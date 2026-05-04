Oltre il mito: l’eccezionalità del “Tesoro di Mørstad” e l’argento dell’Anno Mille

Dimenticate la vulgata romantica dei predoni del mare che seppelliscono forzieri nei boschi. Il ritrovamento avvenuto nei campi di Rena, nella contea norvegese di Innlandet, è qualcosa di molto più strutturato e, per gli addetti ai lavori, infinitamente più affascinante. Gli archeologi non hanno esitato a definirlo “l’Oscar dei ritrovamenti numismatici“: un evento che capita una sola volta nella carriera di uno studioso. L’ultima volta che la terra norvegese aveva restituito un tesoro di proporzioni vagamente paragonabili correva l’anno 1950.

Oggi ci troviamo di fronte al più grande tesoro d’argento dell’era vichinga mai scoperto in Norvegia. Ma cosa rende questo ritrovamento, partito il 10 aprile con 19 monete individuate da due appassionati col metal detector e giunto oggi a sfiorare i 3.150 pezzi, così eccezionale?

L’identikit del tesoro: monete di re lontani e “Hacksilver”

Il deposito copre un arco temporale ben preciso, tra il 980 e il 1040 d.C., e si distingue per una composizione che testimonia una fitta rete di scambi continentali. Gli esperti del Museum of Cultural History di Oslo hanno catalogato i reperti, delineando un quadro chiarissimo:

Le origini: La stragrande maggioranza dei pezzi non è scandinava. Si tratta di conii inglesi (anglosassoni) e tedeschi, affiancati da una minoranza di valuta danese e norvegese. Mostrano le terre con cui i Vichinghi avevano contatti commerciali, o meno.

La stragrande maggioranza dei pezzi non è scandinava. Si tratta di conii inglesi (anglosassoni) e tedeschi, affiancati da una minoranza di valuta danese e norvegese. Mostrano le terre con cui i Vichinghi avevano contatti commerciali, o meno. I sovrani: Sui frammenti d’argento si leggono i nomi di figure che hanno fatto la storia dell’Europa settentrionale: Canuto il Grande, l’anglosassone Etelredo II (lo Sconsigliato), l’imperatore del Sacro Romano Impero Ottone III e, infine, il re norvegese Harald Hardrada. Tutti personaggi che hanno fatto la Storia dell’Europa del Nord.

Sui frammenti d’argento si leggono i nomi di figure che hanno fatto la storia dell’Europa settentrionale: Canuto il Grande, l’anglosassone Etelredo II (lo Sconsigliato), l’imperatore del Sacro Romano Impero Ottone III e, infine, il re norvegese Harald Hardrada. Tutti personaggi che hanno fatto la Storia dell’Europa del Nord. Ci sono gioielli? Assolutamente sì. Il tesoro non è composto esclusivamente da monete coniate. Gli archeologi hanno rinvenuto frammenti di spille e monili in argento tagliati. In gergo archeologico si chiama hacksilver (argento frammentato). Nell’era vichinga, infatti, vigeva un’economia “a peso”: non contava solo l’effigie reale sulla moneta, ma il peso intrinseco del metallo prezioso. Un pagamento poteva essere saldato tranquillamente tagliando un pezzo di una spilla o di un bracciale d’argento per raggiungere la grammatura pattuita.

Da dove viene e perché si trovava a Rena?

La domanda centrale è: perché una simile fortuna, datata intorno al 1047, è finita sottoterra nel mezzo della contea di Innlandet?

La risposta non risiede nella pirateria, ma nell’industria pesante. Rena e la valle dell’Østerdalen non erano zone di passaggio casuali. Dal X al XIII secolo, quell’area era il cuore pulsante di una massiccia produzione siderurgica. Il minerale veniva estratto metodicamente dalle torbiere, lavorato in fornaci e il ferro risultante veniva esportato in tutta Europa su scala industriale.

Questo tesoro è il “fatturato” di quell’industria. Rappresenta l’accumulo di capitale derivante dalle esportazioni. Per questo motivo, la composizione del tesoro e il suo volume suggeriscono che non appartenesse a un singolo individuo privato, per quanto facoltoso. Si tratta molto più probabilmente della cassa di un ente statale, di un governo locale o di una forte corporazione commerciale che gestiva il monopolio dell’estrazione del ferro.

Il motivo dell’interramento intorno al 1047 rimane il vero mistero. Spesso questi capitali venivano nascosti in periodi di estrema instabilità politica o bellica (proprio negli anni in cui Harald Hardrada consolidava il suo potere e combatteva contro la Danimarca) con l’intento di recuperarli. Chiunque abbia seppellito la cassa del distretto industriale di Rena, per cause di forza maggiore, non è mai tornato a reclamarla.