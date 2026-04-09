Oltre la retorica: il business del petrolio USA-Canada non si ferma. I nuovi progetti in cantiere

Nonostante le intemperanze di Trump i rapporti d’affari fra USA e Canada proseguono, intensi, nel settore energetico, anche con lo sviluppo di nuovi progetti. Bridger Pipeline LLC ha rivelato che il gasdotto da lei proposto per il trasporto di greggio dal confine tra Stati Uniti e Canada fino al Wyoming avrebbe un costo di circa 2 miliardi di dollari USA e una capacità massima di 1,13 milioni di barili al giorno (bpd). Un investimento notevole per collegare i due paesi.

L’azienda di Casper, nel Wyoming, ha proposto un oleodotto da 36 pollici lungo quasi 650 miglia (1.050 km) dal confine tra Stati Uniti e Canada nella contea di Phillips, nel Montana, fino a Guernsey, nel Wyoming. L’oleodotto funzionerà inizialmente a circa 550.000 bpd; tuttavia, Plainview Energy Analytics ha osservato che il trasporto in lotti di petrolio greggio leggero potrebbe consentire ai volumi di superare i tipici limiti massimi di 800.000 bpd per una linea di queste dimensioni, arrivando a trasportare fino a 1,13 mbpd.

Mentre la domanda presentata da Bridger al Dipartimento dell’Ambiente del Montana descrive specificamente il trasporto di petrolio canadese, le mappe dettagliate fornite dalla società evidenziano anche potenziali collegamenti con il giacimento di petrolio di scisto di Bakken, fornendo accesso alla rete di raccolta della società nel North Dakota, “Questa opzionalità posiziona il progetto per una potenziale espansione futura oltre i 550.000 barili al giorno e crea la possibilità di una nuova opzione di sbocco competitiva per gli spedizionieri di Bakken,” ha affermato Matthew Lewis, fondatore di Plainview.

Bridger Pipeline è considerata anche un potenziale partner della canadese South Bow, che sta lavorando per rilanciare il contestato oleodotto Keystone XL, cancellato dall’amministrazione Biden. South Bow Corp, una spinoff di TC Energy, detiene le attività relative all’oleodotto originale. South Bow (ex TransCanada) sta valutando opzioni per utilizzare i circa 150 km (93 miglia) di tubature già installate in Alberta, insieme a nuovi percorsi modificati negli Stati Uniti per collegarsi alle raffinerie.

Nuovo slancio sotto Trump

L’iniziativa ha acquisito slancio grazie al sostegno del presidente Donald Trump, che ha promesso rapide approvazioni normative. Tuttavia, il progetto dovrebbe affrontare una significativa opposizione da parte di gruppi ambientalisti, comunità indigene e proprietari terrieri, con la potenziale necessità di un nuovo permesso presidenziale per l’attraversamento del confine.

Il Canada è tuttavia ancora più determinato a rompere la dipendenza quasi totale del Paese dagli Stati Uniti, che assorbono ancora circa il 95-97% delle esportazioni di greggio dell’Alberta. Il mese scorso, il premier dell’Alberta Danielle Smith ha rivelato che i fondi sovrani mediorientali e gli investitori asiatici hanno espresso un interesse iniziale per un nuovo oleodotto proposto dall’Alberta alla costa della Columbia Britannica, da dove il petrolio potrebbe essere essere caricato su nave e destinato ai mercati internazionali.

Smith ha suggerito che i partner internazionali potrebbero detenere una quota di minoranza significativa, potenzialmente compresa tra il 15 e il 30%. Il progetto, che mira a diversificare le esportazioni energetiche del Canada al di fuori degli Stati Uniti, viene posizionato come un “rifugio sicuro” per gli investitori energetici globali nel contesto del conflitto in corso in Medio Oriente.

Questo nuovo percorso fornirebbe un collegamento diretto con i mercati asiatici, contribuendo a mitigare i rischi commerciali e l’instabilità geopolitica. L’Alberta prevede di presentare una proposta formale al governo federale a giugno, richiedendo lo status di approvazione accelerata, che secondo gli esperti accelererà gli investimenti del settore privato.

Detto questo, nessuna società energetica privata si è pubblicamente impegnata a costruire l’oleodotto dell’Alberta. Un importante memorandum d’intesa (MOU) tra Smith e il primo ministro Mark Carney ha subito ritardi iniziali, mancando la scadenza del 1° aprile per un accordo definitivo sulla politica di tariffazione del carbonio.

Inoltre, i leader indigeni delle regioni costiere della Columbia Britannica hanno ribadito che la revoca dell’attuale divieto sulle petroliere è “non negoziabile”, con i leader del Partito Verde che respingono la prospettiva che le petroliere attraversino le acque settentrionali della Columbia Britannica.

Altri progetti verso l’estero

Nel frattempo, due anni fa, l’oleodotto Trans Mountain ampliato ( TMX ) ha iniziato a trasportare petrolio greggio da Edmonton, in Alberta, al Westridge Marine Terminal a Burnaby, nella Columbia Britannica. Il petrolio viene poi caricato su petroliere per l’esportazione verso i mercati internazionali, principalmente in Asia, sulla costa occidentale degli Stati Uniti (comprese Washington e la California) e in India. L’oleodotto, lungo 1.150 km, corre parallelo al sistema esistente dalla contea di Strathcona (Edmonton) a Burnaby, triplicandone la capacità a 890.000 barili al giorno, consentendo così un aumento delle esportazioni di petrolio verso l’Asia e la costa occidentale degli Stati Uniti.

Espandendo la capacità di 590.000 barili al giorno verso la costa occidentale, TMX ha alleviato le strozzature nei trasporti, aumentato l’accesso ai mercati asiatici e ridotto i differenziali di prezzo, incrementando in modo significativo i ricavi petroliferi canadesi. Infatti, il divario di prezzo tra il Western Canadian Select (WCS) e il West Texas Intermediate (WTI) si è ridotto in modo significativo, con il differenziale che è sceso a una media di 12 dollari al barile dai circa 18 dollari al barile precedenti all’espansione. Si stima che il minor divario di prezzo abbia incrementato i ricavi petroliferi del Paese di circa 16,7 miliardi di dollari da giugno 2024 a novembre 2025. TMX ha operato con un tasso di utilizzo medio dell’82% sin dal suo avvio, a dimostrazione dell’elevata domanda per la nuova capacità.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link