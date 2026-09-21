EconomiaScienza
Il sabotatore invisibile: come un’AI testarda può manipolare un’intera rete aziendale senza violare un solo codice
Un solo bot ostinato può convincere tutti gli altri e sabotare le decisioni aziendali: la clamorosa falla nei sistemi di intelligenza artificiale scoperta dai ricercatori tedeschi.
Immaginate di affidare la gestione degli approvvigionamenti, i contratti o i report finanziari a un team di agenti di intelligenza artificiale. All’improvviso, le decisioni del gruppo virano verso scelte disastrose: fornitori sbagliati, prezzi fuori mercato, calcoli sballati. Eppure nessun hacker ha forzato i server e nessun firewall è stato violato.
A far saltare il banco è bastato un solo software infiltrato che ha fatto una cosa banale: si è impuntato, rifiutando di cambiare idea.
Uno studio condotto dai ricercatori del CISPA Helmholtz Center for Information Security ha dimostrato una falla sistemica nell’automazione moderna: nei sistemi multi-agente, l’ostinazione di un singolo componente può contagiare l’intero gruppo e piegarlo al proprio volere.
La dittatura dell’insistenza
Per svolgere compiti complessi, le aziende usano sempre più spesso catene di modelli linguistici (LLM) specializzati: uno pianifica, uno scrive il codice, un terzo verifica i dati. Per funzionare, queste macchine devono confrontarsi, negoziare e correggersi a vicenda.
Qui si apre la voragine di sicurezza. Se un concorrente o un malintenzionato introduce nel flusso un agente programmato per sostenere a oltranza una tesi scorretta, la dinamica della discussione si rompe.
Gli agenti “onesti” sono istruiti per essere accomodanti e cercare una sintesi logica. L’agente malevolo, invece, è assolutamente rigido. A ogni ciclo di confronto ripete la stessa posizione, logorando la resistenza degli altri nodi fino a spostare l’intero consenso verso l’errore voluto.
La matematica della persuasione
I ricercatori, guidati da Samira Abedini, hanno applicato alla tecnologia il modello sociologico di Friedkin-Johnsen, nato negli anni Novanta per studiare come cambiano le opinioni nei gruppi umani. Il parallelo è impressionante: i bot reagiscono ai colleghi ostinati esattamente come le persone nelle riunioni di condominio.
|Topologia di rete
|Posizione dell’attaccante
|Tasso di successo della manipolazione
|A stella (centralizzata)
|Hub centrale (orchestrazione)
|Circa 65%
|Completamente connessa
|Qualsiasi nodo paritario
|Circa 33%
|A stella (periferica)
|Nodo foglia (marginale)
|Circa 24%
Se la struttura aziendale adotta una gerarchia “a stella”, dove un unico supervisore smista le informazioni agli altri, il rischio esplode. Se il supervisore è manipolato o testardo, la probabilità di dirottare le scelte dell’intera organizzazione quasi triplica rispetto a una struttura periferica. Insomma una voce che non cambia rischia di far saltare tutta la struttura, esattamente come in un’organizzazione umana.
Il dilemma economico: flessibilità o paralisi
La ricaduta pratica sulle imprese rischia di essere pesantissima. Chi investe decine di migliaia di euro nell’automazione dei processi rischia perdite dirette per colpa di allucinazioni indotte o scelte commerciali deviate.
La soluzione più istintiva sembrerebbe ovvia: programmare tutti i bot per essere altrettanto rigidi e non cedere alle pressioni esterne, ma qui scatta la trappola.
Se tutti gli agenti software diventano inflessibili, il sistema perde la capacità di collaborare. Di fronte a problemi complessi o dati incerti, il flusso di lavoro si paralizza: nessuno cede, nessun compromesso viene raggiunto e il processo decisionale si blocca. I costi di calcolo salgono alle stelle, mentre la produttività dell’investimento crolla a zero.
La corsa agli armamenti della fiducia
Per arginare il fenomeno, il gruppo del CISPA ha sperimentato un filtro di “fiducia dinamica”. In sostanza, una centrale di controllo testa periodicamente i singoli bot con domande di cui conosce già la risposta corretta. Se un agente sbaglia ripetutamente o insiste su falsità, il suo punteggio di reputazione cala e le sue opinioni vengono ignorate dal gruppo.
Il problema è che gli attaccanti imparano in fretta. Nei test di attacco adattivo, l’agente malevolo si è comportato da “primo della classe” durante la fase di calibrazione iniziale, accumulando il massimo punteggio di credibilità, per poi sferrare la manipolazione non appena i controlli si sono allentati.
Per evitare il saccheggio dei processi decisionali, le aziende dovranno implementare controlli a campione continui e casuali, evitando architetture verticistiche che affidano troppo potere a un singolo coordinatore artificiale. Senza una vigilanza costante sui canali di dialogo interno, l’efficienza promessa dai team di AI rischia di trasformarsi in un costoso cavallo di Troia.
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