Nvidia supera i 5.500 miliardi di dollari: quando l’euforia dell’IA vale più di un’intera Nazione

Iniziamo con un numero: 5.500 miliardi di dollari. Non stiamo parlando della manovra finanziaria di un intero continente e neanche al PIL di un Paese, che sarebbe un gigante economico. Stiamo parlando del valore di mercato di una singola azienda, Nvidia, che in appena cinque anni è passata dall’essere un noto produttore di schede grafiche per videogiocatori all’infrastruttura portante dell’economia mondiale dell’Intelligenza Artificiale.

Ecco l’andamento del valore delle azioni, da Tradingeconomics:

Mentre in questo grafico vi è il valore del capitale della società secondo queste valutazioni:

La bolla mondiale dell’IA ha gonfiato questa società a ritmi che sfidano la normale gravità dei mercati. In un listino azionario abituato a celebrare i giganti, la traiettoria di Nvidia assume contorni inediti e, per molti versi, impressionanti. Per capire l’entità del fenomeno, basta un semplice confronto. Se Nvidia fosse una nazione, sarebbe comodamente la terza potenza economica globale, surclassando il Prodotto Interno Lordo (PIL) di interi sistemi industriali storici.

Entità Valore Stimato (Miliardi di Dollari) 1. Stati Uniti (PIL) 30.770 2. Cina (PIL) 19.600 3. Nvidia (Capitalizzazione) 5.500 4. Germania (PIL) 5.010 5. Giappone (PIL) 4.340

Il parallelo tra capitalizzazione azionaria e PIL non è perfetto: il primo misura le aspettative di guadagno futuro, il secondo fotografa la produzione annuale reale. Tuttavia, serve a illustrare perfettamente il livello di concentrazione della ricchezza e dell’attenzione speculativa verso una singola sigla tecnologica. L’ecosistema finanziario ha convogliato capitali immani su un unico operatore a un livello enorme, e questo fa si che una società valga più della produzione annua di quasi tutte le nazioni mondiali.

La dinamica che alimenta questa corsa non nasce dal nulla. Mentre il mondo sviluppa affannosamente modelli linguistici, robotica e sistemi avanzati, Nvidia si è piazzata in un punto strategico di strozzatura del mercato: vende i mezzi necessari per scavare durante la più grande corsa all’oro digitale della nostra epoca. I suoi processori sono al momento il motore insostituibile per l’addestramento dei sistemi di IA.

I numeri dell’ultimo anno fiscale sono oggettivamente mastodontici per un’impresa di queste proporzioni: 216 miliardi di dollari di fatturato e quasi 97 miliardi di flusso di cassa libero. E le proiezioni indicano cifre che sfiorano i 400 miliardi di cassa per i prossimi due anni. Questa montagna di liquidità giustifica in parte la fiammata del titolo, ma allo stesso tempo certifica la natura di bolla dell’attuale assetto tecnologico: le aspettative di crescita sono prezzate alla perfezione e non ammettono alcun margine di errore.

E qui la trama si infittisce incontrando la geopolitica. Gran parte di questo miracolo finanziario è avvenuto operando con un freno tirato: le restrizioni del governo statunitense all’esportazione dei chip avanzati verso la Cina. La necessità di difendere il primato tecnologico ha costretto Nvidia a ideare versioni “depotenziate” dei propri processori per non violare i divieti, lasciando spazio ai concorrenti cinesi sul loro mercato interno. Proprio per questo, la recente presenza del CEO Jensen Huang a fianco del Presidente Donald Trump nel vertice diplomatico in Asia riveste un’importanza vitale. L’obiettivo evidente è ammorbidire la presa e riaprire i rubinetti commerciali. Se la Cina tornasse a essere un cliente a pieno regime, l’azienda godrebbe di una spinta enorme.

Ma le nubi si addensano rapidamente. L’enorme margine di profitto di Nvidia ha svegliato i colossi del web. Aziende del calibro di Amazon, Google e Microsoft stanno investendo somme colossali per progettare e produrre internamente le proprie alternative. Amazon ha recentemente reso noto che il suo comparto di chip personalizzati cresce a ritmi a tre cifre, avendo superato i 20 miliardi di dollari di volume d’affari annuo. I clienti migliori di Nvidia si stanno trasformando, inevitabilmente, nei suoi peggiori concorrenti, che comunque non restano a guardare. Il fatto che anche il valore di Intel sia esploso mostra come tutti, nel settore, stanno lavorando per approfittare della crescita del settore.

La questione centrale, quindi, supera il dato tecnico e tocca l’essenza stessa dell’attuale architettura del mercato globale. Questa bolla dell’IA ha reso una singola società talmente grande da diventare un rischio sistemico. Se i concorrenti dovessero erodere le quote di mercato, o se semplicemente la febbre per i semiconduttori dovesse raffreddarsi, le conseguenze non si limiterebbero al crollo di un titolo tecnologico. Scommettere oggi su questi livelli significa credere che un singolo attore possa espandersi all’infinito, dominando l’orizzonte senza mai scontrarsi con i limiti fisici della realtà dei mercati.