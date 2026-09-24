Orecchie nello spazio: la Cina lancia la costellazione che cancella l’invisibilità navale e radar

L’era dell’invisibilità elettronica sui mari e nei cieli sta finendo prima del previsto. Con il decollo del razzo Lijian-1 Y18 dal poligono di Jiuquan, Pechino ha collocato in orbita i primi tre satelliti della serie Diting-01. Dietro la facciata formale di una startup commerciale si cela una mossa che modifica gli equilibri militari ed economici globali: la Cina ha iniziato a costruire una rete orbitale capace di localizzare qualsiasi segnale radio emesso sulla superficie terrestre.

Nel teatro strategico moderno, dove la sopravvivenza di flotte e difese aeree dipende dalla capacità di passare inosservati, questa tecnologia assesta un colpo durissimo alle tattiche convenzionali. Chi pensava di poter spegnere i transponder per muoversi nell’ombra ora deve fare i conti con sentinelle orbitali capaci di scovare anche il più debole impulso elettromagnetico.

Che cos’è la ricognizione radiofrequenza dallo spazio

I satelliti tradizionali guardano la Terra attraverso fotocamere ad alta risoluzione o sensori ottici. Si tratta di strumenti eccezionali, ma con limiti fisici evidenti: nuvole dense, maltempo, fumo o il buio della notte possono ostacolarne la vista.

I Diting-01 aggirano del tutto il problema sfruttando la ricognizione passiva dello spettro a radiofrequenza (RF). Non fotografano la Terra: la ascoltano.

These Diting-01 #satellites operate like sharp ears in #space, constantly “listening” to radio signals rising from Earth’s surface, picking up everything from warship radars and military communication networks to electronic jammers, and their locations. https://t.co/w8UCCSILG9 pic.twitter.com/aKJUhXGIw3 — Kangxi Emperor 康熙大帝 (@KEmperor2627) September 23, 2026

La tecnologia si basa sul principio della differenza temporale di arrivo (Time Difference of Arrival, o TDOA):

I tre satelliti viaggiano in formazione coordinata nell’orbita bassa terrestre.

Quando un dispositivo a terra o in mare emette un segnale radio, l’onda raggiunge i tre veicoli con scarti minimi di microsecondi.

Mettendo a confronto i tre orari di ricezione, il sistema calcola all’istante le coordinate esatte del trasmettitore, senza bisogno di stazioni di terra vicine.

Non a caso, il nome Diting richiama una creatura della mitologia asiatica che serviva una divinità dell’oltretomba, dotata della capacità di scoprire la verità di ogni cosa semplicemente ascoltando.

A cosa servono i satelliti e perché sono cruciali

Fino a ieri, localizzare un trasmettitore nemico richiedeva costose missioni di aerei spia o navi da ricognizione elettronica, costrette a operare vicino alla zona operativa con enormi rischi. Disporre di questa capacità in orbita bassa cambia le regole del gioco.

I satelliti servono a mappare l’ordine di battaglia elettronico dell’avversario e possono individuare:

Navi da guerra che disattivano il sistema automatico di identificazione (AIS) per navigare in incognito;

Radar di difesa aerea situati in profondità nel territorio nemico nell’istante esatto in cui vengono accesi;

Apparati di disturbo elettronico (jammer) progettati per accecare droni o telecomunicazioni;

Ponti radio tattici e centri di comando mobili da campo.

Una nave può riverniciarsi o camuffarsi tra i cargo commerciali, ma nel momento in cui attiva un radar di navigazione o un canale radio, la sua posizione viene immediatamente triangolata dallo spazio.

La favola del mercato “commerciale”

L’operatore della costellazione è StarRF, un’azienda fondata nel 2023 da ex docenti della prestigiosa università Tsinghua ed ex ingegneri di colossi come Nokia, Qualcomm e China Electronics Technology Group. Il piano industriale prevede di portare la rete a 60 satelliti per vendere dati a settori quali logistica marittima, ferrovie, gestione delle frequenze e soccorso.

L’etichetta commerciale fa sorridere gli osservatori. Questo settore è, per sua natura intrinseca, a duplice uso (dual-use). I medesimi dati che servono a una capitaneria di porto per monitorare la pesca di frodo permettono a uno stato maggiore di tracciare una portaerei nemica.

Se mai possono essere commerciali nel senso che i dati possono essere ceduti a governi amici, dietro pagamento, nel caso questi si trovino coinvolti in conflitti con terze parti. Pensiamo, ad esempio, ai paesi dell’Asia centrale e meridionale.

Operatore Paese Stato della costellazione Mercato di riferimento StarRF (Diting) Cina 3 satelliti in orbita (60 previsti) Difesa cinese, logistica, sicurezza interna HawkEye 360 USA Oltre 20 satelliti attivi in cluster da 3 Pentagono, intelligence alleata, marittimo Unseenlabs Francia Costellazione in rapida espansione Sorveglianza navale, governi europei

Il dividendo industriale e il vantaggio strategico

Dal punto di vista della politica economica, Pechino applica il suo collaudato modello di sviluppo guidato dallo Stato: investimenti a monte nella filiera aerospaziale pubblica per alimentare un mercato privato di aziende fornitrici di servizi ad altissimo valore aggiunto. Gli ordini per 60 satelliti sostengono cantieri orbitali, componentistica interna e ricerca su microonde e chip RF, proteggendo il settore dalle sanzioni estere.

Sul piano strategico, il vantaggio è evidente nel teatro dell’Indo-Pacifico. Con 60 satelliti in orbita, il tempo di passaggio tra una rilevazione e l’altra si ridurrà a pochi minuti. Qualsiasi flotta occidentale che operi vicino allo Stretto di Taiwan perderà la schermatura dell’invisibilità: accendere un apparato radio significherà rivelare istantaneamente le coordinate ai sistemi missilistici costieri cinesi.