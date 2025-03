Nigeria: la produzione di petrolio minacciata da esplosioni e vandalismo

Proprio quando la Nigeria aveva iniziato ad aumentare la sua produzione di petrolio e gas sotto la guida del presidente Bola Tinubu, una serie di esplosioni e incendi ai principali oleodotti minaccia di vanificare i progressi compiuti dal primo produttore di greggio dell’Africa.

Una faida e una crisi politica hanno ricordato al mercato petrolifero che il sabotaggio degli oleodotti e il vandalismo a sfondo politico negli Stati nigeriani ricchi di petrolio sono sempre in agguato dietro l’angolo.

Nello Stato di Rivers, nel Delta del Niger, dove viene prodotta ed esportata gran parte del petrolio del Paese, almeno tre esplosioni e incendi in oleodotti e gasdotti hanno interrotto alcune forniture nel corso della scorsa settimana.

All’inizio della scorsa settimana, il Trans-Niger Pipeline, uno dei più grandi oleodotti nigeriani che trasporta il greggio dal Delta del Niger al terminale di Bonny, è stato scosso da una potente esplosione. L’esplosione a Bodo, nell’area di governo locale di Gokana, nello Stato di Rivers, ha causato un incendio di vaste proporzioni nella sezione dell’oleodotto che si trova nella zona.

Le operazioni del Trans-Niger Pipeline, che rappresenta circa il 15% delle esportazioni di petrolio nigeriano, sono state ripristinate una settimana dopo. Ma la violenza e la crisi politica non sono finite.

Sebbene le cause dell’esplosione non siano ancora state analizzate e rese note, si ipotizza già che l’esplosione possa essere il risultato di un sabotaggio, alla luce delle minacce che i gruppi militanti della zona hanno recentemente lanciato. I militanti hanno minacciato di attaccare le infrastrutture petrolifere nello Stato del Rivers, nel contesto di una crisi politica in corso tra lo Stato e il governo federale per l’assegnazione di fondi federali al Rivers.

La scorsa settimana, il presidente nigeriano Tinubu ha dichiarato lo stato di emergenza nel Rivers e ha sospeso per sei mesi il governatore Siminalayi Fubara, il suo vice e tutti i membri eletti della Camera dei deputati dello Stato. Fubara è un membro del partito di opposizione e il successore di Nyesom Wike, stretto alleato di Tinubu.

Mentre le nuove lotte politiche mettono a rischio la rinascita petrolifera della Nigeria, l’obiettivo del presidente di portare la produzione a 2 milioni di barili al giorno (bpd) è di nuovo a rischio.