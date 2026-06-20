Pace USA-Iran: il disastro evitato a metà e l’incubo inflazione che blocca l’Italia

“Voglio evitare un disastro economico come quello del 1929”. Con questa dichiarazione, a metà tra il drammatico e il trionfale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cercato di vendere ai partner del G7 il controverso memorandum di pace con l’Iran. Una mossa che ha temporaneamente allontanato lo spettro di un collasso globale, ma che ha lasciato gli analisti europei, e in particolare quelli italiani, con un profondo senso di scetticismo.

La ratifica dell’accordo in Svizzera è stata sospesa all’ultimo minuto, inaugurando due mesi di logoranti negoziati. E mentre la politica internazionale tira un sospiro di sollievo per la frenata della recessione globale e per un PIL europeo che cerca faticosamente di uscire dal territorio negativo del primo trimestre, l’economia reale racconta un’altra storia. La cruda verità è che questo accordo, nella sua forma attuale, non basterà a riportare l’inflazione sotto la soglia di sicurezza del 3%.

Il collo di bottiglia di Hormuz e l’illusione energetica

L’entusiasmo dei mercati si scontra con la dura realtà della logistica e delle infrastrutture. Pensare che i prezzi del petrolio possano tornare per magia ai livelli pre-crisi è, nel migliore dei casi, un pio desiderio.

Cinzia Alcidi, direttrice della ricerca presso il think tank CEPS di Bruxelles, traccia un quadro che invita a moderare i facili ottimismi. Le tempistiche della ripresa sono spietate:

Fase di normalizzazione Tempistica stimata Impatto sui mercati Flussi di greggio Settimane Lieve calo della volatilità Mercati energetici Mesi Stabilizzazione dei prezzi all’ingrosso Infrastrutture (es. GNL Qatar) Anni Ritorno alla piena capacità produttiva

Lo Stretto di Hormuz non tornerà a essere una via di transito fluida e priva di attriti nel breve periodo. I problemi legati ai costi assicurativi, all’abbandono temporaneo delle attività estrattive e ai colli di bottiglia logistici manterranno i prezzi sotto pressione. Come sottolinea Eduardo García Castro (Mapfre Economics), l’impatto positivo dell’accordo si fermerà alle aspettative di borsa, lasciando l’aumento dei prezzi come principale “regalo” per l’economia reale del Vecchio Continente.

L’onda lunga sui prezzi: il colpo di grazia per l’industria

C’è un fenomeno economico tanto noto quanto ignorato dalla politica: l’inerzia dei prezzi. Tre mesi di inflazione sostenuta sono stati più che sufficienti per innescare i temuti effetti di “secondo ordine”. Quando l’inflazione si stabilizza intorno al 3,2%, la trasmissione degli aumenti all’intera catena del valore diventa inevitabile.

Non parliamo solo della bolletta della luce. L’impatto si sta già abbattendo su settori cruciali:

Agricoltura e Alimentare: Il blocco prolungato dei trasporti ha fatto schizzare alle stelle i prezzi dei fertilizzanti. Poiché la stagione dei raccolti è già in corso, questi rincari si tradurranno in un’impennata del carrello della spesa per le famiglie nei prossimi mesi, quando gli attuali raccolti arriveranno sugli scaffali.

Il blocco prolungato dei trasporti ha fatto schizzare alle stelle i prezzi dei fertilizzanti. Poiché la stagione dei raccolti è già in corso, questi rincari si tradurranno in un’impennata del carrello della spesa per le famiglie nei prossimi mesi, quando gli attuali raccolti arriveranno sugli scaffali. Servizi e Manifattura: I costi di produzione elevati si stanno riversando sui beni di consumo.

A peggiorare le cose, c’è la scure della Banca Centrale Europea. Il recente aumento dei tassi di interesse agisce in modo prociclico: invece di curare la malattia, rischia di uccidere il paziente, deprimendo gli investimenti in un momento in cui le imprese avrebbero un disperato bisogno di credito per riorganizzare le catene di approvvigionamento.

Il dramma italiano: regole europee e casse vuote

È qui che il quadro si fa particolarmente fosco per l’Italia. Di fronte all’onda d’urto sui prezzi, governi come quello spagnolo stanno varando nuovi pacchetti di aiuti, spingendo il proprio deficit al 2,6%. Ma l’Italia?

A differenza della crisi energetica del 2022, oggi i margini di manovra fiscale sono praticamente azzerati. Il Fondo Monetario Internazionale ha lanciato un monito inequivocabile contro l’espansione del debito pubblico. L’Italia si trova stretta in una morsa fatale: da un lato un’inflazione importata e appiccicosa che erode il potere d’acquisto di famiglie e imprese, dall’altro le nuove rigidissime regole fiscali di Bruxelles che impediscono qualsiasi intervento statale massiccio a tutela del tessuto sociale. Il tutto senza poter agire sulla leva monetaria, anzi dovendo subire passivamente le decisioni prese a Francoforte non nell’interesse della penisola.

Mentre la Francia annaspa con un debito vicino al 118,4% del PIL e la Spagna forza le regole, l’Italia rischia di dover affrontare le ricadute di questa crisi energetica e geopolitica a mani nude. La pace firmata sui tavoli svizzeri è un’ottima notizia per la diplomazia, ma per l’economia reale italiana la vera guerra, quella contro i costi di produzione e l’impoverimento strisciante, è appena iniziata.