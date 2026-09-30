Organizzare un festival nel 2026: tutto quello che devi sapere per gestire l’accesso e la sicurezza

Organizzare un festival nel 2026 richiede molto più di una buona programmazione artistica. Concerti, rassegne culturali ed eventi all’aperto devono essere progettati considerando fin dall’inizio gestione degli accessi, capienza, sicurezza e flussi del pubblico. Una pianificazione accurata permette di ridurre criticità operative, rispettare le prescrizioni previste per la manifestazione e rendere più ordinato il lavoro di personale, addetti e fornitori.

Sicurezza di un festival: partire dalla valutazione degli spazi

La sicurezza deve essere integrata nella progettazione dell’evento e adattata alle caratteristiche effettive della manifestazione. Numero di partecipanti previsto, conformazione dell’area, vie di accesso e di esodo, strutture temporanee e tipologia delle attività incidono sulle misure da adottare.

Un punto essenziale riguarda la capienza dell’area e la possibilità di controllare l’affollamento reale. Gli ingressi devono quindi essere organizzati in modo coerente con il piano dell’evento, evitando che concentrazioni e code compromettano la normale circolazione delle persone.

Gestire accessi e identificazione dei partecipanti

Il controllo comincia ai varchi. Biglietti digitali, badge, accrediti e sistemi di identificazione per eventi permettono di distinguere rapidamente chi può entrare e, quando necessario, quali aree può raggiungere.

I braccialetti identificativi sono particolarmente pratici nei festival perché rimangono visibili durante la permanenza e possono essere differenziati per colore, materiale o categoria di accesso. Esistono soluzioni in Tyvek, tessuto, vinile, silicone e modelli RFID: la scelta dipende dalla durata della manifestazione, dal numero di persone e dal livello di controllo richiesto.

Controllo della capienza e gestione dei flussi

Sapere quante persone sono entrate non è un dettaglio amministrativo. Il monitoraggio degli accessi serve a mantenere l’affollamento entro i limiti previsti e diventa ancora più importante negli eventi con migliaia di partecipanti.

Varchi ben riconoscibili, percorsi separati quando opportuno e sistemi contapersone aiutano a distribuire i flussi. Occorre considerare anche ciò che accade durante il festival: spostamenti verso palchi, servizi igienici, aree ristoro e uscite possono generare concentrazioni temporanee anche quando la capienza complessiva è rispettata.

Piano di emergenza, vie di esodo e personale

La gestione ordinaria deve essere affiancata dalla pianificazione delle possibili emergenze. Vie di esodo, uscite di sicurezza e procedure operative devono essere definite in relazione alle caratteristiche del luogo e mantenute realmente fruibili durante la manifestazione.

Anche il personale ha un ruolo centrale. Addetti agli accessi e altre figure coinvolte devono conoscere compiti, procedure e modalità di comunicazione. Nei festival più articolati, una chiara distribuzione delle responsabilità evita sovrapposizioni e ritardi proprio nei momenti in cui servono decisioni rapide.

Organizzare il festival come un sistema coordinato

Un festival sicuro nasce dal coordinamento tra organizzazione, allestimento, controllo degli ingressi, gestione del pubblico e procedure di emergenza. Questi elementi vanno progettati insieme e verificati prima dell’apertura dei cancelli.

Nel 2026 l’attenzione delle autorità resta elevata sul rispetto di capienza, requisiti di sicurezza e misure di safety e security. Per chi organizza un evento significa lavorare con procedure documentate, strumenti adeguati e una gestione degli accessi coerente con dimensioni e caratteristiche della manifestazione. Una buona organizzazione, dopotutto, si nota soprattutto quando migliaia di persone possono concentrarsi sul festival anziché sulla sua logistica.