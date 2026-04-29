Opec, il tramonto del cartello passa da Abu Dhabi

Non è una semplice uscita, è una frattura strategica destinata a ridisegnare gli equilibri del petrolio globale. La decisione degli Emirati Arabi Uniti di uscire dall’Opec e dall’Opec+ dal primo maggio non è un incidente diplomatico, ma il segnale che il vecchio ordine petrolifero sta cambiando pelle. Oggi quella grammatica non basta più. Gli Emirati hanno investito decine di miliardi per aumentare la capacità di Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company), puntando a 5 milioni di barili al giorno entro il 2027, e non intendono più farsi imprigionare in una quota che ne limita la monetizzazione delle riserve. In gioco non c’è solo la produzione, ma il controllo futuro del prezzo del greggio. Si tratta di un salto dimensionale rilevante: la capacità attuale è già superiore ai 4 milioni di barili/giorno e colloca Abu Dhabi tra i produttori più dinamici a livello globale.

Il punto, dunque, non è soltanto petrolifero. È strategico. Abu Dhabi sta dicendo che preferisce essere un produttore autonomo, più vicino alla categoria di Stati Uniti, Brasile e Norvegia che a quella del vecchio cartello mediorientale. Da qui il divorzio: non una fuga dall’energia fossile, ma l’opposto, la volontà di vendere più barili finché la domanda mondiale resta robusta, soprattutto in Asia. Secondo le principali case di analisi, India e Cina continueranno a rappresentare oltre il 60% della crescita della domanda globale nel prossimo decennio: è lì che si gioca la partita. Chi controlla quei flussi, controlla il mercato.

L’uscita degli Emirati riduce la capacità dell’Opec di governare l’offerta. Secondo Reuters, Abu Dhabi è tra i principali produttori del gruppo e la scelta è legata anche alla volontà di liberarsi dalle restrizioni di quota dopo un vasto programma di espansione della capacità produttiva. HSBC prevede un impatto immediato limitato, ma avverte che nel medio periodo l’Opec+ rischia più difficoltà nel far rispettare tagli coordinati e nel difendere i prezzi quando crescerà l’offerta non-Opec. Non è un dettaglio: già oggi gli Stati Uniti viaggiano stabilmente oltre i 13 milioni di barili al giorno, erodendo strutturalmente il potere del cartello. È l’emergere di un mercato sempre meno governabile da accordi politici e sempre più guidato da logiche competitive.

Il nodo è che l’Opec ha sempre funzionato finché i suoi membri più forti avevano un interesse comune: trattenere offerta per sostenere il prezzo. Ma quando un produttore efficiente, ricco di capacità inutilizzata e deciso a valorizzare gli investimenti decide di aumentare i volumi, la disciplina collettiva diventa più fragile. Arabia Saudita e Russia possono provare a tenere insieme l’architettura Opec+, ma il precedente emiratino è pesante: se chi ha capacità vuole usarla, il cartello da arbitro del prezzo diventa un condominio litigioso. È la transizione da un sistema di coordinamento a un sistema di concorrenza controllata, dove ogni barile in più diventa leva geopolitica. E dove il prezzo non si decide più a Vienna, ma sul campo.

La crisi di Hormuz complica tutto e, allo stesso tempo, spiega perché il mercato non abbia ancora prezzato fino in fondo la rottura. Lo Stretto resta il collo di bottiglia decisivo dell’energia mondiale: l’Agenzia internazionale dell’energia ricorda che vi transitano circa 20 milioni di barili al giorno, pari a un quarto del commercio marittimo globale di petrolio, con l’80% diretto verso l’Asia. Una chiusura prolungata, o anche solo un rischio persistente su navi, premi assicurativi e tempi di consegna, trasforma ogni barile del Golfo in una variabile geopolitica. Non a caso, nelle fasi di tensione, il cosiddetto “premio di rischio” sul Brent può oscillare tra i 5 e i 15 dollari al barile, incidendo immediatamente sui costi energetici globali. È questo il vero moltiplicatore dei prezzi, molto più delle decisioni formali dell’Opec.

