Nucleare e Industria Pesante: L’Alleanza Tattica tra Ebara Elliott e NuScale per il Vapore di Processo

Mentre in Europa si continua a dibattere su una transizione energetica spesso sbilanciata su fonti rinnovabili intermittenti, l’industria pesante globale si muove in direzioni decisamente più pragmatiche e strutturali. L’ultima novità di rilievo nel panorama industriale arriva dalla partnership tra Ebara Elliott Energy (EEE), storico e globale produttore di turbomacchine, e NuScale Power Corporation, azienda leader nello sviluppo di reattori nucleari modulari di piccola taglia (SMR). L’obiettivo congiunto è chiaro, ma ambizioso: sviluppare e testare un compressore di vapore su scala commerciale per integrare i moduli NuScale (NPM) con gli impianti petrolchimici che necessitano di calore di processo.

La necessità di decarbonizzare l’industria pesante richiede soluzioni stabili, continuative e ad alta densità energetica. Un approccio industriale serio non può prescindere da infrastrutture capaci di sostenere la produzione reale 24 ore su 24. Qui entra in gioco la tecnologia NuScale, che rappresenta un investimento di 17 anni e 1,6 miliardi di dollari.

A titolo di chiarezza tecnica, sebbene spesso confusi con altri sistemi, è fondamentale precisare che il modulo NuScale non è un reattore ad acqua bollente (BWR), ma si basa su una comprovata tecnologia ad acqua pressurizzata , configurandosi specificamente come un reattore ad acqua pressurizzata integrato (Integral Pressurized Water Reactor). Quindi è un reattore, in scala minore e costruibile modularmente, che sfrutta la tecnologia più diffusa ora.

Il nocciolo dell’innovazione risiede nello sfruttamento dell’enorme energia termica prodotta, un asset fondamentale per i processi chimici complessi. Ogni singolo modulo NuScale è infatti progettato per generare una potenza termica di 250 MWt , che si traduce in una capacità di generazione elettrica lorda di 77 MWe per modulo. La collaborazione con EEE punta a utilizzare questo calore per produrre vapore di processo affidabile per applicazioni industriali a temperature pari o superiori a 500°C. Si tratta di un traguardo ingegneristico notevole, poiché temperature di questa entità erano precedentemente considerate fuori dalla portata dei reattori ad acqua leggera.

Come funziona operativamente questa sinergia? Il vapore prodotto dal modulo NuScale verrà isolato dalle strutture esterne tramite uno scambiatore di calore intermedio. Successivamente, attraverso un rigoroso processo di compressione adiabatica gestito dai macchinari di precisione EEE, la temperatura verrà innalzata fino ai livelli critici richiesti dai cicli petrolchimici. È un’integrazione tra l’innovazione nucleare (il primo e unico SMR ad aver ricevuto l’approvazione del design dalla U.S. Nuclear Regulatory Commission) e oltre un secolo di esperienza operativa di EEE.

Di seguito, riassumiamo i parametri tecnici salienti del modulo NuScale che rendono possibile questa applicazione industriale:

Potenza Termica (per modulo): 250 MWt

250 MWt Potenza Elettrica (per modulo): 77 MWe (lordi)

77 MWe (lordi) Efficienza Termica: >30 percento

>30 percento Fattore di Capacità: >95 percento

>95 percento Combustibile: ossido d’uranio con arricchimento <4.95 percento, quindi al livello normalmente utilizzato negli impianti nucleari Ciclo di ricarica 21 anni.

Il progetto è attualmente in piena fase di sviluppo, con il completamento della prima fasew prevista per il 2027. Al momento, i partner sono alla ricerca di candidati ideali per la fase successiva, ovvero i rigorosi test sul campo, cioè per un impianto dove installare il reattore SMR e valutare la sua operatività reale. Una lezione di pragmatismo da cui, in un’ottica di rilancio economico e industriale, anche il Vecchio Continente dovrebbe trarre rapida ispirazione.