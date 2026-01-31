OPEC+: Brent a 70 dollari, ma i rubinetti restano chiusi. La prudenza regna sovrana

Il gruppo OPEC+ dovrebbe mantenere invariata la sua politica di produzione petrolifera questo fine settimana e confermare una pausa nell’aumento della produzione a marzo, anche se questa settimana il prezzo del Brent ha superato i 70 dollari al barile per la prima volta in cinque mesi, secondo quanto riferito venerdì dai delegati dell’alleanza a Reuters .

Il gruppo OPEC+ si riunirà online il 1° febbraio per discutere i livelli di produzione e si prevede che manterrà invariati i livelli di produzione di petrolio a marzo, come promesso a novembre di sospendere gli aumenti per il primo trimestre.

All’inizio di questo mese, gli otto membri dell’OPEC+ che hanno attuato tagli dal 2023 – Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman – hanno ribadito la decisione di sospendere gli aumenti mensili durante il primo trimestre dell’anno.

La decisione è stata presa per la prima volta nel novembre 2025 e confermata in due riunioni consecutive a dicembre e gennaio.

Domenica, secondo tre dei cinque delegati anonimi che hanno parlato con Reuters, è improbabile che l’OPEC+ prenda decisioni sulla produzione oltre marzo.

Ancor prima che i prezzi del Brent Crude superassero i 70 dollari al barile, quattro delegati dell’alleanza hanno dichiarato a Bloomberg all’inizio di questa settimana che l’OPEC+ non avrebbe modificato la politica nella riunione di domenica. Attualmente i prezzi del Brent sono molto vicini ai 70 dollari al barile:

Lunedì l’OPEC+ non aveva ancora tenuto discussioni in vista della riunione di domenica, ma non vede alcuna necessità di modificare la politica nonostante l’eccesso di offerta previsto e gli sviluppi geopolitici che potrebbero influenzare l’offerta dei membri dell’OPEC Iran e Venezuela, hanno detto i delegati a Bloomberg.

Il gruppo probabilmente aspetterà la fine del primo trimestre dell’anno, tipicamente il trimestre più debole per la domanda, per vedere come l’offerta potrebbe essere influenzata, se lo sarà, dalle tensioni geopolitiche delle ultime settimane. Questi includono, finora, il nuovo ordine petrolifero in Venezuela, la situazione in Iran e il ritmo dell’offerta russa tra le sanzioni statunitensi sui principali produttori Rosneft e Lukoil e il divieto dell’UE sulle importazioni di prodotti petroliferi lavorati dal greggio russo.