Il governo dell’Ontario ha dato il via libera alla Ontario Power Generation per costruire il primo dei quattro reattori modulari di piccola taglia (SMR piccoli reattori modulari) presso il sito del Darlington New Nuclear Project.

OPG afferma che sarà il primo SMR commerciale su scala industriale in Nord America, con una data di entrata in servizio prevista per il 2030, e il primo nuovo impianto nucleare costruito in Ontario in oltre trent’anni.

Il sostegno del governo dell’Ontario al progetto da 20,9 miliardi di dollari canadesi è arrivato dopo che OPG ha ottenuto ad aprile la licenza di costruzione dalla Canadian Nuclear Safety Commission. Il primo SMR costerà 7,7 miliardi di dollari. Tutti e quattro gli SMR saranno situati accanto alla centrale nucleare di Darlington, a est di Toronto, e dovrebbero entrare in funzione entro il 2035.

L’impianto modulare BWRX 300 è stato progettato da G.E. Hitachi Nuclear Energy. Avrà una capacità di 300 megawatt di elettricità, sufficiente ad alimentare 300.000 abitazioni. A titolo di confronto, i quattro reattori nucleari convenzionali di Darlington forniscono ciascuno 935 MW.

Il governo di Doug Ford afferma che gli impianti contribuiranno a soddisfare il futuro fabbisogno energetico dell’Ontario, che dovrebbe aumentare del 75% entro il 2050.

Gli SMR sono costruiti con moduli prefabbricati e possono essere trasportati su camion o su rotaia, rendendoli ideali per località remote dove un reattore convenzionale non sarebbe realizzabile. Un altro vantaggio importante è che sono meno soggetti al surriscaldamento, poiché i loro nuclei di piccole dimensioni producono meno calore rispetto a quelli dei reattori di grandi dimensioni. Hanno anche meno parti mobili, comprese le pompe di raffreddamento, il che riduce la probabilità di guasti che potrebbero causare un incidente. Il combustibile, il vapore e il generatore sono tutti contenuti in un unico contenitore.

Le dimensioni ridotte e il costo inferiore rispetto ai grandi reattori nucleari rendono i reattori modulari di piccole dimensioni più versatili, il che significa che potranno essere utilizzati da un numero significativamente maggiore di servizi pubblici.

In Canada, gli SMR sono considerati ideali per l’impiego in località remote e non collegate alla rete elettrica, come i siti minerari o le sabbie bituminose, nonché nelle comunità del Canada settentrionale che dipendono da generatori alimentati a diesel per l’elettricità.

I piccoli reattori nucleari sono anche oggetto di interesse da parte dei produttori industriali come fonti di calore prive di emissioni di carbonio.