Sondaggi Germania: AfD inarrestabile al 25%, crolla la Grosse Koalition di Merz

Evidentemente il governo di Grosse Koalitione tedesco non sta convincendo i cittadini, perché i sondaggi politici indicano una preferenza per l’opposizione. L’AfD ha nuovamente guadagnato terreno nelle preferenze politiche rilevate da Insa Sunday. Nel sondaggio, condotto settimanalmente per Bild am Sonntag, il partito ha raggiunto il 25% di consensi per la prima volta da metà maggio. Ciò corrisponde a un aumento di un punto percentuale. Anche Forsa ha recentemente posizionato l’AfD al 25%, mentre altri istituti lo hanno posizionato appena al di sotto.

Gli altri partiti confermano i risultati della settimana precedente nel sondaggio Insa: la CDU/CSU rimane il partito più forte con il 27%. La SPD attualmente detiene il 15%, i Verdi l’11% e la Sinistra il 10%. Il BSW (4%) e l’FDP (3%) non otterrebbero comunque un seggio al Bundestag. L’Insa ha intervistato 1.203 persone dal 28 luglio al 1° agosto. Ecco un riassunto delle posizioni, con la variazione rispetto la settimana precedente.