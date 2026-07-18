Nuova stangata sulle auto in India: dal 2027 scattano le sanzioni per chi consuma troppo. Ma è l’ambiente o il portafoglio dello Stato?

Nuova Delhi ha rotto gli indugi. Dal primo aprile 2027 entreranno in vigore le durissime norme CAFE-III (Corporate Average Fuel Efficiency) per i veicoli passeggeri. Chi pensa che si tratti solo di una mossa per ripulire l’aria delle inquinate metropoli indiane commette un errore di calcolo.

Dietro la facciata ecologista si nasconde una brutale necessità di bilancio dello Stato: l’India deve tagliare i consumi di petrolio per frenare una bolletta energetica legata alle importazioni che rischia di mandare in fumo i conti pubblici. La strategia ricalca fedelmente quella dell’Unione Europea, dove i limiti alle emissioni sono lo strumento per costringere i produttori a cambiare motorizzazioni.

Un giro di vite da migliaia di rupie a grammo

Il Ministero dell’Energia indiano ha pubblicato la bozza delle nuove regole. Il provvedimento colpisce la categoria M1, ovvero tutte le auto passeggeri fino a 3.500 kg: dalle utilitarie fino ai diffusissimi SUV. I numeri imposti dal governo non lasciano spazio a interpretazioni e costringeranno i costruttori a una vera e propria rivoluzione industriale.

I consumi medi della flotta dovranno scendere drasticamente nei prossimi anni:

Anno Fiscale Obiettivo Consumo (Litri/100 km) Limite Emissioni (CO2​) 2027-2028 3,996 litri 94,76 g/km 2031-2032 3,327 litri 78,90 g/km

Inoltre, i vecchi test di omologazione indiani (MIDC), storicamente molto generosi, verranno sostituiti dal ciclo globale WLTP. Si tratta di un sistema di misurazione molto più severo e vicino alle reali condizioni di guida. Per i costruttori che sforeranno i limiti non ci sarà clemenza: le sanzioni previste sono pesantissime e andranno da 2.500 a 4.500 rupie per ogni singolo grammo di CO2 in eccesso al chilometro.

Il mercato dei crediti e la scialuppa dei biocarburanti

Il meccanismo burocratico introduce una logica di mercato per evitare il collasso dei produttori. Chi riuscirà a fare meglio dei target stabiliti riceverà dei crediti di conformità. Questi crediti potranno essere venduti, tramite una piattaforma di trading, ai costruttori in difficoltà per evitare le sanzioni governative.

La vera novità geopolitica ed economica risiede però nel salvagente lanciato ai carburanti alternativi. Per la prima volta, i veicoli alimentati a etanolo, flex-fuel o biocombustibili godranno di un calcolo delle emissioni di scarico molto favorevole.

Una mossa con una finalità interna: lo Stato sostiene la filiera agricola interna della canna da zucchero per produrre etanolo (puntando ai veicoli E100), sostituendo la ricchezza che prima finiva nei paesi del Golfo Persico per l’acquisto di greggio.

Cosa cambia per i consumatori: più scelta, ma prezzi più alti

Il mercato automobilistico indiano subirà una mutazione rapidissima. I listini si arricchiranno di oltre 15 nuovi modelli elettrici a stretto giro, portando l’offerta complessiva a più di 35 modelli a batteria. Anche i marchi stranieri si stanno adeguando, lanciando piattaforme ibride plug-in (PHEV) per garantire autonomia e costi di esercizio contenuti.

L’altra faccia della medaglia riguarda i prezzi di listino. L’obbligo di implementare tecnologie così sofisticate farà inevitabilmente lievitare i costi di produzione. Gli automobilisti indiani avranno auto che consumano meno, ma dovranno pagarle molto di più al momento dell’acquisto. I consumi caleranno, i conti dello Stato saranno più sicuri, ma il conto finale lo pagherà, come sempre, il cittadino. Quindi meno persone potranno permettersi di comprare auto, soprattutto fra i giovani. Come in Europa l’auto sarà sempre più un privilegio.