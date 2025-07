L’OPEC+ ha concordato un aumento superiore alle previsioni della produzione mensile di petrolio di ulteriori 548.000 barili al giorno per agosto, nonostante le preoccupazioni relative alla domanda derivanti dalla spinta alle tariffe da parte degli Stati Uniti e dal rallentamento dell’economia globale.

La decisione segna il quarto mese consecutivo in cui il gruppo di produttori di petrolio, guidato da Arabia Saudita e Russia, aumenta la produzione.

L’ultimo aumento mensile rappresenta un balzo rispetto ai 411.000 barili di maggio, giugno e luglio, e gli operatori si aspettavano lo stesso livello per agosto.

L’aumento arriva “alla luce delle prospettive economiche globali stabili e degli attuali fondamentali di mercato sani, come riflesso nelle scorte di petrolio basse, e in conformità con la decisione concordata il 5 dicembre 2024 di avviare un ritorno graduale e flessibile degli adeguamenti volontari di 2,2 milioni di barili al giorno a partire dal 1° aprile 2025”, ha affermato l’OPEC in una dichiarazione sabato.

L’OPEC+ ha affermato che gli aumenti graduali potrebbero essere sospesi o invertiti in base all’evoluzione delle condizioni di mercato e che questa flessibilità consentirà al gruppo di continuare a “sostenere la stabilità del mercato petrolifero”.

La misura consentirà agli otto paesi dell’OPEC+ di “accelerare la loro compensazione”, si legge nella dichiarazione.

Il gruppo si riunirà nuovamente il 3 agosto per decidere i livelli di produzione di settembre.

La decisione dell’OPEC+ arriva nonostante i prezzi del petrolio siano rimasti ben al di sotto dei massimi raggiunti nei primi giorni della guerra tra Russia e Ucraina nel 2022 e , dopo la fiammata per la guerra dei 12 giorni fra Iran e Israele, i pressi stanno tornando ai minimi del maggio 2025, come mostra il seguente grafico WTI.

Il 2025 è iniziato con un andamento positivo per i prezzi del petrolio. Il prezzo di chiusura del Brent, il benchmark per due terzi del petrolio mondiale, ha raggiunto un picco di oltre 82 dollari al barile il 15 gennaio, mentre il West Texas Intermediate, l’indice che traccia il greggio statunitense, ha toccato quasi 79 dollari al barile nello stesso giorno.

Le preoccupazioni sulla domanda, il rallentamento dell’economia e la crescita non brillante della Cina, il più grande importatore mondiale di greggio, hanno pesato sui prezzi del greggio nel 2025.

La spinta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a imporre pesanti dazi ai partner commerciali quest’anno è stata il principale fattore alla base del calo dei prezzi.

Il suo continuo cambiamento di posizione sulle politiche commerciali e tariffarie ha aumentato la volatilità di un mercato già scosso dalle preoccupazioni geopolitiche e dalle guerre in Medio Oriente, che hanno minacciato di interrompere le forniture globali di greggio dalla regione.

L’ultima ondata di volatilità è stata causata dalla guerra di 12 giorni tra Israele e Iran: i prezzi sono aumentati di oltre il 13% in una settimana, ma sono rapidamente scesi al di sotto dei livelli precedenti al conflitto.

I colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbero riprendere la prossima settimana a Oslo, stanno alimentando il sentiment ribassista del mercato.

Sappiamo che l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi saranno presenti ai negoziati, con la speranza di giungere a un accordo che chiarirebbe la situazione politica in Medio Oriente.

Rimane l’incertezza sulle politiche tariffarie degli Stati Uniti, con la fine della pausa di 90 giorni sull’aumento dei dazi prevista per il 9 luglio.

Venerdì Washington avrebbe dovuto iniziare a inviare lettere ai paesi specificando le aliquote tariffarie applicabili alle merci esportate negli Stati Uniti.

Il presidente Trump ha dichiarato ai giornalisti prima di partire per l’Iowa giovedì che le lettere sarebbero state inviate a 10 paesi alla volta, fissando dazi dal 20% al 30%, secondo quanto riportato da Reuters.

Diversi paesi stanno ancora negoziando accordi commerciali con gli Stati Uniti.

Accelerazione della produzione

L’accelerazione del ritorno del greggio sul mercato è iniziata a marzo, quando l’OPEC+ ha dichiarato che avrebbe proceduto con una riduzione “graduale e flessibile” dei tagli volontari alla produzione di 2,2 milioni di barili al giorno, a partire da aprile e con un aumento di 138.000 barili al giorno al mese fino a settembre 2026.

Il ritorno dei tagli alla produzione, originariamente concordato da otto membri dell’OPEC+, tra cui Arabia Saudita, Russia, Emirati Arabi Uniti e Iraq nel novembre 2023, era stato rinviato più volte a causa delle preoccupazioni per l’aumento dell’offerta sul mercato.

Tuttavia, secondo gli analisti, il mercato ha già scontato l’ultimo aumento e il greggio difficilmente scenderà molto al di sotto dei livelli attuali.

Janiv Shah, vicepresidente dei mercati petroliferi di Rystad Energy, ha dichiarato a The National che il mercato “si aspetta ampiamente che l’OPEC+ annunci un altro mese di accelerazione della riduzione, poiché i dati mostrano un mercato fortemente sottocosto per agosto a causa del picco della domanda e dell’attività delle raffinerie, che rimarrebbe comunque in deficit anche dopo aver conteggiato i barili extra”.

“L’aumento dell’OPEC+ è stato in gran parte scontato, poiché il mercato opera in una fascia ristretta a causa della riduzione dei premi di rischio e delle forze geopolitiche”, ha aggiunto.