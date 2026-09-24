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Orecchie nello spazio: la Cina lancia la costellazione che cancella l’invisibilità navale e radar

Pechino porta in orbita i primi tre satelliti della rete Diting: intercettano qualsiasi emissione a terra e mettono fine alla possibilità per navi e radar occidentali di restare invisibili.

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43 minuti fa

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L’era dell’invisibilità elettronica sui mari e nei cieli sta finendo prima del previsto. Con il decollo del razzo Lijian-1 Y18 dal poligono di Jiuquan, Pechino ha collocato in orbita i primi tre satelliti della serie Diting-01. Dietro la facciata formale di una startup commerciale si cela una mossa che modifica gli equilibri militari ed economici globali: la Cina ha iniziato a costruire una rete orbitale capace di localizzare qualsiasi segnale radio emesso sulla superficie terrestre.

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Nel teatro strategico moderno, dove la sopravvivenza di flotte e difese aeree dipende dalla capacità di passare inosservati, questa tecnologia assesta un colpo durissimo alle tattiche convenzionali. Chi pensava di poter spegnere i transponder per muoversi nell’ombra ora deve fare i conti con sentinelle orbitali capaci di scovare anche il più debole impulso elettromagnetico.

Che cos’è la ricognizione radiofrequenza dallo spazio

I satelliti tradizionali guardano la Terra attraverso fotocamere ad alta risoluzione o sensori ottici. Si tratta di strumenti eccezionali, ma con limiti fisici evidenti: nuvole dense, maltempo, fumo o il buio della notte possono ostacolarne la vista.

I Diting-01 aggirano del tutto il problema sfruttando la ricognizione passiva dello spettro a radiofrequenza (RF). Non fotografano la Terra: la ascoltano.

La tecnologia si basa sul principio della differenza temporale di arrivo (Time Difference of Arrival, o TDOA):

  • I tre satelliti viaggiano in formazione coordinata nell’orbita bassa terrestre.
  • Quando un dispositivo a terra o in mare emette un segnale radio, l’onda raggiunge i tre veicoli con scarti minimi di microsecondi.
  • Mettendo a confronto i tre orari di ricezione, il sistema calcola all’istante le coordinate esatte del trasmettitore, senza bisogno di stazioni di terra vicine.

Non a caso, il nome Diting richiama una creatura della mitologia asiatica che serviva una divinità dell’oltretomba, dotata della capacità di scoprire la verità di ogni cosa semplicemente ascoltando.

A cosa servono i satelliti e perché sono cruciali

Fino a ieri, localizzare un trasmettitore nemico richiedeva costose missioni di aerei spia o navi da ricognizione elettronica, costrette a operare vicino alla zona operativa con enormi rischi. Disporre di questa capacità in orbita bassa cambia le regole del gioco.

I satelliti servono a mappare l’ordine di battaglia elettronico dell’avversario e possono individuare:

  • Navi da guerra che disattivano il sistema automatico di identificazione (AIS) per navigare in incognito;
  • Radar di difesa aerea situati in profondità nel territorio nemico nell’istante esatto in cui vengono accesi;
  • Apparati di disturbo elettronico (jammer) progettati per accecare droni o telecomunicazioni;
  • Ponti radio tattici e centri di comando mobili da campo.

Una nave può riverniciarsi o camuffarsi tra i cargo commerciali, ma nel momento in cui attiva un radar di navigazione o un canale radio, la sua posizione viene immediatamente triangolata dallo spazio.

La favola del mercato “commerciale”

L’operatore della costellazione è StarRF, un’azienda fondata nel 2023 da ex docenti della prestigiosa università Tsinghua ed ex ingegneri di colossi come Nokia, Qualcomm e China Electronics Technology Group. Il piano industriale prevede di portare la rete a 60 satelliti per vendere dati a settori quali logistica marittima, ferrovie, gestione delle frequenze e soccorso.

L’etichetta commerciale fa sorridere gli osservatori. Questo settore è, per sua natura intrinseca, a duplice uso (dual-use). I medesimi dati che servono a una capitaneria di porto per monitorare la pesca di frodo permettono a uno stato maggiore di tracciare una portaerei nemica.

Se mai possono essere commerciali nel senso che i dati possono essere ceduti a governi amici, dietro pagamento, nel caso questi si trovino coinvolti in conflitti con terze parti. Pensiamo, ad esempio, ai paesi dell’Asia centrale e meridionale.

OperatorePaeseStato della costellazioneMercato di riferimento
StarRF (Diting)Cina3 satelliti in orbita (60 previsti)Difesa cinese, logistica, sicurezza interna
HawkEye 360USAOltre 20 satelliti attivi in cluster da 3Pentagono, intelligence alleata, marittimo
UnseenlabsFranciaCostellazione in rapida espansioneSorveglianza navale, governi europei

Il dividendo industriale e il vantaggio strategico

Dal punto di vista della politica economica, Pechino applica il suo collaudato modello di sviluppo guidato dallo Stato: investimenti a monte nella filiera aerospaziale pubblica per alimentare un mercato privato di aziende fornitrici di servizi ad altissimo valore aggiunto. Gli ordini per 60 satelliti sostengono cantieri orbitali, componentistica interna e ricerca su microonde e chip RF, proteggendo il settore dalle sanzioni estere.

Sul piano strategico, il vantaggio è evidente nel teatro dell’Indo-Pacifico. Con 60 satelliti in orbita, il tempo di passaggio tra una rilevazione e l’altra si ridurrà a pochi minuti. Qualsiasi flotta occidentale che operi vicino allo Stretto di Taiwan perderà la schermatura dell’invisibilità: accendere un apparato radio significherà rivelare istantaneamente le coordinate ai sistemi missilistici costieri cinesi.

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