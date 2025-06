A Los Angeles, le operazioni dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) hanno scatenato violente proteste, degenerate in scontri con le forze dell’ordine con uno stile violento che ricorda il peggio del movimento BLM.

Venerdì 6 giugno 2025, l’ICE ha condotto raid in diverse zone della città, arrestando 118 persone, tra cui cinque membri di gang e individui con precedenti per traffico di droga, violenza domestica e altri reati. Le proteste, organizzate da gruppi radicali come Unión del Barrio e amplificate da Antifa, sono esplose fuori dal Edward R. Roybal Federal Building, con oltre 1000 manifestanti che hanno circondato l’edificio, assalito agenti ICE, danneggiato veicoli e compiuto atti vandalici.

Unión del Barrio, un’organizzazione che promuove un’agenda marxista-leninista e anticapitalista, ha convocato un “protesta d’emergenza” tramite Facebook, denunciando l’ICE come “terrorista” e chiedendo la fine delle deportazioni. Il loro programma politico, che include opposizione all’imperialismo statunitense e sostegno a movimenti socialisti pan-latini, richiama il modello di Black Lives Matter, ma con un focus sulla comunità latina. Collaborano con altri gruppi di estrema sinistra e sono attivi in proteste contro la polizia e l’ICE. Secondo il giornalista Andy Ngo, Antifa ha amplificato l’appello, contribuendo al caos che ha visto manifestanti lanciare pietre, pezzi di cemento e persino un cocktail Molotov contro le forze dell’ordine.

Sabato, la situazione è peggiorata a Paramount, dove i manifestanti hanno dato fuoco a un’auto e barricato le strade, attaccando veicoli federali con sassi che hanno ferito agenti, come mostrato da una foto di una mano insanguinata di un agente della Border Patrol. Il capo della Border Patrol, Michael W. Banks, ha dichiarato che tali attacchi “non saranno tollerati” e ha confermato arresti per aggressione a funzionari federali.

I vandalismi sono stati notevoli e si sono arrestati sono quando la Polizia è intervenuto in modo pesante, ma con ritardo.

