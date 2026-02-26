OPEC+: il ritorno dei barili sul mercato tra venti di guerra e quote da difendere

I leggeri aumenti nel prezzo del petrolio delle ultime settimane forse avranno un effetto. L’OPEC+ potrebbe prendere in considerazione un aumento della produzione di petrolio di 137.000 barili al giorno (bpd) per aprile 2026, ponendo fine a una pausa di tre mesi negli aumenti mentre si prepara al picco della domanda estiva e definisce le strategie di quota di mercato, secondo quanto riportato mercoledì da Bloomberg in vista della riunione del cartello prevista per il 1° marzo.

Il gruppo aveva già implementato aumenti di 137.000 bpd alla fine del 2025, prima di sospendere gli aumenti per il primo trimestre del 2026 nel tentativo di evitare un surplus di offerta.

L’annullamento dei precedenti tagli alla produzione consentirà a membri chiave come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti di recuperare quote di mercato in un momento in cui i prezzi del petrolio sono sostenuti dalle continue tensioni tra Stati Uniti e Iran.

I prezzi del petrolio sono aumentati in risposta alle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, con il greggio Brent che ha raggiunto il massimo degli ultimi sette mesi, superando i 71 dollari al barile. I timori di un’azione militare e di potenziali interruzioni dell’offerta hanno innescato volatilità, nonostante le preoccupazioni più generali e continue relative a un surplus globale di petrolio.

Le tensioni hanno aggiunto un premio di rischio di 3-4 dollari al barile ai prezzi del greggio statunitense; tuttavia, gli analisti hanno avvertito che i prezzi del petrolio potrebbero aumentare se i conflitti passassero dalla retorica all’azione.

Gli analisti di Barclays prevedono un aumento dei prezzi fino a 80 dollari al barile in uno scenario in cui gli Stati Uniti prendono di mira la leadership militare o governativa, ma evitano attacchi alle infrastrutture petrolifere iraniane.

Rystad Energy prevede un aumento temporaneo di 10-15 dollari al barile in caso di conflitto più ampio ma non catastrofico, se l’attacco fosse di breve durata e non causasse gravi interruzioni dell’approvvigionamento. Barclays, tuttavia, ha previsto che gli attacchi mirati ai campi di produzione o ai terminali di esportazione iraniani potrebbero spingere i prezzi verso i 100 dollari al barile.

L’anno scorso, JPMorgan ha previsto un aumento del prezzo del petrolio a 130 dollari nel “peggiore degli scenari” se l’Iran bloccasse punti nevralgici vitali come lo Stretto di Hormuz. Lo Stretto di Hormuz è considerato il punto nevralgico più critico al mondo per il petrolio, con circa il 20-30% del petrolio trasportato via mare a livello globale che lo attraversa ogni giorno. Questo punto nevralgico è l’unico collegamento marittimo diretto dal Golfo Persico al mare aperto, rendendolo fondamentale per l’esportazione di petrolio dall’Arabia Saudita, dall’Iran, dall’Iraq, dal Kuwait e dagli Emirati Arabi Uniti verso l’Asia e il resto del mondo.