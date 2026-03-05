Operazione Epic Fury: il Senato blinda Trump sull’Iran. Cosa significa il voto sui poteri di guerra

Il Senato degli Stati Uniti ha respinto la risoluzione del democratico Tim Kaine, volta a limitare le azioni militari del Presidente Donald Trump in Iran. L’amministrazione incassa così una vittoria politica e strategica fondamentale, consolidando il supporto repubblicano per l’Operazione “Epic Fury”, nonostante le persistenti perplessità sul coinvolgimento americano in Medio Oriente.

Perché questo voto è vitale per Trump e cosa significa

Il superamento di questo scoglio parlamentare non è un semplice dettaglio procedurale, ma ha un peso politico enorme per la Casa Bianca. In primo luogo, dimostra una tenuta ferrea del Partito Repubblicano attorno al suo Commander in Chief. Nonostante i timori iniziali di fronde interne, una massiccia campagna di lobbying interna, guidata dal Segretario di Stato Marco Rubio e dal Segretario alla Guerra Pete Hegseth, ha convinto i senatori indecisi.

In secondo luogo, il voto garantisce a Trump mano libera nella gestione dell’escalation, evitando un imbarazzante braccio di ferro costituzionale sui poteri di guerra. Dal punto di vista geostrategico, significa che Washington può continuare a martellare le infrastrutture iraniane senza il rischio di un blocco improvviso dei fondi o un ordine di ritiro dal Congresso. L’unico repubblicano a votare a favore della risoluzione è stato Rand Paul, mentre Jon Fetterman è stato l’unico democratico a schierarsi con i repubblicani per bocciarla.

I numeri dell’operazione sul campo

Per comprendere la portata dell’impegno americano, è utile riassumere i dati attuali del conflitto:

Bersagli colpiti: Oltre 2.000, concentrati su difese aeree e capacità missilistiche.

Oltre 2.000, concentrati su difese aeree e capacità missilistiche. Perdite americane: 6 militari caduti in azione.

6 militari caduti in azione. Perdite iraniane (vertici): Circa 50 alti leader del regime eliminati.

Circa 50 alti leader del regime eliminati. Vittime totali (secondo Teheran): Almeno 1.045 persone.

Il dibattito politico: tattica o assenza di strategia?

I democratici, guidati da Chuck Schumer, hanno accusato l’amministrazione di non avere una chiara exit strategy e di aggirare l’autorità del Congresso. Il timore principale dell’opposizione riguarda l’eventuale impiego di truppe di terra, un’opzione che l’amministrazione si è rifiutata di escludere a priori. Il senatore Chris Murphy ha avvertito che un simile scenario farebbe sembrare le operazioni in Libia “un gioco da ragazzi”.

Tuttavia, i repubblicani hanno fatto quadrato. Il senatore Josh Hawley ha votato a favore del Presidente, precisando che solo una vera e propria operazione di terra richiederebbe un’immediata autorizzazione parlamentare.

Un elemento politico da non sottovalutare è la “fatica” istituzionale generata dalle continue iniziative di Kaine. Come ha fatto notare il senatore repubblicano John Barrasso, si tratta della quinta risoluzione sui poteri di guerra presentata da Kaine dal ritorno di Trump in carica (quasi la metà di tutte quelle presentate nella storia USA), ma il senatore della Virginia non ne aveva presentata nessuna sotto le amministrazioni Obama e Biden. Una stoccata che evidenzia l’uso strumentale di questi mezzi parlamentari.

La strada è tracciata: Washington mantiene il controllo, e come ribadito da Rubio, l’azione preventiva è stata innescata dalla necessità di anticipare le mosse per proteggere vite americane. Il dominio dei cieli è assicurato, ma la prudenza, in un teatro complesso come quello iraniano, resta un imperativo tecnico ineludibile. Trump non ha chiuso la porta a un intervento di terra, anche se per ora questo non si è verificato, ma le cose si stanno muovendo al confine con il Kurdistan.