Qui gli Emirati hanno un vantaggio relativo, ma non assoluto. Il terminal di Fujairah e l’oleodotto Abu Dhabi Crude Oil Pipeline permettono di aggirare in parte Hormuz, offrendo ad Abu Dhabi una via d’uscita che altri produttori del Golfo non possiedono nella stessa misura. Tuttavia questa capacità alternativa non è infinita e, secondo le analisi citate da Reuters e HSBC, è probabilmente già molto sfruttata nel pieno della crisi. Gli Emirati possono promettere più offerta, ma finché Hormuz resta instabile non possono trasformare tutta la libertà produttiva in export aggiuntivo. In altre parole, la leva produttiva esiste, ma resta subordinata alla sicurezza delle rotte: energia e difesa tornano a coincidere. Senza sicurezza, non esiste vera capacità produttiva.

Ed è proprio qui che si gioca il riflesso sui prezzi. Nel breve termine, la crisi di Hormuz sostiene il Brent perché il rischio logistico domina sulla notizia politica. Se il mercato teme che una parte rilevante del greggio del Golfo resti bloccata o viaggi con costi assicurativi proibitivi, la maggiore autonomia emiratina non basta a calmierare i prezzi. Non è un caso che gli analisti collochino un range plausibile del Brent tra 80 e 95 dollari in presenza di tensioni persistenti nell’area. Livelli che si trasmettono direttamente all’inflazione e ai bilanci delle imprese europee. Ma nello scenario opposto, cioè riapertura progressiva dello Stretto e normalizzazione dei flussi, l’uscita di Abu Dhabi dall’Opec può diventare un fattore ribassista: più barili disponibili, meno disciplina del cartello, maggiore concorrenza fra produttori. In questo caso, le quotazioni potrebbero rientrare verso un equilibrio più basso, nell’ordine dei 70–75 dollari, con effetti diretti su inflazione e costi industriali. Un alleggerimento che avrebbe effetti immediati sulla competitività del sistema produttivo.

Il beneficio potenziale per il prezzo del petrolio, dunque, non è immediato ma condizionato. Se Hormuz viene messo in sicurezza, gli Emirati potrebbero aumentare gradualmente l’offerta oltre i limiti Opec+, alleggerendo il premio geopolitico incorporato nel barile. Non significa petrolio a buon mercato per decreto: domanda asiatica, scorte, dollaro, sanzioni e guerra restano determinanti. Ma significa che il mercato avrebbe un produttore con capacità, infrastrutture e incentivo politico a vendere di più. E questo, per consumatori e industrie energivore, è un elemento di contenimento. Per l’Europa manifatturiera, alle prese con costi energetici strutturalmente più alti rispetto a Usa e Asia, sarebbe un fattore di competitività non trascurabile. Sempre che si voglia coglierlo.

Per l’Europa e per l’Italia la lezione è scomoda. La frammentazione del potere petrolifero non elimina la dipendenza energetica, la rende più sofisticata. Il prezzo non sarà deciso solo dai comunicati Opec di Vienna, ma da oleodotti, porti alternativi, assicurazioni, rotte navali, swap in dollari, rapporti con Washington e sicurezza militare nel Golfo. Chi ha infrastrutture e relazioni strategiche compra meglio; chi si affida a moralismi energetici e regolazione punitiva compra peggio. E in questo quadro, le politiche europee di transizione energetica rischiano di scontrarsi con una realtà meno ideologica e molto più materiale, fatta di barili, rotte e sicurezza. Più che una transizione, il rischio è una perdita di controllo.

La rottura emiratina indebolisce l’Opec, ma non inaugura automaticamente un mercato libero e ordinato. Al contrario, apre una fase più competitiva e più instabile, nella quale la capacità di produzione conta quanto la capacità di trasporto e protezione. Se Hormuz resta una ferita aperta, il prezzo continuerà a incorporare paura. Se invece la rotta torna praticabile, Abu Dhabi può diventare il primo grande produttore post-cartello del Golfo: meno vincoli, più barili, maggiore pressione al ribasso sui prezzi. E a quel punto il vero spartiacque non sarà più tra produttori e consumatori, ma tra chi controlla le infrastrutture e chi le subisce. La vera domanda, per mercati e governi, non è se il petrolio costerà di più o di meno, ma chi avrà il potere di determinarlo.

Antonio Maria Rinaldi