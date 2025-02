Oltre 100 agenti segreti USA licenziati: gestivano una chat interna alla NSA su sesso e transessualità

La senatrice Tulsi Gabbard ha annunciato martedì che 100 persone appartenenti alla comunità dei servizi segreti sono state identificate come “collaboratrici e partecipanti” a una chat interna ai servizi dedicata alla celebrazione dei temi transessuali e che tutti questi dipendenti saranno licenziati e gli saranno revocate le autorizzazioni di sicurezza. La Chat eraa ospitata su un server della NSA dedicato alle comunicazioni estremamente riservate.

BREAKING: Director of National Intelligence @TulsiGabbard says that the 100+ intelligence officials involved in the deep state sex chat will have their security clearances revoked. She says they were brazen in using a @NSAgov platform to have these horrific chats, because there’s… pic.twitter.com/COm8UiFcxZ — Jesse Watters (@JesseBWatters) February 26, 2025

La Gabbard ha così parlato a Fox News:

“Ci sono oltre 100 persone provenienti da tutta la comunità dell’intelligence che hanno contribuito e partecipato a questo, che è in realtà solo una palese violazione della fiducia. Per non parlare delle regole e degli standard di base sulla professionalità. Oggi ho emesso una direttiva secondo la quale saranno tutti licenziati e le loro autorizzazioni di sicurezza saranno revocate”,

“Ma il punto è questo, Jesse: bisogna fare un passo indietro, perché questo è solo la punta dell’iceberg. Quando si vedono le cose che dicono queste persone, e grazie a Chris Rufo per aver messo tutto online, sono stati sfacciati nell’usare una piattaforma della NSA destinata a un uso professionale per mettere in atto questo tipo di comportamento davvero, davvero orribile. E sono stati sfacciati nel farlo perché, quando è stata l’ultima volta che qualcuno è stato davvero ritenuto responsabile? Certamente non negli ultimi quattro anni. Certamente non negli ultimi 10 o forse 20 anni, e guardiamo ad alcune delle più grandi violazioni della fiducia del popolo americano nella comunità dell’intelligence. Quindi, l’azione odierna nel ritenere responsabili questi individui è solo l’inizio di ciò che stiamo vedendo in tutta l’amministrazione Trump, che sta portando avanti il mandato che il popolo americano gli ha dato”.

Tutto questo è emerso dopo che la National Security Agency (NSA) ha indagato su alcuni dipendenti federali della comunità dell’intelligence per presunto uso improprio di una chat interna dell’agenzia per discutere ogni sorta di fantasie sessuali (con molti transgender) con il pretesto di DEI, hanno detto i funzionari a Fox News.

I registri delle chat della piattaforma di messaggistica “Intelink” della National Security Agency (NSA), ottenuti dai ricercatori del conservatore Manhattan Institute tramite fonti interne alla NSA, avrebbero rivelato che dipendenti di varie agenzie di intelligence discutevano delle loro esperienze con la chirurgia di riassegnazione di genere, i genitali artificiali, la terapia ormonale, il poliamore e l’uso dei pronomi. Secondo quanto riferito, alcune di queste agenzie includono la Defense Intelligence Agency, la U.S. Naval Intelligence e la NSA.

Dopo che i registri delle chat interlink sono diventati virali in seguito a un reportage del giornalista Chris Rufo, un portavoce dell’NSA ha dichiarato alla Fox News che stava “attivamente indagando” sulle chat segrete.

“L’NSA ospita il servizio Intelink per la comunità dell’intelligence. In qualità di fornitore del servizio, l’NSA prende molto sul serio le accuse contenute nel reportage e, se fossero accurate, costituirebbero violazioni della politica di lunga data della comunità dell’intelligence”, ha dichiarato il portavoce. “La comunità dell’intelligence ripone grande fiducia nel personale che autorizziamo ad accedere ai sistemi del governo degli Stati Uniti e in cambio ci aspettiamo il pieno rispetto di tutte le leggi, le politiche e i regolamenti che governano il nostro lavoro”.

Quindi la nuova direttrice dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard è intervenuta sulle chat, definendo il comportamento ‘inaccettabile’ e affermando che ‘i responsabili SARANNO ritenuti tali’.

Fine dei giochi “Strani” alla NSA. Si torna alla serietà.

