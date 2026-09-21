Schiaffo di Trump al Canada: gli Stati Uniti pronti a comprare i fertilizzanti dalla Bielorussia di Lukashenko

Una mossa a sorpresa rischia di sconvolgere le catene di approvvigionamento agricolo e di mandare in tilt la diplomazia occidentale. Donald Trump ha annunciato che Washington sta negoziando un maxi-accordo per acquistare potassio direttamente dalla Bielorussia.

L’obiettivo dichiarato della Casa Bianca è tagliare i costi per agricoltori e allevatori americani, pagando la materia prima a un prezzo «sostanzialmente inferiore» rispetto a quello applicato dal vicino canadese.

Per l’agricoltura americana non si tratta di una voce secondaria: il potassio è un elemento fondamentale per i fertilizzanti, insostituibile per la resa dei raccolti e la sicurezza alimentare globale.

La rottura con Ottawa arriva dopo il fallimento dei recenti negoziati commerciali bilaterali, seguiti da una raffica di dazi imposti dall’amministrazione statunitense. Fino a ieri, il Canada considerava il mercato americano una roccaforte sicura. I dati storici dello U.S. Geological Survey mostrano infatti una dipendenza quasi totale di Washington:

Fornitore Potassio USA Quota di Mercato Canada 79% Russia 11% Bielorussia 3% Altri 7%

Sostituire la quota canadese significa ridisegnare da zero rotte navali e logistica delle materie prime, tagliando fuori le forniture dal gigante d’oltreconfine.

Sul piano geopolitico, l’operazione segna un cambio di rotta radicale che allarga il divario tra Stati Uniti ed Europa. Mentre Bruxelles continua a considerare Minsk un alleato ostile e complice di Mosca nelle manovre belliche, l’amministrazione americana ha scelto la via del pragmatismo economico senza troppi scrupoli morali.

Il disgelo diplomatico tra Washington e Minsk non nasce per caso. Pochi giorni fa, il regime di Aleksandr Lukashenko ha disposto la scarcerazione di 25 prigionieri politici, ricevendo in cambio da Washington l’alleggerimento di diverse sanzioni economiche.

Questo scambio ha aperto un corridoio negoziale rapido:

Gli agricoltori statunitensi ottengono fertilizzanti a prezzi stracciati.

Minsk incassa valuta pregiata e rompe l’isolamento economico occidentale.

L’economia del Canada incassa una perdita potenziale da miliardi di dollari nell’export minerario.

Dal punto di vista pratico, l’accordo comporterebbe un abbattimento immediato dei costi di produzione nei campi del Midwest, attenuando le pressioni sui prezzi del cibo per i consumatori americani.

Mentre le diplomazie comunitarie tengono alta la linea dei principi e dei cordoni sanitari, la Casa Bianca dimostra ancora una volta che il grano nei campi cresce con la chimica, non con le dichiarazioni di principio. Tra l’altro avremo migliaia di tonnellate di fertilizzanti che percorranno l’Atlantico nei due sensi, dato che l’Europa potrà fornirsi dalla materia prima canadese, anche se meno conveniente di quella bielorussa.