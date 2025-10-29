Nvidia investe 1 miliardo in Nokia per renderla la “Huawei d’Occidente”. Risorgerà uno Zombie?

Ormai le aziende legate alla Ai fanno notizia anche per l’influenza che hanno in altri settori. Poco prima dell’ora di pranzo a New York, Bloomberg ha riportato che Nvidia investirà 1 miliardo di dollari in Nokia, acquisendo una quota del 2,9% con l’acquisto di 166 milioni di azioni al prezzo di 6,01 dollari ciascuna. La notizia è stata sufficiente a far salire le azioni Nokia in Europa del 17%. Un aumento simile si è visto negli USA.

Ecco il grafico delle azioni della società :

Nell’ambito della nuova partnership, i chip di intelligenza artificiale di Nvidia alimenteranno il software 5G e 6G accelerato dall’intelligenza artificiale di Nokia ed esploreranno l’integrazione delle tecnologie dei data center di Nokia nell’infrastruttura di Nvidia. L’accordo trasforma Nokia nell’unica alternativa occidentale full-stack a Huawei nella rete di telecomunicazioni. Nokia, una volta persa la leadership nella telefonia mobile, si è infatti dedicata alla creazione dell’hardware strutturale per le reti, con un certo successo. L’integrazione dei chip in queste reti interessa a Nvidia.

Il CEO Justin Hotard ha guidato l’impressionante inversione di tendenza di Nokia. Recentemente ha acquisito Infinera per 2,3 miliardi di dollari per espandersi nell’hardware di rete AI. Per Nvidia, questa partnership si aggiunge alla lista in continua espansione degli investimenti nell’intelligenza artificiale, che include OpenAI, Wayve, Oxa, Revolut, PolyAI e un progetto da un miliardo di euro per un data center con Deutsche Telekom.

Negli USA Nokia ieri è aumentata del 21% è il più grande guadagno intraday delle azioni Nokia quotate negli Stati Uniti dal gennaio 2021.

Ora Nokia, nelle parole degli investitori di Nvidia, dovrebbe diventare una specie di “Huawei dOccidente”, cioè una società in grado di progettare e realizzare i telefoni più avanzati sul mercato, anche con l’integrazione della AI di cui i chip Nvidia sono la base, Importante è anche l’integrazione con i data center della società finlandese. Però siamo anche vicini a Halloween, e vedremo preso se questa iniezione di capitali non sarà che il tentivo di far rivivere uno zombie.

Domande e Risposte

Perché Nvidia, leader dell’IA, investe in Nokia, un’azienda di telecomunicazioni?

L’intelligenza artificiale non vive solo nei data center; ha bisogno di reti velocissime (5G e future 6G) per trasferire quantità enormi di dati. Nvidia vuole che le sue GPU siano il cuore non solo del calcolo, ma anche dell’infrastruttura di rete che collega tutto. Nokia offre questa infrastruttura. Potenziando Nokia con l’IA, Nvidia si assicura che l’intero ecosistema (dal chip alla rete) sia ottimizzato per le sue tecnologie, creando un vantaggio strategico fondamentale e contrastando rivali come Huawei, che già integrano entrambe le filiere.

Ma Nokia non era fallita o non faceva solo smartphone?

È un equivoco comune. La divisione smartphone di Nokia fu venduta a Microsoft nel 2014 (e solo quella, in seguito, fallì). L’azienda “madre” finlandese, Nokia Corporation, non ha mai smesso di operare. Si è concentrata sul suo business principale, molto meno visibile al consumatore: infrastrutture di rete (antenne, centrali) e brevetti tecnologici (come il 5G). Dopo anni difficili, questa partnership segna il suo ritorno strategico come attore chiave occidentale nelle telecomunicazioni, un settore dominato dalla cinese Huawei e dalla svedese Ericsson.

Cosa significa che Nokia diventerà “l’unica alternativa occidentale full-stack” a Huawei?

“Full-stack” significa offrire una soluzione completa: hardware, software e servizi per le reti di telecomunicazione. Finora, Huawei era l’unica a farlo su larga scala, offrendo ai clienti un pacchetto “chiavi in mano”. Le nazioni occidentali, preoccupate per la sicurezza nazionale, hanno cercato alternative, ma spesso dovevano combinare fornitori diversi (es. Ericsson, Cisco, Samsung). L’iniezione di capitale e tecnologia AI di Nvidia in Nokia punta a creare un unico “campione” occidentale credibile, capace di costruire intere reti 5G/6G senza dipendere da componenti cinesi.