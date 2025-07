Per la prima volta nella storia, un’azienda ha superato la soglia dei 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Nvidia, il produttore americano di chip, ha raggiunto un nuovo massimo storico, recuperando dopo un inizio d’anno difficile. L’azienda ha registrato una crescita del 22% da inizio anno e oltre il 1.000% dall’inizio del 2023. La forte domanda per i suoi chip continua a sostenere il prezzo delle azioni.

Noi abbiamo messo questo titolo nella Watchlist di Investing.com perché, al di là dell’investimento diretto, è diventato un titolo così pesante che viene a influenzare profondamente tutto il mercato

Dalle schede grafiche all’intelligenza artificiale: l’evoluzione di Nvidia

Fondata nel 1993 dall’attuale CEO Jensen Huang, Nvidia è passata da azienda di nicchia per appassionati di videogiochi a protagonista dei mercati finanziari. Inizialmente nota per le sue schede grafiche, i chip dell’azienda hanno trovato nuove applicazioni, dal mining di Bitcoin allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. È proprio il progresso dell’IA a sostenere la crescita di Nvidia negli ultimi anni, rendendola leader nella produzione di semiconduttori essenziali per l’intelligenza artificiale.

Oggi le vendite sono mandate in orbita anche dal fatto che l’amministrazione Trump ha autorizzato la vendita dei chip H2O, meno avanzati, ma comunque utili per la IA, alla Cina. Una spinta notevole per il nusiness di Nvidia..

La ripresa del 2025: Superate le sfide iniziali

Il recente rimbalzo delle azioni Nvidia arriva dopo un inizio 2025 turbolento sui mercati, segnato dall’emergere del modello DeepSeek, dalle preoccupazioni sui dazi e dalla disputa commerciale tra Trump e Pechino. Il calo iniziale era legato ai dubbi generati dall’IA cinese sul mercato. Tuttavia, la conferma che i principali clienti dell’azienda avrebbero continuato a guidare lo sviluppo dell’IA e che la domanda per i suoi sistemi rimaneva forte, ha spinto nuovamente gli investitori sul titolo Nvidia.

Il sorpasso storico: Oltre Microsoft e Apple

La svolta per gli investitori è arrivata ad aprile, quando l’azienda ha toccato il minimo del 2025. Solo tre mesi prima, la società era scambiata a meno di 2.500 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato e si trovava dietro a due dei suoi principali concorrenti in borsa, Microsoft e Apple. Il rally iniziato ad aprile ha portato l’azienda di semiconduttori a superare entrambe le società, diventando la prima azienda nella storia a superare i 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.

I clienti trainano la crescita: Meta, Amazon e Alphabet

Sebbene Nvidia competa sul mercato azionario con altre importanti aziende tecnologiche statunitensi come Microsoft, è cruciale notare che giganti del settore nordamericano come Meta, Amazon e Alphabet sono anche i principali clienti di Nvidia. Il forte slancio che queste aziende stanno vivendo si riflette direttamente sul prezzo delle azioni del produttore di chip. Queste aziende, da sole, rappresentano attualmente oltre il 40% dei profitti di Nvidia.

Nvidia ha ormai superato Microsoft, che ha una capitalizzazione di mercato di circa 3,74 trilioni di dollari, mentre Apple si attesta a 3,13 trilioni di dollari. La crescita del 22% di Nvidia nel 2025 ha generato un aumento di oltre 700 miliardi di dollari nella capitalizzazione di mercato. Il rally dell’azienda dall’inizio del 2023, quando aveva una capitalizzazione di mercato di soli 351 miliardi di dollari, ha già raggiunto il 1.039%.

Previsioni e potenziale di rialzo

“C’è un’enorme domanda di chip Nvidia”, ha dichiarato a Bloomberg Brian Mulberry, portfolio manager di Zacks Investment Management. Secondo le previsioni degli analisti, la società è attualmente quotata con un rapporto P/E di 33 volte e rappresenta circa il 7,5% dell’intero S&P 500. Nonostante la rapida ripresa, il consenso ritiene che l’azienda abbia ancora potenziale di rialzo per raggiungere il suo prezzo obiettivo: 174,37 dollari, il 6,73% in più rispetto ai prezzi attuali.

C’è chi crede che il rally di Nvidia sia appena iniziato e che l’azienda abbia il potenziale per continuare a stabilire record storici in borsa nei prossimi 12 mesi. Una società, Loop Capital Markets, valuta le azioni Nvidia a 250 dollari, il che porterebbe l’azienda a oltre 6.000 miliardi di dollari se la sua stima fosse confermata.

David Rainville, gestore di portafoglio di Sycomore AM, parte di Generali Investments, ritiene che “anche a questi livelli, il titolo non sia costoso”. Basa la sua affermazione sul fatto che “l’ultima mossa riflette un ulteriore miglioramento della domanda per i suoi chip di intelligenza artificiale, piuttosto che una semplice espansione dei multipli o un clamore generale”. Ha inoltre confermato che “la sorpresa rialzista per gli investitori deriva da un netto miglioramento della capacità dei modelli di intelligenza artificiale, dalla rapida adozione di strumenti di intelligenza artificiale e dal costante vantaggio tecnologico di Nvidia, che le ha permesso di mantenere la sua quota di mercato dominante nei data center di intelligenza artificiale”.

