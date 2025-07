Si preparano tensioni in casa OPEC+. Il principale produttore di petrolio dell’Africa, la Nigeria, sta cercando di fissare un obiettivo di produzione nell’ambito dell’accordo OPEC+ di 2 milioni di barili al giorno (bpd) per il 2027, in aumento rispetto all’attuale quota di 1,5 milioni di bpd, ha dichiarato Bashir Ojulari, amministratore delegato della compagnia petrolifera statale NNPC, ad Argus .

La Nigeria ha pompato petrolio al di sotto della sua quota di produzione per anni, ma recentemente ha aumentato la produzione, che ora si attesta a circa 1,4 milioni di bpd, secondo le stime di Ojulari.

I delegati dell’OPEC+ hanno avviato i colloqui per stabilire le linee di base per le quote di produzione dei singoli membri per il 2027.

La Nigeria punterà a una capacità produttiva di 2,4 milioni di barili al giorno e a un obiettivo di produzione di 2 milioni di barili al giorno, di cui 1,7 milioni di barili di petrolio greggio e 300.000 barili di condensato, ha affermato Ojulari.

All’inizio di quest’anno, il governo nigeriano ha esortato le compagnie petrolifere che operano nel Paese a collaborare per aumentare la produzione di petrolio in questo Paese produttore che da anni non riesce a raggiungere la quota OPEC.

Il furto di petrolio e gli atti vandalici alle condutture affliggono da tempo l’industria petrolifera e del gas a monte della Nigeria, allontanando le major dal più grande produttore OPEC in Africa e causando spesso casi di forza maggiore nei principali terminali di esportazione del greggio.

Le autorità nigeriane hanno intensificato la lotta contro il furto di petrolio e negli ultimi mesi hanno sostenuto un aumento della produzione di petrolio e gas.

La Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC) ha dichiarato che la multinazionale statunitense ExxonMobil intende investire fino a 1,5 miliardi di dollari nell’esplorazione e nello sviluppo di petrolio e gas in acque profonde al largo della Nigeria.

Inoltre, le multinazionali Shell e TotalEnergies prevedono di aumentare la produzione di petrolio e gas nei prossimi due anni grazie ai progetti che gestiscono in Nigeria.

Shell prevede l’avvio del giacimento petrolifero e di gas in acque profonde di Bonga North entro il 2027, mentre TotalEnergies prevede che anche il giacimento di gas di Ubeta entrerà in produzione entro lo stesso anno, secondo quanto dichiarato dai massimi dirigenti delle unità nigeriane delle supermajor durante una conferenza sull’energia tenutasi in Nigeria la scorsa settimana.

Quindi le basi per aumentare la produzione del Paese, e quindi fornire le risorse finanziarie necessarie alla crescita economica del grande paese africano, ci sono. Quello che manca è l’autorizzazione dell’OPEC*, dove c’è da attendersi una discussione vivace.