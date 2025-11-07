Pacco con polvere bianca alla base di Air Force One. Diversi malori, ma i test iniziali sono (stranamente) negativi.

Mattinata di ordinaria tensione negli Stati Uniti, e questa volta nel cuore nevralgico del potere militare: la Joint Base Andrews nel Maryland. Per chi non la conoscesse, non parliamo di una base qualunque, ma del “parcheggio” abituale dell’Air Force One e degli aerei “doomsday” (il centro di comando nucleare volante, per intenderci).

Cosa è successo? Secondo quanto riportato da diversi media americani, tra cui la CNN, un pacco sospetto è stato recapitato e aperto presso l’Air National Guard Readiness Center. All’interno, una sorpresa decisamente sgradita: una polvere bianca non identificata.

Immediatamente dopo l’apertura, diverse persone presenti hanno accusato malori.

La reazione è stata quella prevista dal manuale: l’edificio interessato e quello adiacente sono stati immediatamente evacuati. È stato istituito un cordone di sicurezza e le squadre di primo intervento, inclusi gli specialisti HAZMAT (per i materiali pericolosi), sono accorse sul posto.

Le persone che hanno manifestato sintomi sono state trasportate al centro medico interno alla base, il Malcolm Grove Medical Center. Fortunatamente, un portavoce ha poi dichiarato ad Axios che tutti “sono stati valutati e trattati dal personale medico, giudicati in condizioni stabili e rilasciati oggi stesso”.

E qui la vicenda assume contorni quantomeno curiosi. I test iniziali sul campo effettuati dalla squadra HAZMAT sulla polvere bianca non hanno rilevato la presenza di alcuna sostanza pericolosa. Eppure, le persone si sono sentite male. L’indagine, ovviamente, resta in corso e la stanza dove è stato aperto il pacco rimane sigillata.

Un dettaglio da non sottovalutare, riportato dai media, è che il pacco contenesse anche “propaganda politica”. Gli investigatori stanno ora valutando tutti gli aspetti della vicenda, cercando di capire cosa abbia effettivamente causato i malori, se una sostanza sfuggita ai primi test o un potente effetto psicosomatico di massa.

Domande e risposte

Cos’è successo esattamente alla Joint Base Andrews? È stato consegnato un pacco sospetto presso l’Air National Guard Readiness Center. All’apertura, conteneva una polvere bianca e, secondo i media, materiale di propaganda politica. Diverse persone presenti hanno accusato malori subito dopo. L’edificio è stato evacuato e i colpiti sono stati portati all’ospedale della base.

Come stanno le persone che si sono sentite male? Le persone che hanno accusato malori sono state immediatamente trasportate al centro medico della base. Secondo un portavoce, sono state tutte valutate dal personale medico, trattate e giudicate in condizioni stabili. Sono state rilasciate nella stessa giornata, quindi l’allarme per la loro salute è rientrato.

La polvere bianca era pericolosa? Si è trattato di un attacco? Questa è la parte più particolare. Nonostante i malori accusati dal personale, i primi test sul campo effettuati dalla squadra HAZMAT (specialisti in materiali pericolosi) non hanno rilevato la presenza di sostanze tossiche. L’indagine è però ancora in corso per determinare la natura esatta della sostanza e il motivo dei malori.