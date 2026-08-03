OPEC+ apre i rubinetti del petrolio, ma oggi conteranno di più le notizie su Hormuz

L’OPEC+ ha deciso di aumentare la produzione di petrolio di altri 188.000 barili al giorno per il mese di settembre. Sulla carta si tratta dell’ennesimo segnale di distensione verso i consumatori e le industrie globali. Nella realtà dei fatti, rischia di essere poco più di un’illusione ottica. Con lo Stretto di Hormuz ancora paralizzato dalle tensioni geopolitiche, questo greggio in più ha enormi difficoltà a raggiungere le raffinerie.

I mercati finanziari hanno accolto la notizia con estrema freddezza. L’alleanza guidata da Arabia Saudita e Russia sta completando il graduale riassorbimento dei tagli decisi nel 2023. Eppure, la vera partita sul prezzo dei carburanti non si gioca nelle stanze dei bottoni a Vienna o Riad, ma lungo le rotte navali. Finché le navi cisterne dovranno fare i conti con percorsi allungati o bloccati, aggiungere quote ufficiali serve solo a rassicurare i fogli di calcolo.

La paura nascosta del cartello: evitare la fuga dei soci

Perché allora l’OPEC+ ha tanta fretta di aumentare le quote proprio ora? La risposta non va cercata soltanto nelle stime sulla domanda mondiale, ma soprattutto nelle crepe interne al cartello.

Molti paesi membri hanno un bisogno disperato di incassare valuta forte per sostenere la spesa pubblica ed evitare il collasso fiscale. Imporre tetti rigidi alla produzione quando i bilanci nazionali piangono significa spingere i paesi più fragili alla disobbedienza o all’uscita dal gruppo.

Alzare i limiti ufficiali è quindi una scelta quasi obbligata. Il cartello preferisce formalizzare un incremento piuttosto che ammettere di non riuscire più a controllare i propri affiliati, diversi dei quali stavano già pompando greggio oltre i limiti pur di racimolare petrodollari.

Il caso della Nigeria: una rincorsa per salvare il bilancio

L’esempio più chiaro di questa fame di volumi è la Nigeria. Il governo di Abuja ha costruito il proprio bilancio statale per il 2026 su una stima di produzione ambiziosa: 1,84 milioni di barili al giorno. Raggiungere quel traguardo è fondamentale per coprire i costi della spesa pubblica e stabilizzare il cambio della moneta locale.

I dati ufficiali dell’autorità petrolifera nigeriana (NUPRC) indicano che a giugno la produzione è salita a 1,56 milioni di barili al giorno. Si tratta del dato più alto da aprile 2020, arrivato dopo i 1,53 milioni registrati a maggio. Il paese africano sta spingendo al massimo per recuperare il terreno perduto negli ultimi anni, rovinati dal furto sistematico di greggio e dai sabotaggi agli oleodotti.

Indicatore Economico Valore Rilevato (Giugno 2026) Target / Confronto Produzione di greggio 1,56 milioni di barili/giorno Target bilancio 2026: 1,84 mln b/g Andamento mensile +30.000 barili/giorno vs Maggio Massimo mensile da Aprile 2020 Utile netto NNPC 535 miliardi di Naira (₦) +15,8% rispetto a Maggio 2026 Ricavi mensili NNPC 4,39 mila miliardi di Naira (₦) Maggior incasso da Agosto 2025

L’aumento dell’estrazione ha fatto bene ai conti della compagnia di Stato, la NNPC. Tuttavia, passare dalle cifre teoriche agli incassi effettivi richiede che il petrolio venduto arrivi a destinazione senza subire i sovrapprezzi dei trasporti marittimi.

Ricadute economiche pratiche sui mercati

L’effetto combinato tra le decisioni dell’OPEC+ e il blocco dei trasporti marittimi crea uno scenario economico molto articolato:

Impatto sui prezzi del greggio: La decisione dell’OPEC+ tende a spingere al ribasso il valore teorico del barile. Tuttavia, il rischio geopolitico compensa questa spinta, mantenendo i prezzi elevati.

La decisione dell’OPEC+ tende a spingere al ribasso il valore teorico del barile. Tuttavia, il rischio geopolitico compensa questa spinta, mantenendo i prezzi elevati. Ripercussioni sull’inflazione e sui carburanti: I distributori di benzina non vedranno cali significativi a breve termine. I costi crescenti delle assicurazioni per le rotte a rischio neutralizzano i benefici del maggior greggio disponibile.

I distributori di benzina non vedranno cali significativi a breve termine. I costi crescenti delle assicurazioni per le rotte a rischio neutralizzano i benefici del maggior greggio disponibile. Pressione sui tassi di interesse: Un costo dell’energia che rimane alto per via dei colli di bottiglia logistici rallenta il rientro dell’inflazione globale, costringendo le banche centrali a mantenere i tassi di interesse su livelli prudenziali.

In conclusione, l’aumento delle quote OPEC+ evidenzia la fragilità politica del cartello, più che una reale abbondanza di greggio sui mercati. Finché il nodo nevralgico dello Stretto di Hormuz non sarà sciolto con un accordo geopolitico definitivo, gli annunci dell’OPEC+ resteranno fuochi d’artificio contabili incapaci di scaldare l’economia reale. Per fortuna sembra che le trattative per una suya fragile riapertura stiano proseguendo.