21 morti e il nodo della sicurezza industriale cinese

La Cina detiene un monopolio pressoché assoluto: esporta fuochi d’artificio per un valore di 1,14 miliardi di dollari, coprendo oltre i due terzi del mercato globale. Un primato produttivo che, tuttavia, continua a presentare un conto salato in termini di vite umane, evidenziando le profonde crepe di un sistema industriale dove i ritmi di produzione spesso surclassano la sicurezza sul lavoro.

L’ultima tragedia si è consumata a Liuyang, nella provincia dello Hunan, storica capitale mondiale della pirotecnica. Un’esplosione presso l’impianto della Huasheng Fireworks ha causato 21 morti e 61 feriti, imponendo l’evacuazione di un’area di 3 chilometri di raggio.

La cronaca del disastro e la gestione dell’emergenza

Il boato ha squarciato il pomeriggio di lunedì alle 16:40 ora locale. L’onda d’urto è stata talmente violenta da frantumare i vetri e deformare gli infissi in alluminio e acciaio delle abitazioni a oltre un chilometro di distanza: evidentemente mancavano i terrapieni che usualmente circondano e proteggono questo tipo di fabbriche pericolose. La risposta della macchina statale è stata massiccia: quasi 500 soccorritori sono stati dispiegati sul posto.

È interessante notare l’approccio tecnologico alla crisi: le autorità hanno impiegato robot per la ricerca dei sopravvissuti all’interno della struttura, adottando un approccio “uomo-macchina” necessario per operare in sicurezza vicino a due magazzini di polvere nera considerati ad altissimo rischio. Si è proceduto persino a umidificare l’intera area per scongiurare esplosioni secondarie che avrebbero potuto mettere in pericolo i soccorritori.

L’intervento di Xi Jinping e il fallimento del libero mercato sregolato

Il fatto che la situazione sia grave è dimostrato dall’intervento diretto del presidente Xi Jinping, il quale ha chiesto “sforzi totali” per i soccorsi e un’inchiesta rapida che accerti le responsabilità. La polizia ha già preso “misure di controllo” (un eufemismo per indicare l’arresto) nei confronti del responsabile dell’azienda.

Dal punto di vista economico e gestionale, ci troviamo di fronte a un classico caso in cui l’assenza di un rigoroso intervento regolatore dello Stato nell’economia reale genera esternalità negative inaccettabili. Non è un caso isolato. La filiera pirotecnica cinese è costellata di incidenti:

Data Luogo Evento e Conseguenze Giugno 2025 Hunan Esplosione in fabbrica: 9 morti e 30 feriti. Ottobre 2025 Liuyang Guasto tecnico a sciame di droni pirotecnici: panico tra la folla. Febbraio 2026 Hubei Esplosione in un deposito: 12 vittime. Maggio 2026 Liuyang Esplosione alla Huasheng Fireworks: 21 morti e 61 feriti.

Appare evidente che esista un serio problema sistemico nella gestione dei materiali esplosivi, vista la frequenza e la dimensione di questi incidenti. . L’appello di Xi Jinping per un “potenziamento dello screening dei rischi nelle industrie chiave” suona come un commissariamento politico di un settore che, lasciato all’inseguimento cieco del profitto e della massimizzazione dell’export, si sta dimostrando incapace di autoregolamentarsi.

Se la Cina vuole mantenere il suo ruolo di fornitore globale senza incorrere in continue crisi di immagine (e in inaccettabili perdite umane), il governo centrale dovrà necessariamente imporre uno standard di sicurezza più serio e stringente, reali ispezioni , aggiornamento delle infrastrutture e tolleranza zero per le aziende che tagliano i costi sulla pelle dei lavoratori. Altrimenti il mondo continuerà a vedere le immagini di enormi esplosioni levarsi dalle fabbriche di fuochi d’artificio cinesi, e molte famiglie piangeranno ancora i propri cari.