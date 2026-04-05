Occupazione USA a marzo: un rimbalzo a sorpresa, ma i dati nascondono luci e ombre

Il mercato del lavoro statunitense ha appena rilasciato i dati di marzo 2026 e, contro ogni pronostico, i numeri hanno registrato un balzo che non si vedeva da oltre un anno. Il Bureau of Labor Statistics (BLS) ha comunicato la creazione di 178.000 nuovi posti di lavoro non agricoli (Nonfarm Payrolls), polverizzando letteralmente le stime degli analisti che si fermavano a una timida quota di 65.000. Tuttavia, analizzando a fondo i numeri, l’entusiasmo iniziale lascia spazio a considerazioni più complesse, tipiche di un’economia che viaggia a due velocità.

Ecco il relativo gafico da Tradingeconomics:

Di seguito i dati macroeconomici salienti del mese:

Indicatore Dato di Marzo 2026 Aspettative del Mercato Dato Precedente (Feb) Nuovi Occupati (NFP) +178.000 +65.000 -133.000 (rivisto) Tasso di Disoccupazione 4,3% 4,4% 4,4% Tasso di Partecipazione 61,9% – 62,0% Crescita Salariale (YoY) +3,5% +3,7% +3,8%

La spinta occupazionale è derivata interamente dal settore privato, che ha aggiunto ben 186.000 lavoratori. L’occupazione governativa, al contrario, ha continuato la sua fase di contrazione, registrando un calo di 8.000 unità nel mese di marzo. Si tratta di un trend consolidato: il comparto pubblico risulta in negativo in otto degli ultimi nove mesi, confermando un progressivo snellimento strutturale. Come da tradizione statistica, i dati dei mesi precedenti hanno subito importanti revisioni. Il dato di febbraio è stato corretto ulteriormente al ribasso (da -92.000 a -133.000), compensato solo parzialmente da una revisione positiva per gennaio (+34.000).

La divergenza tra imprese e famiglie

Un’analisi rigorosa impone di osservare la profonda dicotomia tra il sondaggio aziendale (Establishment) e quello familiare (Household). Mentre le aziende segnalano un robusto aumento delle assunzioni, il sondaggio sulle famiglie racconta una storia radicalmente diversa: un calo degli occupati reali per il terzo mese consecutivo (-64.000 unità).

Come si spiega, allora, la contrazione del tasso di disoccupazione dal 4,4% al 4,3%? La risposta risiede in una dinamica macroeconomica preoccupante. La forza lavoro civile si è ridotta di quasi 400.000 unità in un solo mese. In sintesi, la disoccupazione scende non perché ci siano più persone produttive impiegate, ma perché sempre meno persone cercano attivamente un impiego, portando il tasso di partecipazione al 61,9%, un minimo toccato raramente negli ultimi cinque anni.

Questa fragilità è confermata anche dai dati sui disoccupati di lungo corso, fermi a 1,8 milioni (oltre un quarto della disoccupazione totale), e dal netto aumento dei lavoratori “scoraggiati”, saliti a 510.000 unità.

Sanità in boom, frenano i salari

Scomponendo il dato settoriale, la qualità della crescita appare concentrata. La sanità ha fatto la parte del leone aggiungendo 76.000 posti (oltre il 40% del totale), un dato parzialmente “drogato” dal rientro di personale medico dopo un lungo sciopero. Le costruzioni e la logistica hanno mostrato guadagni modesti (+26.000 e +21.000), mentre le attività finanziarie continuano a espellere forza lavoro. Si delinea un’occupazione trainata principalmente da driver di domanda quasi-pubblica (sanità) e molto meno dall’attività privata sensibile ai tassi d’interesse, una dinamica che un approccio keynesiano puro guarderebbe con estrema prudenza.

Per la Federal Reserve, tuttavia, il report contiene ottime notizie sul fronte inflattivo. La crescita dei salari medi orari si è fermata al +0,2% mensile, portando il dato annuale al 3,5%, il livello più basso degli ultimi tre anni. Una dinamica salariale in decisa frenata rassicura la Banca Centrale, ma segnala un indebolimento della spinta propulsiva dei consumi interni.

Infine, sul fronte demografico, il report evidenzia come la tenuta del sistema sia fortemente supportata dalla componente di lavoratori nati all’estero, che registra il maggior incremento da oltre un anno, compensando la debolezza del bacino dei lavoratori nativi. In conclusione, i titoli da prima pagina celebrano un boom di assunzioni, ma i fondamentali suggeriscono che la domanda aggregata privata resta fragile e supportata da fattori esogeni.