Il conflitto colpisce il Mediterraneo: drone a Damietta. Rotte del gas e Suez sotto tiro

L’ombra della guerra sbarca sulle coste del Mediterraneo e minaccia direttamente l’economia europea. Un attacco sferrato con droni ha colpito il porto egiziano di Damietta, incendiando due grandi navi metaniere e dimostrando che il conflitto mediorientale non ha più confini. L’escalation porta la crisi a soli 70 chilometri dal Canale di Suez, trasformando una tensione regionale in una potenziale mazzata per le rotte energetiche e commerciali globali.

L’esecutivo del Cairo ha confermato la natura ostile dell’evento: non un incidente tecnico, ma un vero e proprio raid aereo. L’attacco ha centrato la Energos Winter, un impianto galleggiante di rigassificazione di proprietà statunitense, per poi propagarsi alla metaniera Gaslog Salem. Per fortuna le squadre di soccorso hanno domato le fiamme senza registrare vittime, ma l’impatto economico sull’intera regione rischia di essere pesantissimo.

Nessun gruppo ha rivendicato l’azione. Tuttavia, la precisione dell’impatto a lunga distanza porta molti analisti a guardare verso la rete di alleati dell’Iran. Sebbene Teheran neghi e parli di provocazioni, la dinamica si inserisce in una spirale di violenza sempre più ampia. Nelle stesse ore si sono registrati attacchi con missili contro forze statunitensi in Giordania, blitz in Iraq e persino notizie, non confermate dal Pentagono, di raid iraniani su una base in Kuwait.

Un attacco al cuore dell’economia energetica

Il porto di Damietta rappresenta uno snodo cruciale per il transito e la rigassificazione del gas naturale liquefatto (LNG). Colpire questo hub significa mettere sotto pressione il mercato dell’energia, proprio mentre l’Europa cerca stabilità negli approvvigionamenti.

La vicinanza dell’attacco al Canale di Suez invia un segnale d’allarme chiarissimo ai mercati internazionali:

Innalzamento dei noli e delle assicurazioni: Le compagnie marittime dovranno pagare premi per il rischio di guerra molto più alti per attraversare il Mediterraneo orientale.

Le compagnie marittime dovranno pagare premi per il rischio di guerra molto più alti per attraversare il Mediterraneo orientale. Pressione sui prezzi del gas: La temporanea disruption degli impianti di rigassificazione egiziani rischia di far salire le quotazioni dell’LNG in Europa.

La temporanea disruption degli impianti di rigassificazione egiziani rischia di far salire le quotazioni dell’LNG in Europa. Vulnerabilità del Canale di Suez: Se i droni possono bucare le difese di Damietta, la rotta navale tra Europa e Asia torna a essere direttamente esposta.

Se i droni possono bucare le difese di Damietta, la rotta navale tra Europa e Asia torna a essere direttamente esposta. Crisi di entrate per il Cairo: L’Egitto non può permettersi un calo dei transiti marittimi o dei flussi energetici, fondamentali per le sue riserve di valuta.

Un attacco a Damietta è una minaccia diretta al Canale di Suez, una delle fonti economiche maggiori per l’Egitto. Non è un caso che proprio ieri sia stata annunciata un’allenza difensiva che unisce Arabia Saudita, Egitto ed altri 12 paesi proprio per la sicurezza nel Mar Rosso.

La strategia dei “punti di strozzatura” e l’incognita USA

L’Egitto dispone di difese aeree avanzate attorno ai suoi siti strategici. Il fatto che i droni siano riusciti a penetrare questo scudo dimostra un salto di qualità tattico: armi economiche usate per colpire infrastrutture dal valore immenso.

Non serve affondare una flotta per paralizzare il commercio mondiale. Basta rendere insicure le strettoie navali: prima Hormuz, poi Bab el-Mandeb e ora la bocca di Suez. È la strategia del blocco indiretto, dove piccoli velivoli da pochi soldi mettono in crisi navi da centinaia di milioni di dollari.

Nel frattempo, la diplomazia vaga nel buio. I tentativi di mediazione pakistana appaiono inefficaci e gli Houthi proclamano il blocco navale all’Arabia Saudita. Gli sguardi sono tutti puntati sulla Casa Bianca. Il presidente Donald Trump ha promesso dure ritorsioni contro l’Iran, ma le azioni militari americane restano calibrate per evitare un conflitto aperto su larga scala.

Il petrolio e il g

as naturale intanto rimbalzano e il Brent torna a sfiorare i 90 dollari al barile.